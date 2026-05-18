Gucci Cruise 2027: GĐST Demna làm show diễn đẹp về hình thức, nhưng nội dung khó khiến người xem hài lòng
Sáng nay theo giờ Việt Nam, Gucci chính thức trình làng bộ sưu tập Cruise 2027 tại Quảng trường Thời đại, New York.
Đây là show diễn đánh dấu màn trở lại của nhà mốt Ý với thành phố từng giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử thương hiệu. Giữa không gian phủ kín với các bảng quảng cáo LED và nhịp sống hỗn loạn đặc trưng ở Manhattan, GĐST Demna Gvasalia tiếp tục cho thấy cách anh biến mỗi show diễn thành một sự kiện văn hoá đúng nghĩa. Chỉ vài giờ sau khi kết thúc, Gucci Cruise 2027 đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ sưu tập được bàn tán nhiều nhất mùa thời trang đầu năm nay. Tuy nhiên, không phải mọi lời bàn tán đều theo hướng tích cực.
Demna mang Gucci ra giữa Quảng trường Thời đại
Show Cruise 2027 không chỉ là BST Cruise đầu tiên của Demna dành cho nhà mốt Ý, mà nó còn giống một tuyên ngôn: Gucci đang muốn trở lại vị trí trung tâm của văn hóa đại chúng Mỹ.
Việc quay lại New York lần này mang ý nghĩa lớn hơn một địa điểm tổ chức show. Năm 1953, Gucci mở cửa hàng đầu tiên ngoài nước Ý tại khu phố Manhattan, New York và nó đã đặt nền móng cho cuộc bành trướng toàn cầu sau này của thương hiệu. Chính vì thế, Demna gọi đây là một màn trở về nhà của Gucci. Nhưng thay vì chọn một bảo tàng kín cổng cao tường hay một kiến trúc cổ điển kiểu châu Âu, NTK sinh năm 1981 kéo Gucci thẳng ra trung tâm Times Square, nơi vừa nhộn nhịp, loè loẹt vừa thương mại, vừa hỗn loạn và cũng cực kỳ New York.
Quảng trường Thời đại vốn không phải địa điểm được giới thời trang cao cấp quá ưu ái. Nơi đây gắn với khách du lịch, biển quảng cáo khổng lồ và sự náo nhiệt gần như quá tải của New York hơn là cảm giác sang trọng thường thấy ở các show runway. Nhưng chính sự xô bồ ấy lại rất hợp với thế giới thẩm mỹ mà Demna theo đuổi suốt nhiều năm: thời trang của đô thị hiện đại, của ánh đèn LED, với những tay săn ảnh chớp flash liên tục và hình ảnh dòng người vội vã trên từng con phố.
Một Gucci… kiểu Mỹ
Bộ sưu tập Cruise 2027 phản ánh rất rõ tinh thần New York mà Demna muốn khai thác. Phần đầu show xoay quanh hình ảnh người New York hiện đại với trench coat dài, blazer form lớn, quần denim cạp trễ, leather jacket bụi bặm hay những set officewear được styling theo hướng cố tình thiếu chỉn chu.
Một trong những điểm sáng thú vị hiếm hoi nằm ở các thiết kế da được xử lý giả denim. Từ jacket tới quần jeans, nhiều món đồ thực chất làm bằng leather nhưng qua kỹ thuật wash và xử lý bề mặt lại trông như denim vintage bạc màu.
Bên cạnh đó, lông thú cũng xuất hiện dày đặc xuyên suốt bộ sưu tập với những chiếc fur coat oversized, cổ áo lông lớn hay các lớp layering dày nặng, giúp tổng thể mang đậm không khí mùa đông New York đồng thời tạo cảm giác sang trọng, vương giả. Những item bất hủ này luôn tạo cảm giác chic, thời thượng nhưng cũng không có gì đột phá nhất là khi NTK Demna có thể làm mới nó bằng form dáng hay màu sắc.
Nửa sau show bắt đầu chuyển sang tinh thần gợi cảm hơn với slip dress, váy xuyên thấu, corset dress và bodysuit ren xuất hiện.
Dẫu vậy, một số look của BST Gucci Cruise 2027 vẫn gây tranh cãi vì cách styling khiến nhiều người lầm tưởng là Balenciaga. Silhouette oversized cực đoan, layering nặng, hoodie kéo cao cổ hay cách phóng đại tỷ lệ cơ thể là những signature mà người ta vẫn thường xuyên bắt gặp tại những show diễn của Demna ở Balenciaga.
Thêm vào đó, Demna có vẻ như vẫn đang muốn theo đuổi aesthetic Gucci dưới thời kỳ sáng tạo của NTK Tom Ford. Vibe sexy, mắt khói, son đậm hoặc nude bóng cùng các trang phục xuyên thấu, bó sát đặc trưng vẫn cho thấy ít nhiều dấu ấn của cựu GĐST Gucci trong BST này.
Khách mời đình đám, dàn Gucci girl trên runway cũng không kém cạnh
Guest list ngồi front row tại Show Gucci Cruise 2027 cũng phản ánh rất rõ tham vọng kéo Gucci trở lại trung tâm văn hoá đại chúng của NTK Demna.
Nhìn chung, BST Gucci Cruise 2027 cho thấy một Demna "vẫn hoàn toàn như trước": Chưa có gì mới mẻ, cũng không đột phá về mặt ý tưởng. BST này không hoàn toàn tệ và với hình thức khá giống thời trang nhanh (những look ở nửa đầu show diễn), Gucci có lẽ cũng sẽ yên tâm phần nào về mặt doanh số. Tuy nhiên, về mặt ý tưởng, nhiều netizen cho rằng các thiết kế trông quá quen thuộc và giống như NTK này đang "luỵ" Balenciaga. Có thể Gucci đã gây ấn tượng về cách tổ chức show, lựa chọn model nhưng vậy cũng chưa đủ để "lấp liếm" được sự tẻ nhạt và nghèo nàn về mặt idea trong trang phục.
