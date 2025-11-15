Gọi may mắn tuần mới (17/11 - 23/11): 12 con giáp nên mặc màu gì để thuận lợi?

Mỗi tuần trôi qua là một vòng năng lượng mới, và phong thủy tin rằng màu sắc là cầu nối giữa vận khí và cảm xúc. Khi chọn đúng gam màu hợp tuổi, bạn không chỉ cảm thấy tự tin hơn mà còn có thể kích hoạt may mắn, thu hút quý nhân và tránh xui xẻo. Tuần từ 17/11 - 23/11, ngũ hành dịch chuyển mạnh về hành Hỏa và Thổ biểu trưng cho sự vận động, nhiệt huyết và ổn định. Vì thế, việc chọn màu sắc phù hợp với mệnh của từng con giáp sẽ giúp cân bằng năng lượng, hỗ trợ công việc, tiền tài và tình duyên được hanh thông.

Tuổi Tý: Xanh lam và trắng/Hành Thủy gặp vận hanh thông

Tuần này, người tuổi Tý nên ưu tiên gam xanh lam, xanh dương, trắng để kích hoạt nguồn năng lượng nước, yếu tố chủ về trí tuệ và linh hoạt. Những gam màu mát này giúp bạn bình tĩnh, sáng suốt hơn trong công việc. Nếu có cuộc họp hoặc đàm phán quan trọng, hãy chọn áo sơ mi trắng hoặc phụ kiện màu bạc, bạn sẽ dễ dàng chinh phục người đối diện.

Tuổi Sửu: Vàng đất và nâu nhạt/Gọi tài khí về nhà

Người tuổi Sửu mang hành Thổ, tuần này nên chọn vàng đất, nâu be hoặc cam nhạt. Đây là gam màu đại diện cho sự bền vững và tích lũy, giúp bạn củng cố vị thế tài chính và giảm bớt lo âu. Màu vàng nhẹ còn là “màu của phúc khí”, giúp bạn được quý nhân hỗ trợ trong công việc hoặc mối quan hệ.

Tuổi Dần: Đỏ và hồng/Tăng năng lượng, thu hút cơ hội

Tuần này, vận khí người tuổi Dần chịu ảnh hưởng của hành Hỏa, rất thích hợp với các gam đỏ, hồng, cam đậm. Màu đỏ giúp bạn thể hiện sức hút, tự tin và được người khác chú ý. Đặc biệt, trong tình cảm, màu hồng pastel sẽ giúp bạn mở lòng và hóa giải hiểu lầm.

Tuổi Mão: Xanh ngọc và tím nhạt/Giữ bình an, tránh thị phi

Tuần này, người tuổi Mão nên chọn xanh ngọc, xanh lá non hoặc tím nhạt. Đây là những gam giúp cân bằng cảm xúc, mang lại bình an và sự sáng tạo. Nếu bạn đang vướng vào chuyện công việc căng thẳng, hãy khoác lên mình chiếc áo màu xanh nhạt vừa nhẹ nhàng vừa giúp xoa dịu năng lượng xung quanh.

Tuổi Thìn: Vàng đồng và đỏ gạch/Gọi tài vận, vững khí thế

Người tuổi Thìn có vận khí tốt trong tuần này, nhưng để nhân đôi may mắn, hãy chọn vàng đồng, đỏ gạch hoặc nâu đỏ. Những gam màu ấm này giúp tăng vận quý nhân và tài lộc, đồng thời đem lại cảm giác quyền lực. Màu đỏ đất đặc biệt hợp để đi gặp đối tác hoặc ký kết hợp đồng.

Tuổi Tỵ: Hồng phấn và be sữa/Dịu năng lượng, tăng duyên lành

Với người tuổi Tỵ, tuần này nên tạm tránh gam màu quá mạnh. Hồng phấn, be sữa, kem nhạt là lựa chọn lý tưởng. Những màu này giúp bạn duy trì tâm thế nhẹ nhàng, dễ thu hút vận đào hoa. Nếu bạn đang muốn làm hòa với ai đó, một chiếc váy hồng nhạt có thể là “chìa khóa mềm” cho cảm xúc.

Tuổi Ngọ: Cam và trắng/Rực rỡ nhưng giữ cân bằng

Người tuổi Ngọ hành Hỏa, gặp tuần có vận khí Thổ mạnh dễ nóng nảy. Màu cam sáng kết hợp trắng sẽ giúp bạn giữ được năng lượng tích cực mà không quá căng thẳng. Trong công việc, hãy chọn phụ kiện trắng để trung hòa năng lượng, giúp các quyết định sáng suốt và thận trọng hơn.

Tuổi Mùi: Nâu và vàng kem/Ổn định, giữ vững tài chính

Tuần này, người tuổi Mùi nên chọn nâu nhạt, vàng kem hoặc màu be. Những tông trầm ấm này giúp bạn thu hút năng lượng Thổ, hỗ trợ tài vận và sức khỏe. Khi mặc màu nâu hoặc be, bạn sẽ thấy tâm lý ổn định, giảm căng thẳng, đặc biệt phù hợp với những ai đang trong giai đoạn chờ đợi kết quả công việc.

Tuổi Thân: Xanh rêu và bạc/Mở đường cho cơ hội mới

Tuần này, người tuổi Thân có nhiều biến động tích cực. Màu xanh rêu, bạc ánh kim hoặc xám nhạt sẽ giúp bạn đón nhận cơ hội mới với tinh thần sáng suốt. Đây cũng là thời điểm thích hợp để đầu tư nhỏ hoặc thử điều mới. Một chiếc áo blazer xám bạc sẽ giúp bạn trông chuyên nghiệp và đầy tự tin.

Tuổi Dậu: Trắng ngọc trai và xanh lam nhạt/Tăng uy tín, gặp quý nhân

Với người tuổi Dậu, tuần này nên chọn trắng ngọc trai, xanh lam nhạt hoặc bạc ánh xanh. Đây là gam màu giúp tăng uy tín, hỗ trợ công việc thuận lợi. Nếu có buổi phỏng vấn hay thuyết trình, một bộ trang phục trắng xanh đơn giản sẽ giúp bạn ghi điểm và thu hút năng lượng tốt.

Tuổi Tuất: Nâu đất và đỏ trầmCủng cố may mắn, tránh tiểu nhân

Tuổi Tuất nên ưu tiên nâu đất, đỏ trầm, rượu vang. Màu đỏ trầm tượng trưng cho sự mạnh mẽ và bảo vệ bản thân khỏi những nguồn năng lượng xấu. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy chọn một phụ kiện nhỏ màu đỏ như vòng tay hoặc khuyên tai vừa tinh tế vừa tăng vận khí.

Tuổi Hợi: Xanh nước biển và trắng bạc/Tăng tài vận, gặp đúng người

Tuần này, người tuổi Hợi hợp với xanh nước biển, trắng bạc và xám sáng. Màu xanh mang lại cảm giác an yên, giúp tâm trí minh mẫn và dễ gặp cơ hội tài chính. Màu trắng bạc lại giúp bạn “chiêu quý nhân”, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, biết đâu, một ánh nhìn nhẹ nhàng trong sắc trắng lại mở ra duyên lành bất ngờ.

Màu sắc không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà còn là “ngôn ngữ của năng lượng”. Tuần mới, hãy để tủ đồ của bạn trở thành công cụ thu hút vận may. Dù chỉ là thay một chiếc áo, đổi một thỏi son hay thêm chiếc khăn nhỏ hợp mệnh, đôi khi, chính những thay đổi nhỏ ấy lại mở ra một tuần mới hanh thông, đầy năng lượng tích cực.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)