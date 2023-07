Gợi ý cách xây dựng mùa hè ý nghĩa cho cả gia đình

Nỗi lo của phụ huynh khi hè về

Một tháng hè đã trôi qua, gia đình anh Tuấn Anh (Phú Nhuận, TpHCM) vẫn loay hoay với hoạt động vui chơi của 2 cậu con trai 9 tuổi và 6 tuổi: "Nhiều khi nhìn qua camera, thấy bạn lớn thì iPad, bạn bé thì xem tivi cả tiếng đồng hồ mà mình sốt ruột vô cùng. Tuy nhiên không biết làm gì khác bởi trời nắng nóng, con không thể chạy chơi ngoài trời cả ngày, ở trong nhà thì các hoạt động cho con vô cùng hạn chế".

Cũng giống như anh Tuấn Anh, nhiều bố mẹ cũng cảm thấy bế tắc vì không tìm được các hoạt động vui chơi cho con trong dịp hè.

Phụ huynh chia sẻ về những nỗi lo khi con bước vào kỳ nghỉ hè

"Bản thân mình làm việc tại nhà, không phải lo lắng việc trông con. Tuy nhiên, việc tìm hoạt động để con vui chơi cùng con lại khiến mình áp lực. Sân chơi an toàn thì thiếu, cũng không thể cứ liên tục mua đồ chơi mới cho con" – chị Trân (Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ.



Để mùa hè là mùa vui của cả con và ba mẹ

Theo Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Tâm lý nhi Nguyễn Tú Anh, vui chơi là hoạt động vô cùng quan trọng đối với trẻ, giúp thúc đẩy khả năng tìm tòi, sáng tạo và sự phát triển về tinh thần, thể chất, nhận thức của trẻ. "Thông qua hoạt động vui chơi, trẻ em học hỏi để lớn lên. Chính vì vậy, nghỉ hè là quãng thời gian mà bố mẹ nên để con được nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh chưa biết cách vui chơi và tương tác cùng con trong dịp hè" – chị Tú Anh cho biết.

Trên thực tế, không khó để mang lại cho trẻ một mùa hè vui tươi, an toàn, điều cốt lõi là bố mẹ phải đồng hành cùng con. Bố mẹ có thể tìm những sân chơi thú vị để con vô tư tận hưởng mùa hè và sáng tạo thế giới riêng.

Hiện nay, rất nhiều sân chơi mùa hè thú vị và bổ ích dành cho các bé đã được mở ra. Ví dụ tại các TTTM lớn như Aeon Mall Tân Phú, Estella Place, Aeon Mall Bình Tân hay Go! Đà Nẵng, Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) sẽ lần lượt diễn ra hoạt động "Sân chơi mùa hè – Bức tường chơi vô tư" của Dulux EasyClean. Tại đây, trẻ sẽ được thỏa sức vui chơi với các trò chơi như Chiến binh săn virus, Vô tư làm họa sĩ, Xạ thủ bắn súng màu.

Các bé tham gia trò chơi tại sân chơi mùa hè của Dulux EasyClean

Tham gia "Sân chơi mùa hè – Bức tường chơi vô tư" diễn ra tại Aeon Mall Tân Phú (TP.HCM) vừa qua, chị Hương (Tân Phú, TP.HCM) cùng 2 bé đã có một ngày vui chơi thỏa thích. "2 con tôi vô cùng hào hứng khi được làm chiến binh rồi làm họa sĩ nhí. Riêng với tôi, Talkshow Biến Ngôi Nhà Thành Sân Chơi Cho Con đã cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích. Ví dụ từ trước đến nay tôi và nhiều phụ huynh đều nghĩ phải ra ngoài thì mới gọi là vận động. Tuy nhiên, vận động hoàn toàn có thể diễn ra trong nhà thông qua các hoạt động như vẽ, pha chế, chơi nước, chơi với gạo và đậu, làm vườn chăm cây…"

Những hoạt động bình thường cũng có thể giúp con phát triển kỹ năng

Theo Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Tâm lý nhi Tú Anh, phụ huynh hay lầm tưởng những trò chơi đơn giản thì không giúp ích gì cho con. Ví dụ như vẽ tự do – việc mà nhiều bố mẹ hay phàn nàn là con bôi bẩn. Thực tế việc cho trẻ tự do vẽ là ba mẹ đang cho con sự tự do sáng tạo và hiện thực hoá những suy nghĩ, tâm tư cũng như trí tưởng tượng của mình, giúp bé không chỉ phát triển trí tuệ mà còn trí thông minh cảm xúc...

Talkshow Biến Ngôi Nhà Thành Sân Chơi Cho Con thu hút nhiều sự quan tâm từ phụ huynh

Để con thỏa thích tô vẽ ước mơ, sáng tạo những ý tưởng mới mà không cần lo tường nhà bị bẩn, lau dọn khó khăn, ba mẹ có thể nhờ đến các loại sơn dễ chùi rửa. Trợ thủ Dulux EasyClean với tính năng lau chùi vượt trội, kháng virus hiệu quả sẽ giúp ba mẹ tạo ra không gian vui chơi sạch và an toàn cho con trong chính ngôi nhà của mình.

Đây là dòng sơn với công nghệ Chống bám bẩn chủ động - Active Stain Repellent, chủ động ngăn vết bẩn thấm sâu vào tường, tăng cường khả năng lau chùi vượt trội, giữ màu sắc luôn tươi mới. Kết hợp với công nghệ Ion bạc Ag+ giúp ngăn ngừa một số virus và vi khuẩn hiệu quả giúp ngôi nhà an toàn hơn. Nhờ các tính năng này, mỗi bức tường được bảo vệ bởi Dulux EasyClean sẽ trở thành một góc vui chơi giúp trẻ tự do thể hiện bản thân, ba mẹ không lo vấn đề dọn dẹp.

Ngoài sử dụng sơn lau chùi và hạn chế vi khuẩn, virus, ba mẹ đừng quên thường xuyên vệ sinh đồ chơi của con sạch sẽ để con có góc vui chơi sạch sẽ và an toàn.