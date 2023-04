Gợi ý cách hỗ trợ chống tăng cân, giúp chị em sống vui khoẻ

Một vóc dáng lý tưởng luôn là mục tiêu của nhiều người

Việc tăng cân không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe như: lượng cholesterol trong máu tăng, làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch; huyết áp và lượng đường trong máu tăng; hệ hô hấp bị ảnh hưởng; nguy cơ mắc bệnh thận,...mà còn ảnh hưởng đến "phần nhìn" làm giảm tự tin trong sinh hoạt của nhiều người vốn dĩ có thể có một "social – life" năng động.



Giảm cân đối với nhiều người là cả một quá trình thì việc giữ được cân nặng ổn định lại càng là một bài toán lâu dài. Với tiêu chuẩn của cái đẹp hiện đại, "nhan nhản" hình ảnh của những người mẫu, diễn viên, người nổi tiếng,...trên internet có một hình thể đáng mơ ước, họ như bậc thầy giảm cân và duy trì vóc dáng, tuy nhiên khi áp dụng với từng cá nhân thì lại không dễ dàng chút nào. Vì vậy, việc tìm ra phương pháp thích hợp là điều cực kỳ quan trọng để khỏe đẹp như ý.

Những nguyên nhân khiến chúng ta nghĩ "hít thở thôi cũng tăng cân"

Tình trạng tăng cân đến từ nhiều yếu tố có thể kể đến như không thể kiểm soát được ăn uống; không có thời gian để luyện tập thể thao; thiếu thời gian để chuẩn bị khẩu phần ăn hợp lý; thể tạng dễ béo; căng thẳng; thiếu ngủ,... Bên cạnh đó, riêng ở tình trạng của phụ nữ, theo Viện y học ứng dụng Việt Nam thì khi tuổi tác càng tăng, khối lượng cơ bắp giảm, chất béo tăng lên gây nên tình trạng tích mỡ nhiều, đặc biệt là mỡ bụng. Tình trạng tăng cân gia tăng khá nhanh chóng ở Việt Nam thời gian gần đây, nhất là ở thế hệ người trẻ làm việc văn phòng không vận động nhiều.

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng phương pháp giảm cân an toàn và lành mạnh nhất là tập thể dục thường xuyên, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế căng thẳng,...Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện, thời gian và kiên trì thực hiện giảm cân, đặc biệt trong thời đại mà phụ nữ phải đảm nhận nhiều trách nhiệm trong công việc và cuộc sống như hiện nay.

Thuốc giảm cân liệu có phù hợp và an toàn?

Do cơ địa, do đặc điểm của giai đoạn phát triển của cơ thể hoặc do quỹ thời gian dành cho bản thân có hạn,….nhiều người đã tìm đến thuốc hỗ trợ giảm cân, giữ dáng như là một phương pháp giúp rút ngắn thời gian mà vẫn đạt hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.

Hiện nay, thuốc giảm cân hoạt động theo nhiều cách khác nhau nhưng điểm chung là ngăn chặn hoặc giảm tối đa việc hấp thu chất béo trong thức ăn,... Tuy mang đến nhiều lợi ích nhưng thuốc giảm cân có thể gây ra một vài tác dụng phụ nhẹ như buồn nôn, táo bón hoặc tiêu chảy, tình trạng này sẽ giảm dần theo thời gian.

Do những công dụng mang lại nên hiện nay trên thị trường có một "ma trận" thuốc giảm cân với đủ mức giá, bán tràn lan, trong đó có nhiều thuốc "trôi nổi" không rõ nguồn gốc dễ gây ra nhiều ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người sử dụng.

Để mang đến dòng sản phẩm an toàn, đạt tiêu chuẩn về chất lượng cho người có nhu cầu giảm cân - STADA hãng dược của Đức với hơn 125 năm danh tiếng chuyên cung cấp nhiều dòng sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe. Trong số các sản phẩm của STADA nổi bật là sản phẩm Orlistat STADA 120mg được chỉ định hỗ trợ cùng với chế độ ăn giảm nhẹ calo trong điều trị béo phì hoặc thừa cân với cơ chế được nhà sản xuất nghiên cứu: khi nạp thức ăn vào cơ thể hoạt chất Orlistat ngăn không cho các enzyme thủy phân chất béo trong thức ăn. Các chất béo không phân hủy sẽ không được hấp thu từ đó sẽ giúp kiểm soát cân nặng. Nhờ những công dụng trên mà Orlistat STADA 120mg giúp người dùng có thể tự cho phép mình ăn uống thoải mái vào những dịp đặt biệt như ngày lễ, tết,... mà không cần "nơm nớp" nỗi lo tăng cân, tăng mỡ bụng.

Orlistat STADA 120mg giúp chị em ăn uống thoải mái những dịp đặc biệt

Thuốc giảm cân mang đến hiệu quả giảm cân nhanh hơn so với các phương pháp thông thường nhưng người dùng không nên quá phụ thuộc vào thuốc giảm cân mà tốt hơn hết nên kết hợp với tập thể thao và ăn uống điều độ mỗi khi sắp xếp được thời gian để giảm cân một cách khoa học, hiệu quả và an toàn.

