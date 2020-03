Grab và be trong 15 ngày cách ly: Tạm ngừng xe 4 bánh; giao đồ ăn, giao hàng, đi chợ hộ vẫn hoạt động

Sau Chỉ thị 16/CT-TTg thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn hỏa tốc yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, từ 0h ngày 1/4.

Trong 15 ngày cách ly xã hội, các hãng xe công nghệ liệu có bị ảnh hưởng?

Dịch vụ taxi, xe ôm công nghệ

Đại diện Grab cho hay, đơn vị này sẽ tạm dừng cung cấp toàn bộ dịch vụ vận chuyển 4 bánh (GrabCar, GrabCar Plus, GrabCar Doanh nghiệp, Grab Tỉnh/Grab Tuyến, GrabTaxi, GrabRent, JustGrab) tại tất cả các tỉnh, thành phố từ 0h ngày 1/4 -15/4.

GrabBike vẫn hoạt động bình thường.

Trong khi đó, be sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ vận chuyển (beBike, beCar, be Đi tỉnh, Thuê xe theo giờ) 15 ngày tại tất cả các thành phố trên cả nước.

D ịch v ụ giao nh ận th ức ăn

GrabFood tại các tỉnh, thành phố, dịch vụ GrabMart tại TPHCM và GrabExpress trên toàn quốc vẫn được duy trì như bình thường, tiếp tục phục vụ người dùng, góp phần hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến theo khuyến nghị của Chính phủ, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn từ phía cơ quan chức năng.

Grab cho biết đang phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng, các hợp tác xã vận tải, các đối tác để triển khai việc tạm dừng này và có phương án hỗ trợ phù hợp cũng như duy trì chương trình GrabBenefits cho các đối tác tài xế bị ảnh hưởng.

Riêng tại Đà Nẵng, Grab sẽ tạm dừng dịch vụ giao nhận thức ăn, từ 0h ngày 2/4 -15/4.

Đối với be, các dịch vụ giao hàng beDelivery & be Đi chợ vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có thông báo mới.

Ảnh chụp màn hình ứng dụng Grab và BE.

Trong thời gian này, các hãng xe công nghệ tiếp tục đẩy mạnh nhiều biện pháp hỗ trợ, nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho khách hàng và đối tác tài xế. Họ hy vọng có thể đồng hành cùng Chính phủ trong cuộc chiến chống lại Covid-19.