Grammy 2021 gây phẫn nộ khi hất cẳng BTS để cho Lady Gaga và Ariana Grande nhận giải dù thành tích kém xa

Sáng ngày 15/3, lễ trao giải Grammy 2021 đã chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao đình đám trên toàn thế giới xuất hiện. Đặc biệt lễ trao giải năm nay còn có sự xuất hiện của boygroup đình đám BTS nên càng nhận được nhiều sự chú ý.

Ở hạng mục, Best Pop Duo/ Group Performance, ca khúc Dynamite của BTS đã bất ngờ bại trận dưới bản hit Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande. Chính điều này đã khiến bộ phận fan BTS vô cùng phẫn nộ khi cho rằng Grammy không đối xử công bằng đối với thần tượng của mình.

Dynamite của BTS bại trận dưới Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande.

Nhanh chóng sau đó, fan của BTS đã tung ra bằng chứng, chứng minh thành tích của Dynamite vượt trội hơn rất nhiều so với ca khúc của bộ đôi Lady Gaga và Ariana Grande. Cụ thể ở mảng YouTube, stream trên Spotify, Billboard hot 100, iTunes, lượng album bán ra, trên Apple Music,... có thể thấy ca khúc của BTS đều có thành tích vượt mặt Rain On Me.

Không chỉ tung ra bằng chứng dằn mặt, fan của BTS còn tấn công bài đăng công bố Rain On Me của Lady Gaga và Ariana Grande chiến thắng trên trang Twitter của Grammy. Chưa dừng lại ở đó, các fan của BTS cũng vào dislike MV Rain On Me nhằm thể hiện sự phản đối với kết quả được cho là thiếu sự minh bạch, công bằng.

Hiện tại, từ khóa liên quan đến BTS đang phủ sóng trên Twitter toàn cầu nhằm yêu cầu ban tổ chức Grammy phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng vì sao Dynamite lại chịu cảnh thua cuộc so với Rain On Me.