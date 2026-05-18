Đây là show diễn đánh dấu màn trở lại của nhà mốt Ý với thành phố từng giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử thương hiệu. Giữa không gian phủ kín với các bảng quảng cáo LED và nhịp sống hỗn loạn đặc trưng ở Manhattan, GĐST Demna Gvasalia tiếp tục cho thấy cách anh biến mỗi show diễn thành một sự kiện văn hoá đúng nghĩa. Chỉ vài giờ sau khi kết thúc, Gucci Cruise 2027 đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ sưu tập được bàn tán nhiều nhất mùa thời trang đầu năm nay. Tuy nhiên, không phải mọi lời bàn tán đều theo hướng tích cực.

Demna mang Gucci ra giữa Quảng trường Thời đại

Show Cruise 2027 không chỉ là BST Cruise đầu tiên của Demna dành cho nhà mốt Ý, mà nó còn giống một tuyên ngôn: Gucci đang muốn trở lại vị trí trung tâm của văn hóa đại chúng Mỹ.

Việc quay lại New York lần này mang ý nghĩa lớn hơn một địa điểm tổ chức show. Năm 1953, Gucci mở cửa hàng đầu tiên ngoài nước Ý tại khu phố Manhattan, New York và nó đã đặt nền móng cho cuộc bành trướng toàn cầu sau này của thương hiệu. Chính vì thế, Demna gọi đây là một màn trở về nhà của Gucci. Nhưng thay vì chọn một bảo tàng kín cổng cao tường hay một kiến trúc cổ điển kiểu châu Âu, NTK sinh năm 1981 kéo Gucci thẳng ra trung tâm Times Square, nơi vừa nhộn nhịp, loè loẹt vừa thương mại, vừa hỗn loạn và cũng cực kỳ New York.

Gucci chọn Quảng trường Thời đại là nơi diễn ra show Cruise 2027.

Quảng trường Thời đại vốn không phải địa điểm được giới thời trang cao cấp quá ưu ái. Nơi đây gắn với khách du lịch, biển quảng cáo khổng lồ và sự náo nhiệt gần như quá tải của New York hơn là cảm giác sang trọng thường thấy ở các show runway. Nhưng chính sự xô bồ ấy lại rất hợp với thế giới thẩm mỹ mà Demna theo đuổi suốt nhiều năm: thời trang của đô thị hiện đại, của ánh đèn LED, với những tay săn ảnh chớp flash liên tục và hình ảnh dòng người vội vã trên từng con phố.

Một Gucci… kiểu Mỹ

Bộ sưu tập Cruise 2027 phản ánh rất rõ tinh thần New York mà Demna muốn khai thác. Phần đầu show xoay quanh hình ảnh người New York hiện đại với trench coat dài, blazer form lớn, quần denim cạp trễ, leather jacket bụi bặm hay những set officewear được styling theo hướng cố tình thiếu chỉn chu.

Nhiều outfit mang cảm giác như thể bước thẳng từ đường phố Manhattan lên runway nhưng ở phiên bản xa xỉ hơn. Tuy nhiên một lượng lớn netizen lại cảm thấy những outfit này trông kém sang và khá giống các thương hiệu thời trang nhanh.

Một trong những điểm sáng thú vị hiếm hoi nằm ở các thiết kế da được xử lý giả denim. Từ jacket tới quần jeans, nhiều món đồ thực chất làm bằng leather nhưng qua kỹ thuật wash và xử lý bề mặt lại trông như denim vintage bạc màu.

Đây là cách Demna giữ được tinh thần casual Mỹ nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng đặc trưng của Gucci.

Bên cạnh đó, lông thú cũng xuất hiện dày đặc xuyên suốt bộ sưu tập với những chiếc fur coat oversized, cổ áo lông lớn hay các lớp layering dày nặng, giúp tổng thể mang đậm không khí mùa đông New York đồng thời tạo cảm giác sang trọng, vương giả. Những item bất hủ này luôn tạo cảm giác chic, thời thượng nhưng cũng không có gì đột phá nhất là khi NTK Demna có thể làm mới nó bằng form dáng hay màu sắc.

Áo giả lông thú là loạt item có lượt xuất hiện dày đặc và nổi bật nhất trong BST.

Nửa sau show bắt đầu chuyển sang tinh thần gợi cảm hơn với slip dress, váy xuyên thấu, corset dress và bodysuit ren xuất hiện.

Càng về cuối show, tinh thần Gucci bắt đầu hiện diện rõ hơn (dù cũng không quá nhiều). Những chi tiết hàm thiếc ngựa horsebit trên phụ kiện, bảng màu burgundy - xanh rêu, chất liệu ren đen, lông vũ cùng các thiết kế eveningwear giàu tính quyến rũ đã giúp bộ sưu tập lấy lại phần nào sự hào nhoáng đặc trưng của nhà mốt Ý.

Dẫu vậy, một số look của BST Gucci Cruise 2027 vẫn gây tranh cãi vì cách styling khiến nhiều người lầm tưởng là Balenciaga. Silhouette oversized cực đoan, layering nặng, hoodie kéo cao cổ hay cách phóng đại tỷ lệ cơ thể là những signature mà người ta vẫn thường xuyên bắt gặp tại những show diễn của Demna ở Balenciaga.

Một số look khiến nhiều người lầm tưởng là Balenciaga hoặc... Rick Owens (phiên bản không đẹp bằng).

Thêm vào đó, Demna có vẻ như vẫn đang muốn theo đuổi aesthetic Gucci dưới thời kỳ sáng tạo của NTK Tom Ford. Vibe sexy, mắt khói, son đậm hoặc nude bóng cùng các trang phục xuyên thấu, bó sát đặc trưng vẫn cho thấy ít nhiều dấu ấn của cựu GĐST Gucci trong BST này.

Layout makeup mắt khói đậm gợi đến era Gucci dưới thời Tom Ford. Và chính việc Demna quá "lạm dụng" tham khảo Tom Ford đã trở thành điều khiến nhiều người cảm thấy "cấn cấn". Nguồn cảm hứng này đã tràn ngập xuyên suốt cả BST Thu/Đông 2026 vừa được NTK sinh năm 1981 trình làng vào tháng 2 vừa rồi tại Milan Fashion Week.

Khách mời đình đám, dàn Gucci girl trên runway cũng không kém cạnh

Guest list ngồi front row tại Show Gucci Cruise 2027 cũng phản ánh rất rõ tham vọng kéo Gucci trở lại trung tâm văn hoá đại chúng của NTK Demna.

Từ những celeb Âu Mỹ đình đám như Mariah Carey, Shawn Mendes,...

... đến những ngôi sao châu Á như Trương Lăng Hách và Mai Davika.

Đặc biệt bộ “tam trụ” bạn thân của lịch sử văn hoá đại chúng Mỹ thập niên 2000 cũng có mặt. Kim Kardashian và Lindsay Lohan tham dự với tư cách khách mời...

...trong khi Paris Hilton xuất hiện với vai trò model của show.

Sàn diễn của show Cruise 2027 cũng tràn ngập các màn “serve” đỉnh nóc của dàn Gucci Girl. Hàng loạt cái tên hot nhất làng mẫu hiện nay như Anok Yai, Alex Consani, Amelia Grey, Emily Ratajkowski, Gabbriette đều tham gia show diễn này.

Thiên thần có hình thể đẹp nhất Victoria’s Secret - Candice Swanepoel.

Siêu mẫu nổi tiếng nhất nước Ý - Mariacarla Boscono

Show diễn kết thúc bằng khoảnh khắc nữ siêu mẫu huyền thoại ở thập niên 90, Cindy Crawford bước ra và diện chiếc váy đính kết lông vũ. Màn xuất hiện này khiến một số người cảm thấy khá "vô thưởng vô phạt". Dù Gucci đã "chơi chiêu" tung ra huyền thoại làng mẫu vào phút chót nhưng lại đưa cho cô ấy một bộ đồ không đủ wow.

Nhìn chung, BST Gucci Cruise 2027 cho thấy một Demna "vẫn hoàn toàn như trước": Chưa có gì mới mẻ, cũng không đột phá về mặt ý tưởng. BST này không hoàn toàn tệ và với hình thức khá giống thời trang nhanh (những look ở nửa đầu show diễn), Gucci có lẽ cũng sẽ yên tâm phần nào về mặt doanh số. Tuy nhiên, về mặt ý tưởng, nhiều netizen cho rằng các thiết kế trông quá quen thuộc và giống như NTK này đang "luỵ" Balenciaga. Có thể Gucci đã gây ấn tượng về cách tổ chức show, lựa chọn model nhưng vậy cũng chưa đủ để "lấp liếm" được sự tẻ nhạt và nghèo nàn về mặt idea trong trang phục.

Hàng tấn lời bình luận chê bai show diễn Gucci Cruise 2027.

