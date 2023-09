Gợi ý 5 món đồ tiện dụng các chị em đều nên có trong nhà, tranh thủ mua ngay nhân dịp sale cuối tháng

Tranh thủ dịp sale cuối tháng, các chị em cùng "chốt đơn" những món đồ mới cho mình nhé! Nếu chưa biết mua gì thì các chị em có thể tham khảo những sản phẩm tiện dụng không thể thiếu dưới đây.

Gợi ý các món đồ hội chị em nên sắm

Tinh dầu thơm phòng

Sau một ngày đi làm trở về nhà chắc chắn một chút mùi hương nhẹ nhàng sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Hương thơm tác động trực tiếp vào khứu giác, khiến cho những mệt mỏi, nặng nề đang từ từ được giải tỏa. Để mang đến mùi hương cho căn nhà thì cách đơn giản nhất là sử dụng tinh dầu. Các chị em có thể tham khảo sản phẩm tinh dầu dưới đây. Những lọ tinh dầu này mang đến mùi hương dễ chịu mà ai cũng cảm thấy ưng ý. Không chỉ mang đến hương thơm, lọ tinh dầu này còn có thể dùng như một món đồ decor trang trí phòng nữa đấy.

Hộp đựng thuốc

Một món đồ không thể thiếu trong nhà chính là hộp đựng thuốc. Thay vì để lung tung khắp nơi, chúng ta nên gom các loại thuốc cũng như những dụng cụ y tế vào trong một chiếc hộp đựng. Mẫu hộp y tế đựng thuốc dưới đây có kiểu dáng gọn gàng cùng nhiều ngăn nhỏ, giúp chúng ta dễ dàng sắp xếp các loại thuốc một cách có trật tự, ngăn nắp, gọn gàng. Nhờ vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy loại thuốc hoặc món đồ khi cần gấp. Sản phẩm được làm bằng nhựa an toàn, dễ vệ sinh đồng thời có thiết kế quai xách giúp chúng ta dễ dàng di chuyển khi cần.

Cân sức khỏe

Cân sức khỏe là một món đồ cần thiết để giúp chúng ta theo dõi cân nặng của bản thân. Vì thế, các chị em hãy sắm cho mình một chiếc cân sức khỏe để ở nhà nhé! Mẫu cân sức khỏe của Nhơn Hòa này sẽ giúp các chị em theo dõi và điều chỉnh cân nặng của mình một cách hợp lý và chính xác nhất. Sản phẩm được làm từ chất liệu cao cấp, đảm bảo độ bền và chắc trong suốt thời gian sử dụng. Bên cạnh đó, chiếc cân này được thiết kế gọn nhỏ, tiện dụng, dễ dàng di chuyển và đặc biệt không chiếm nhiều không gian trong ngôi nhà của bạn.

Túi chườm nóng

Không ít các chị em gặp tình trạng đau bụng mỗi khi kỳ kinh nguyệt đến. Do đó, một chiếc túi chườm nóng là món đồ mà các chị em nên sắm cho mình. Chườm nóng vào vùng bụng sẽ giúp các chị em giảm triệu chứng đau bụng, giảm mệt mỏi, đặc biệt vào những ngày “đèn đỏ” khi đến tháng. Gợi ý cho các chị em chiếc túi chườm nóng vừa tiện lại vừa đẹp mắt này. Sản phẩm có dung tích 850ml, gọn nhẹ, dễ dàng mang đi muôn nơi. Túi có thiết kế 2 lớp an toàn, dễ vệ sinh với bên trong làm bằng cao su an toàn, chịu nhiệt lên đến 80 độ và bên ngoài là vải nỉ nhung dày, mềm mịn, ấm áp.

Bộ dụng cụ sửa chữa đa năng

Chẳng cần đến cánh mày râu, các chị em có thể tự sửa chữa những đồ cơ bản trong gia đình nhờ bộ dụng cụ đa năng này. Trong những trường hợp đơn giản như vặn hay tháo lắp ốc vít những món đồ nhỏ, các chị em hoàn toàn có thể tự làm một cách dễ dàng. Bộ dụng cụ này gồm có 46 chi tiết được làm bằng thép không gỉ giúp mở được nhiều loại vít khác nhau. Tất cả được đựng trong hộp nhựa cứng gọn gàng, tiện dụng, tránh thất lạc phụ kiện. Các chị em có thể tìm mua món đồ này tại Lazada nhé!

