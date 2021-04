Gọi ship bát bún tận 40k về ăn bữa chiều, cô gái tức tối khi nhìn topping "nhiều" đến nỗi không bõ dính ruột

Cuối buổi chiều nắng nóng cô gái trẻ chọn bún làm món ăn vừa giải nhiệt, kiêm giải tỏa cơn đói, đặt ngay phần bún và khi nhận về món ăn khoái khẩu thì đúng thật là ngã ngửa vì khác xa so với tưởng tượng.

Không được bọc cẩn thận trong những chiếc hộp mà phần bùn óc sườn được chia thành 2 túi 1 phần gồm bún, sườn, ốc và túi còn là là phần nước dùng. Nhìn qua thì chẳng mấy an toàn, nhưng nhìn vào túi bún mới thực sự là 1 chữ buồn kéo dài.

Tưởng rằng bát bún có giá 40.000 đồng sẽ khá đầy đặn khi ốc và xương sườn cũng phải đầy đủ đôi chút. Ai ngờ đâu chỉ vỏn vẹn có 5 con ốc và 4 miếng xương sườn làm cô gái tự hỏi ăn vậy làm sao no, mà có no thì cũng chỉ vì ăn quá nhiều bún và nước chứ không phải là do được ăn nhiều topping.

Dưới phần bình luận cũng cho biết với suất bùn ốc sườn giá như vậy cũng nên cho đầy đặn phần ốc một chút, bởi món này không quá đắt đỏ. Một số thành viên mạng xã hội cũng đưa lời góp ý với chủ cửa hàng nên đầu tư những chiếc hộp đựng, phần đồ ăn cũng nên để gọn gàng sẽ tạo thiện cảm, chứ để như trong hình thì thực sự có nhiều cũng thành ít.