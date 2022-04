Gọi điện con gái không nhấc máy, bà ngoại đến nhà chứng kiến cảnh tượng đau lòng, cay xè mắt với câu nói trong lá thư để lại

Cô Shiwangi Bagoan, là một nữ y tá đồng thời là trợ lý bác sĩ điều trị chứng rối loạn nhịp tim tại Bệnh viện Đại học London, được tìm thấy đã chết cùng với con gái Ziana (2 tuổi) vào tháng 12 năm 2020. Đây được xem là vụ án giết người rồi tự sát nhưng ẩn chứa nhiều uẩn khúc mà sau một thời gian dài điều tra, gần đây cảnh sát mới tìm được bằng chứng rõ ràng.

Theo tờ tin tức My London, thời điểm đó, mẹ ruột của cô Shiwangi, bà Jassumati Lalu, đã liên lạc qua điện thoại di động nhưng gọi rất nhiều cuộc mà không thấy đầu dây bên kia bắt máy. Cảm giác nóng ruột khiến bà Jassumati tự nhủ phải đến tận nhà con gái xem sao và điều tồi tệ không mong muốn nhất đã xảy ra. Bà chứng kiến cảnh thi thể con gái và cháu ngoại nằm bên nhau. Cảnh sát lập tức được gọi đến hiện trường, nơi họ tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh.

Shiwangi đã giết con gái rồi tự tử.

Trong bức thư, Shiwangi xin lỗi vì đã khiến mẹ phải trải qua "rất nhiều điều đau buồn" và nói rằng cô muốn đưa cả bé Ziana đi cùng với lý do: "Bởi vì con không muốn ích kỷ khi để con bé lại cho mẹ chăm sóc".

Tờ Mirror ngày 6/4 tiết lộ một cuộc điều tra về cái chết của 2 mẹ con cho thấy vào ngày 11 tháng 12, Shiwangi đã đến bệnh viện nơi cô làm việc vào lúc nửa đêm và lén lút đột nhập vào kho chứa các loại thuốc dùng để nghiên cứu. Cô đã đánh cắp một loại trong số chúng và sử dụng nó làm công cụ giết con gái và tự tử vì bị đình chỉ công việc.

Thám tử Terry Goodman, người đứng đầu cuộc điều tra vụ án, cho biết: "Các cuộc điều tra phát hiện ra rằng các lọ thuốc đã bị đánh cắp từ bệnh viện, cụ thể là từ một chiếc tủ có khóa mà Shiwangi có quyền mở bất cứ lúc nào".

Hình ảnh 2 mẹ con chơi đùa cùng nhau trước khi thảm kịch xảy ra.

Cảnh sát cũng đã nói chuyện với một số nhân chứng trong quá trình điều tra của họ, bao gồm cả đồng nghiệp của cô Shiwangi, Joseph và Jijesh, cùng cha ruột của bé Ziana. Kết luận cuối cùng được đưa ra gần đây là Shiwangi đã giết chết con gái rồi cố ý tự tử.

Nội dung tin nhắn giữa Shiwangi và bạn trai của cô tiết lộ rằng cô đã "vật lộn để vượt qua từng ngày". Một trong số đó có câu: "Anh biết em đang căng thẳng mà, ít nhất thì hãy ở đây bên cạnh em". Đây là khoảng thời gian Shiwangi bị mất việc ở bệnh viện và rơi vào tâm trạng tồi tệ.

Vào chiều ngày 9 tháng 12 năm 2020, Shiwangi đã gửi cho bạn trai bức ảnh chụp một lá thư mà cô đã viết cho con gái mình, trong đó bày tỏ rằng cô cảm thấy mình là một "người mẹ tồi tệ".

2 ngày trước khi qua đời, Shiwangi đã gửi một tin nhắn khác cầu xin bạn trai: "Xin hãy trở về nhà hôm nay. Em gần như không thể sống được nữa".

Vụ việc được đưa ra xét xử gần đây tại Tòa án West London Coroners.

Người ta kết luận rằng bé Ziana đã "bị giết một cách cố ý" và Shiwangi chết do tự sát. Nguyên nhân tử vong của cả Shiwangi và Ziana khẳng định là "suy hô hấp do say thuốc".



Lydia Brown, nhân viên điều tra cấp cao, nói với tòa án: "Thật đau lòng khi mất đi không chỉ một mà đến hai người thân trong gia đình, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tôi chắc chắn rằng tất cả những người biết Shiwangi và Ziana đều cảm nhận rõ mất mát này".

Nguồn: Mirror

