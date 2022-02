Gợi ý cách tán đổ bộ tứ nam thần trên FPT Play

Mỹ nam nghiêm túc

Đứng đầu danh sách nhất định phải kể đến vai diễn của Cung Tuấn trong bộ phim mới nhất Trầm Thụy Hoa Viên. Trong phim, mỹ nam nhận vai Lâm Thâm, một anh chàng chuyên viên tâm lý rất mực cương nghị, thậm chí có phần cao ngạo.

Do bất đồng chuyên môn, Lâm Thâm nhiều lần đụng độ với cô nàng blogger hay tư vấn tình cảm "dạo" Tiêu Tiêu (Kiều Hân thủ vai). Tưởng chừng mối quan hệ này đã đứt gánh nhưng một vụ mất tích bí ẩn đã khiến Tiêu Tiêu quyết tâm ứng tuyển vào vị trí trợ lý cho Lâm Thâm để âm thầm tìm hiểu. Vượt qua những cuộc cãi vã dở khóc dở cười ban đầu, cả hai dần nhận ra tình cảm của mình sau những bí ẩn tâm lý cùng nhau giải mã.

Vì sự lạnh lùng của "hot boy" Lâm Thâm, mối quan hệ giữa hai người mất rất nhiều nhiều thời gian để có thể "tan băng" hoàn toàn. Giữa Lâm Thâm và Tiêu Tiêu không thực sự có ai bước lên trước để theo đuổi mà diễn ra theo kiểu "nước lên thuyền lên". Đối với kiểu mỹ nam nghiêm túc, lựa chọn kiên nhẫn đồng hành, không ngại ngùng bộc lộ bản thân như nhân vật Tiêu Tiêu có thể là một chiến lược hợp lý.

Tổng tài lãng tử

So với Lâm Thân, tổng tài Mạc Linh Trạch (Lưu Học Nghĩa) trong phim Khi Màn Đêm Gợn Sóng cũng điển trai và lạnh lùng không kém. Thế nhưng anh chàng lại dễ "gây mê" các chị em nhờ sự lãng tử, ga lăng và tài ca hát xuất thần của mình. Cũng vì lý do đó, cô nàng Hứa Khuynh Du (Trương Dư Hi) ngay lập tức đã mềm lòng trước Linh Trạch trong lần gặp gỡ đầu tiên.

Mối nhân duyên sét đánh này vẫn còn tiếp tục khi cả hai gặp lại nhau trong công việc. Mặc dù đã cố vạch ra giới hạn nhưng quan hệ giữa "Mạc mặt lạnh" và Khuynh Du trên thực tế càng ngày càng gần nhau. Sự xuất hiện của anh dần giúp cô cân bằng cuộc sống, khép lại vết thương lòng của mối tình trước đó.

Tuy đã phải lòng nhau nhưng dường như cả hai không ai muốn mở lời trước. Để xử lý vấn đề này, Khuynh Du một mặt không giấu diếm tình cảm, mặt khác vẫn cố gắng giữ khoảng cách an toàn với đối phương. Thái độ vừa xa vừa gần của Khuynh Du khiến cho Mạc tổng rất bối rối, buộc anh phải thoát khỏi chiếc vỏ an toàn và tiến lên theo đuổi. Đây cũng là một phương án thú vị để trị "crush " lạnh lùng mà các khán giả nữ có thể học tập.

Thiếu gia toàn năng

Nói đến mẫu hình thiếu gia toàn năng, chị em có thể nghĩ ngay đến chàng kiến trúc sư Hầu Tước (Hoàng Cảnh Du) trong Ba Kiếp May Mắn Gặp Được Em. Khác với tổng tài Mạc Linh Trạch từng bước đi lên, Hầu Tước sinh ra đã ở vạch đích. Có thể nói, anh chàng là một "phú nhị đại" đích thực.

Có sự nghiệp lại vừa có gia thế, mẫu đàn ông "không thiếu gì, chỉ thiếu em" như Hầu Tước không thể bị cưa đổ bởi hình mẫu thông thường. Quả thật vậy, người con gái mà Hầu thiếu gia phải lòng lại là "đả nữ" Ngũ Thập Nhất (Vương Lệ Khôn). Giữa rất nhiều nhiều mỹ nữ vây quanh, cá tính mạnh mẽ đã giúp Thập Nhất trở thành bóng hồng có 1-0-2 trong mắt đại thiếu gia họ Hầu.

Không chỉ nhiều lần giúp chàng thoát nạn nhờ võ công siêu cường, tài lái xe đua,, tửu lượng của Thập Nhất cũng "ngầu" không thua gì nam nhi. Cô không những khiến đàng trai phải nể nang mà còn khiến máu "chinh phục" chàng nổi lên. Thế mới thấy, đối diện với dạng thiếu gia toàn năng, chị em đôi khi phải biết gây ấn tượng khó phai. Sự cá tính chính là "thứ vũ khí" hiệu quả nhất.

Siêu sao ngốc nghếch

Khác với 3 anh trai trên, ngôi sao Do Hi (Tôn Trạch Nguyên thủ vai) trong bộ phim Trợ Lý Thiên Vương lại chịu thúc thủ trên tình trường bởi một cô gái học bá. Mang tiếng là người chồng quốc dân, ít ai biết được Do Hi có một bí mật được giấu kín: anh khá "dốt" văn. Mối "nghiệt duyên" này đã đưa đẩy Do Hi chạm mặt Uất Trì Diểu Diểu (Lư Dương Dương) - cô sinh viên mọt sách của đại học Hàng Châu.

Một bên là chàng diễn viên ngốc nghếch nhưng được vạn người yêu thích, một bên là cô gái bình phàm có sở thích duy nhất là học tập, giữa Do Hi và Diểu Diểu tưởng chừng không thể có giao điểm. Sự chân thành đã trở thành chất xúc tác khiến họ dần cảm thấy tò mò về thế giới của đối phương. Nhờ đó, vai trò gia sư của Diểu Diểu nhanh chóng trở thành trợ lý riêng, và rồi thành người yêu lúc nào không hay.

Bạn đã tìm được chiến lược cưa crush cho mình hay chưa? Xem ngay bốn bộ phim Trầm Thụy Hoa Viên, Khi Màn Đêm Gợn Sóng, Ba Kiếp May Mắn Gặp Được Em và Trợ Lý Thiên Vương trên FPT Play với phụ đề đầy đủ để nghiên cứu kỹ phương pháp nhé! Đặc biệt, Trợ Lý Thiên Vương hiện đang được trình chiếu song song với Trung Quốc, vào mỗi tối thứ hai đến thứ tư hằng tuần.

