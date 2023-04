Gợi ý địa điểm mua nệm cao su tốt, giá cả hợp lý ở TP.HCM

Nệm Thuần Việt khai trương chi nhánh Tân Bình với mô hình mini store độc đáo



Hiện tại Nệm Thuần Việt đang có hơn 20 cửa hàng, chi nhánh, đại lý trên toàn quốc. Và mới đây, chi nhánh thứ 9 của Nệm Thuần Việt khai trương nằm trên tuyến đường trọng điểm Trường Chinh, có lưu lượng xe qua lại đông đúc. Đây cũng là showroom đầu tiên áp dụng mô hình mini store của Nệm Thuần Việt tọa lạc tại địa chỉ 385 Trường Chinh, phường 14, Quận Tân Bình, TP HCM.

Hình ảnh Showroom Nệm Thuần Việt - Trường Chinh, Tân Bình

Với không gian mini store đặc biệt, được đầu tư kỹ lưỡng. Thiết kế sang trọng tối ưu hóa diện tích, các sản phẩm nệm cũng được bài trí hài hòa, bắt mắt.



Xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng của sự uy tín và niềm tin từ phía khách hàng, ngay từ khi phát triển, Công ty Nệm Thuần Việt đã luôn chú trọng đến chất lượng của từng sản phẩm đưa ra thị trường

Sự hài lòng của khách hàng luôn được đảm bảo

An tâm về chất lượng: Đạt chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Nệm Thuần Việt sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng, đảm bảo độ bền chắc và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

An tâm về dịch vụ: Về dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng với đội ngũ tư vấn viên có trình độ chuyên môn cao, am hiểu về công nghệ sản xuất nệm cung cấp thông tin chi tiết về tính năng, công nghệ và lợi ích của sản phẩm để giúp khách hàng tìm được sản phẩm phù hợp.

An tâm về hậu mãi: Bảo hành cam kết 1 đổi 1 trong vòng 15 năm nếu xảy các các tình trạng xẹp, lún, nứt gãy hoặc lỗi do nhà sản xuất. Ngoài ra còn miễn phí giao hàng toàn quốc và hỗ trợ trả góp 0% tất cả sản phẩm của thương hiệu Nệm Thuần Việt.

Tận tâm hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm

Đặc biệt, Nệm Thuần Việt còn áp dụng chính sách bảo hành cho các dòng chăn - drap - gối 1 đổi 1 lên đến 90 ngày. Nếu khách hàng gặp bất kỳ vấn đề về chất lượng sản phẩm trong thời gian bảo hành, cửa hàng Nệm Thuần Việt sẽ nhanh chóng xử lý và đổi mới sản phẩm, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.



Mức giá các dòng sản phẩm tại Nệm Thuần Việt Tân Bình

Tại cửa hàng Nệm Thuần Việt 385 Trường Chinh, với đa dạng mẫu mã, chất liệu đang được ưu đãi đến 36% kèm quà tặng lên đến 10 món hấp dẫn. Hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm nệm cao su chất lượng, dịch vụ tận tâm và không gian trải nghiệm độc đáo.

Các dòng sản phẩm đang trưng bày tại Nệm Thuần Việt

Nổi bật các dòng nệm cao su được biết đến với chất lượng không thua gì với một số nhãn hãng lớn nhưng lại có giá thành cạnh tranh phù hợp túi tiền với nhiều hộ gia đình Việt.



Danh sách dòng nệm thương hiệu đang kinh doanh:

Bộ sưu tập nệm cao su thiên nhiên:

Cao su thiên nhiên hoạt tính Thuần Việt Titan Grey trị giá từ 8.580.000 đồng

Cao su thiên nhiên Thuần Việt Latex trị giá từ 4.360.000 đồng

Cao su thiên nhiên Thuần Việt Legend trị giá từ 6.120.000 đồng

Bộ sưu tập nệm Foam:

Nệm foam phân vùng Thuần Việt 3 Zone trị giá từ 4.950.000 đồng

Nệm foam hoạt tính Thuần Việt Standard trị giá từ 2.380.000 đồng

Nệm foam Thuần Việt Premium trị giá từ 3.660.000 đồng

Nệm lò xo cao cấp: Lò xo Ruby, lò xo Emerald…

Phụ kiện phòng ngủ: Gối cao su, gối lông vũ, chăn drap tencel, cotton…

Bên cạnh đó, còn có chương trình đặc biệt "Thu Cũ Đổi Mới" và "Mua 1 Đổi 3" áp dụng cho dòng ga gối khi khách hàng ghé thăm và mua sắm tại cửa hàng.

Là chuỗi bán lẻ độc quyền phân phối các dòng nệm với giá tại nhà máy - không qua trung gian giúp tiết kiệm 1 khoản chi phí, do đó, khi mua sắm ở Nệm Thuần Việt bạn sẽ được chiết khấu với mức giá tốt trên thị trường cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Nhìn chung thì Nệm Thuần Việt Trường Chinh là nơi đáp ứng đầy đủ tiêu chí về giá cả cũng như là nơi khách hàng có thể tìm cho mình một sản phẩm chăm sóc chất lượng giấc ngủ đúng với nhu cầu mà mình mong muốn.

Xem thêm thông tin cửa hàng tại:

Website: www.nemthuanviet.com

Fanpage: https://www.facebook.com/nemthuanviet.truongchinh

Xem thêm cửa hàng gần bạn: https://nemthuanviet.com/showroom

Tư vấn miễn phí: 0901461809