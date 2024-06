Gọt táo xong bị thâm thì có ăn được không? Mẹo khắc phục đơn giản mà hiệu quả, không phải ai cũng biết

Bên cạnh nhóm thực phẩm trong bữa ăn chính hàng ngày, như thịt, rau, trứng,... các loại hoa quả cũng được đánh giá là nguồn cung cấp dinh dưỡng, khoáng chất và các loại vitamin cần thiết cho người dùng cần thiết. Trong số các loại hoa quả đó, táo được đánh giá là loại dễ ăn, dễ sơ chế và có thể dễ dàng mua được vào mọi thời điểm trong năm. Đồng thời, táo đem lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Thậm chí trong ngạn ngữ Anh, có một câu nói rằng: "An apple a day keeps a doctor away" (Tạm dịch: Mỗi ngày ăn một quả táo có thể giữ bạn tránh xa khỏi bác sĩ).



Tuy nhiên khi ăn táo, nhiều người dùng chia sẻ gặp một bất tiện đó là ở công đoạn gọt vỏ. Cụ thể, nhiều người có thói quen gọt hết vỏ của táo rồi mới bắt đầu thưởng thức. Điều này vô tình dẫn tới trên những miếng táo đã gọt vỏ xuất hiện những vết thâm đen, gây mất thẩm mỹ. Hiện tượng này xuất hiện rất nhanh, chỉ khoảng vài phút sau khi người dùng gọt vỏ, nếu không thưởng thức ngay.

Bổ, gọt táo ra vài phút xuất hiện vết thâm đen là trường hợp phổ biến (Ảnh minh hoạ)

Vậy khi táo đã xuất hiện dấu hiệu vết thâm đen, con người còn có thể ăn được không? Dưới đây là giải đáp của chuyên gia.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên

Trên thực tế, theo các chuyên gia cũng như bác sĩ, người có kiến thức về vấn đề này, việc táo bị thâm sau khi gọt vỏ không ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng của táo. Người dùng vẫn có thể ăn và sử dụng như bình thường.

Ông Bùi Hồng Minh, thuộc Hội Đông y Thành phố Hà Nội cho biết, những vết thâm đen trên mình táo là phản ứng với không khí, môi trường bên ngoài, sau khi táo đã bị gọt bỏ lớp vỏ bảo vệ. Những vết thâm đen này đôi khi chính là cơ chế chống vi khuẩn và nấm của táo. Hiểu đơn giản, mình táo xuất hiện các vết thâm đen là do nhựa từ quả tiết ra. Chúng mang theo một số enzyme trong tế bào, khi phản ứng, tiếp xúc với oxy bên ngoài không khí, sẽ tạo ra một lớp oxy hoá. Từ đó giúp bảo vệ táo không bị nhanh hỏng.

Vết thâm đen vốn dĩ không ảnh hưởng nhiều tới chất lượng của táo (Ảnh minh hoạ)

Không chỉ với táo, ở một số loại quả khác như lê, đào, ổi hay roi (mận - tiếng miền Nam), người dùng cũng có thể bắt gặp hiện tượng này. Nếu vết thâm đen xuất hiện, chỉ khiến mình quả đổi màu, thì người dùng hoàn toàn có thể thưởng thức hoa quả bình thường mà không cần lo lắng quá nhiều. Tuy nhiên, nếu những vết thâm đen đi kèm với thay đổi trạng thái của hoa quả như hoa quả bị mềm, nhũn, thậm chí chảy nước, có mùi khó chịu, thì chứng tỏ quả đã bị dập, hỏng, không nên sử dụng.

Mẹo để gọt táo ra không thâm

Các vết thâm đen sẽ vô tình làm mất sự thẩm mỹ của miếng táo, lê đã gọt. Với những gia đình có nhu cầu mời khách, điều này cũng nên được hạn chế. Dưới đây là mẹo đơn giản mà người dùng có thể áp dụng, nhanh gọn và đem lại hiệu quả tốt, giúp táo gọt ra không còn xuất hiện các vết thâm đen nữa.

Đó là ngay khi gọt vỏ xong, người dùng hãy thả miếng táo, lê, đào, hay roi... vào một bát nước lọc. Việc làm này vừa giúp hoa quả không bị thâm lại giữ được sự vệ sinh, tránh sự xâm nhập của các loại bụi bẩn hay vi khuẩn từ bên ngoài môi trường.

Sau khi gọt hay bổ, hãy thả vào bát nước để táo hay các hoa quả khác không bị thâm (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh nước lọc, nhiều người có kinh nghiệm cũng chỉ ra có thể dùng cho thêm chút muối loãng, tạo thành dung dịch nước muối loãng. Chuyên gia ẩm thực người Mỹ Ashley Wagner nói thêm, cũng có thể thay muối bằng chút nước cốt chanh hay chút giấm. Những nguyên liệu này đem lại hiệu quả tương tự như nhau.

Sau khi đã gọt xong toàn bộ số hoa quả, người dùng lấy hoa quả trong bát nước ra, bày ra đĩa và có thể thưởng thức bình thường. Hương vị của quả sẽ không bị ảnh hưởng bởi bước cho vào nước.

Với những gia đình không có nhu cầu dùng luôn, cũng có thể áp dụng bước cho hoa quả vào nước lúc gọt. Sau đó bảo quản hoa quả đã gọt xong vào các hộp đậy kín rồi cất tủ lạnh, khi có nhu cầu thì chỉ cần lấy ra. Hoặc để vào đĩa, bát, rồi dùng màng bọc thực phẩm đậy lại.

Ảnh minh hoạ

Tổng hợp