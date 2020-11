Gợi ý mua nhà liền kề giá hời cho các mẹ khu vực phía Đông Hà Nội

Mới chuyển về căn hộ chung cư mới được 3 năm nhưng gia đình chị Hòa cảm thấy đây chưa phải là nơi an cư lâu dài bởi lẽ chung cư tuy cao cấp, dịch vụ tốt nhưng chi phí hàng tháng cũng không hề nhỏ.

Căn hộ gần 100m2 với giá dịch vụ lên tới 12.000 đồng/m2, cùng với đó, chi phí gửi 2 xe ô tô của anh chị hàng tháng lên tới 3 triệu đồng. Tính ra mỗi tháng, số tiền phí dịch vụ khi ở căn hộ chung cư của gia đình chị lên tới hơn 4 triệu đồng.

Chưa hết, chị Hòa cho biết chị mua căn hộ ở thời điểm vừa bàn giao giá chạm ngưỡng 45 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, sau 3 năm đưa vào sử dụng giá căn hộ đang có xu hướng giảm nhẹ.

Đặc biệt, do tác động của Covid-19 nhiều căn hộ không cho thuê được nên chủ nhà tìm cách bán cắt lỗ, sang tay để thu hồi vốn khiến giá căn hộ giảm đến 10% so với thời điểm bàn giao.

Nhà chung cư tốn kém nhiều loại chi phí, chưa kể bị hao mòn và mất giá

Chán nản vì mỗi tháng mất khoản tiền hơn 4 triệu cho đủ các loại chi phí cùng với việc căn hộ chung cư bị hao mòn và giảm giá, chị Hòa cho biết đã có ý định chuyển xuống nhà liền đất. "Từ cách đây vài năm tôi vẫn thích nhà liền đất ô tô đậu cửa nhưng vì chưa đủ tiền nên tôi không nghĩ tới. Đợt dịch Covid-19 vừa rồi thấy nhiều thông tin nói nhà đất bán cắt lỗ giảm giá nhiều, có một ít vốn trong tay tôi cũng đi xem khắp nơi xem có căn nhà đất nào ưng ý".

Những “điểm cộng” của khu vực phía Đông Hà Nội

Tình cờ chị được giới thiệu khu vực Nam An Khánh nhưng ban đầu chị không mặn mà bởi nhắc đến khu vực này là nhắc đến hàng trăm, cả nghìn căn biệt thự hoang hóa hàng chục năm nay, cỏ dại mọc đầy dẫy với những cái tên đầy ám ảnh như Geleximco, Nam An Khánh, Bắc An Khánh, Thiên Đường Bảo Sơn...

Cùng với đó, khu vực ngã ba Lê Trọng Tấn - Đại Lộ Thăng Long năm nào cũng là điểm đen ngập lụt nên chị không hề có cảm tình với khu vực này.

Tuy nhiên, lời mời chào của môi giới khá hấp dẫn cũng thôi thúc chị đi xem. Xuống tới khu vực đường Lê Trọng Tấn chị Hòa thấy khác hẳn, một khung cảnh tấp nập với hàng quán hai bên dãy liền kề Geleximco trải dài từ cửa hàng Honda, thời trang Canifa, cho đến hàng loạt quán bia nối tiếp.

Những căn biệt thự, liền kề trước đây hoang hóa đã bắt đầu có người về ở. Ngay gần đấy khu chung cư Vinhomes Tây Mỗ - Đại Mỗ cũng đã bàn giao, đại trung tâm thương mại, khu vườn Nhật lớn Việt Nam cùng công viên nước mặn trong quần thể Vinhomes Tây Mỗ cũng đã hoàn thiện. Các khu chung cư Gemek 1, Gemek 2, Golden An Khánh, Thăng Long Victory đã được lấp đầy.

Khu vực Đông Hà Nội đã có nhiều điểm thay đổi tích cực.



Chị Hòa kể từ khi khu Vinhomes Tây Mỗ được xây dựng thì hệ thống thoát nước toàn khu vực Nam An Khánh cũng đã thông suốt, nhiều trạm bơm mới được xây dựng nên toàn bộ khu vực này không còn cảnh ngập lụt, bơi trong nước lũ suốt một năm nay.

Giá bất động sản khu vực Đông Hà Nội khá tiềm năng

Chị Hòa cho biết chị thấy khu này rất tiềm năng. Trừ giá khu A Geleximco chỉ cách Vinhomes Tây Mỗ bằng khu hàng rào đã tăng khoảng 30% lên mức 50-60 triệu đồng/m2 liền kề, biệt thự thì các khu vực còn lại như Nam An Khánh, khu C và khu D Geleximco, khu biệt thự Thiên Đường Bảo Sơn giá chỉ ở mức 32-35 triệu đồng/m2 đất biệt thự, liền kề.

"Tôi thấy một điều vô lý là giá nhà đất liền kề biệt thự ở khu vực này còn rẻ hơn cả đất thổ cư trong khu dân cư. Giá nhiều lô đất dịch vụ An khánh, An Thượng hoặc đất trong ngõ ô tô vào được đang được giao dịch 30-40 triệu đồng/m2. Đối diện phía bên kia là khu đô thị Splendora giá liền kề, biệt thự đang được bán khoảng 70-80 triệu đồng/m2", chị Hòa cho biết.

Giá nhà đất liền kề biệt thự ở khu vực này còn rẻ hơn cả đất thổ cư trong khu dân cư.

Theo chị Hòa, nguyên nhân khiến giá khu vực này giá liền kề, biệt thự còn ở mức thấp là do hạ tầng vẫn chưa đồng bộ, chỉ khoảng hơn một năm nay người dân mới về ở nhiều còn trước kia hầu hết các nhà đều bỏ hoang. "Tôi cho rằng chỉ khoảng cuối năm nay khi vài chục tòa Vinhomes Tây Mỗ - Đại Mỗ cư dân về sinh sống đầy đủ thì đây sẽ là khu vực rất phát triển", chị Hòa cho biết.

Trao đổi thêm về căn nhà chị Hòa vừa chốt xong hợp đồng chị Hòa cho biết đây là một căn liền kề gần 100m2. Căn nhà này trước đây chủ nhà đã phải mua chênh lên đến 6 tỷ đồng. Sau 10 năm, chủ nhà rao bán cắt lỗ còn 5,4 tỷ đồng bao sang tên. Trừ bỏ chi phí xây thô cho căn nhà 4,5 tầng khoảng gần 2 tỷ đồng thì giá đất căn liền kề này chỉ ở mức khoảng 35 triệu đồng/m2.

"Tuy xa hơn khoảng 3km so với căn chung cư cũ nhưng đường xá khu vực An Khánh rất thuận tiện, đi ô tô thẳng cao tốc Láng - Hòa Lạc đến Big C chỉ chưa đầy 10 phút, đường to rộng không bao giờ có tình trạng tắc đường kẹt cứng. Nhà liền kề có sẵn chỗ đậu ô tô ngay trước cửa. Dù còn phải sửa sang mới về ở được nhưng thực sự tôi rất ưng khu vực này. Có được căn liền kề cũng coi như có tấc đất cắm dùi, không lo mất giá hay sau này phải cải tạo lại như ở chung cư", chị Hòa tâm sự.