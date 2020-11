Gợi ý những món quà 20/11 ý nghĩa dành tặng thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20/11 hay còn gọi là ngày Nhà giáo Việt Nam, là ngày tôn vinh và tri ân công lao dạy dỗ của các thầy cô giáo. Hàng năm, ngày 20/11 được tổ chức trọng thể trên khắp các ngôi trường trên cả nước với những hoạt động chào mừng và kỉ niệm.

Với những người làm nghề giáo, ngày 20/11 là ngày để họ thêm tự hào về công việc “trồng người”. Với những thế hệ học trò, ngày 20/11 lại là ngày mang đến cơ hội bày tỏ lòng thành kính và biết ơn với thầy cô giáo. Ngoài bó hoa tươi thắm ngày 20/11, những gợi ý quà tặng 20/11 ý nghĩa và thiết thực chắc chắn sẽ khiến thầy cô cảm động.

Quà 20/11 tặng cô giáo

1. Vải may áo dài

Ngày 20/11 đúng vào thời điểm cuối năm và chuẩn bị bước sang một năm mới, vì vậy sẽ rất hợp lí nếu bạn tặng cô giáo vải may áo dài vào dịp này. Ngoài ra, các cô giáo cũng thường mặc áo dài vào những dịp quan trọng của trường.

Nếu có thể, nên hỏi khéo cô giáo trước về sở thích, màu sắc. Khi đến cửa hàng mua quà, bạn nên nhờ người bán hàng tư vấn dựa trên chiều cao, cân nặng, dáng người và màu da để lựa chọn loại vải may áo dài hợp nhất với cô giáo.

Vải may áo dài thường có ba loại, vải chiffon, vải voan, vải ren và vải lụa tơ tằm. Vải chiffon có giá thành trung bình tuy nhiên không có độ co giãn, nên không thích hợp mặc trong thời gian dài. Vải voan phù hợp mặc vào mùa hè. Vải ren nếu chọn thì nên cẩn trọng kẻo mua phải vải chất lượng kém. Tốt nhất nên chọn vải lụa vì đây là chất liệu đặc biệt mà người dùng yêu thích để may áo dài.

2. Kem dưỡng da tay

Tháng 11 đúng vào dịp thời tiết hanh khô, da tay thường nứt nẻ. Vì vậy một món quà 20/11 là bộ kem dưỡng da tay hẳn sẽ là món quà ý nghĩa và thiết thực.

Bạn có thể tham khảo một số thương hiệu bán kem dưỡng da tay giá thành trung bình như Burt's Bees Almond Milk Hand Cream với giá khoảng 200 nghìn đồng, Neutrogena Norwegian Formula Hand Cream với giá khoảng 180 nghìn đồng, Shiseido Hand Cream với giá khoảng 200 nghìn đồng, The Body Shop Hand Cream với giá khoảng 170 nghìn đồng.

Một số loại cao cấp hơn phải kể đến Laneige Rich Hand Butter, kem dưỡng da tay ngăn đốm nâu của Uriage, kem dưỡng sáng da tay Laneige Fresh Hand Fluid, kem dưỡng bảo vệ da tay không bị khô nứt Avene Cold Crème Hand Cream.

3. Tinh dầu hữu cơ

Tinh dầu hữu cơ hay tinh dầu organic là loại tinh dầu được chiết xuất từ các loại cây, vỏ cây, rễ cây, hoa, quả… mọc hoang có sẵn trong tự nhiên, thuộc về tự nhiên hoặc được gieo trồng, thu hoạch và chưng cất đúng theo các tiêu chuẩn hữu cơ.

Đây là loại tinh dầu cao cấp, không thêm hương liệu, hóa chất tạo màu, tạo mùi nên rất an toàn và không hề gây tác dụng phụ. Có nhiều loại cho bạn lựa chọn như tinh dầu gỗ hồng, tràm trà, hoa nhài, đỗ quyên, hạt mùi, hoa cam giúp thư giãn tinh thần làm cơ thể thoải mái hơn.

Quà 20/11 tặng thầy giáo

1. Áo sơ mi

Áo sơ mi là món quà dễ mua, dễ tặng nhất vào dịp 20/11 cho các thầy giáo. Các thương hiệu áo sơ mi trong nước rất có tiếng và chất lượng cao như Việt Tiến, Owen, An Phước, Pierre Cardin, Nhà Bè, May 10, The Blues đều có nhiều lựa chọn cho bạn.

Nếu tặng thầy giáo trung niên, có thể chọn thương hiệu Nhà Bè, May 10 và Việt Tiến, trong khi đó những thương hiệu Owen, An Phước, The Blues phù hợp tặng cho đối tượng ở độ tuổi trẻ hơn.

2. Cà vạt

Cà vạt được coi là điểm nhấn quan trọng giúp cho bộ áo sơ mi thêm hoàn hảo. Ngay cả những thầy giáo ít đeo cà vạt, thì món quà này vẫn ý nghĩa bởi sẽ được dùng vào những dịp đặc biệt.

Có nhiều loại cà vạt cho bạn lựa chọn như cà vạt đơn sắc, cà vạt chấm bi, cà vạt phối họa tiết. Giá thành cũng đa dạng, từ 300 - 600 nghìn đồng là bạn đã có thể mua một chiếc cà vạt lịch sự tặng thầy.

4. Cà phê

Một túi cà phê loại cao cấp sẽ là món quà 20/11 tinh tế mà học trò gửi đến thầy giáo của mình. Món quà này sẽ càng ý nghĩa hơn nếu thầy giáo cũng là dân "nghiền" cà phê. Có thể cân nhắc mua loại cà phê phin hoặc cà phê pha sẵn tùy theo sở thích của thầy giáo.

Ngày 20/11 là ngày lễ quan trọng của cả nước. Vào ngày này, không chỉ các thế hệ học trò tri ân thầy cô, mà cả những phụ huynh học sinh cũng "mượn" ngày này để nói lời cảm ơn đến các thầy cô giáo.

Dù mua quà gì, giá trị hay bình thường, thì đều nên tặng với tất cả lòng biết ơn chân thành với thầy cô. Bởi đó mới là món quà ý nghĩa và lâu bền nhất.

Chúc bạn tìm được món quà 20/11 ưng ý tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.