Gọi điện cho con, Đan Trường ngỡ ngàng vì Thiên Từ không chịu gọi mình là "ba", hỏi ra mới biết nguyên nhân cực hài

Do những diễn biến của dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ nên hai ba con Đan Trường đã không gặp nhau 4 tháng nay. Không được gặp con nhưng giọng ca nổi tiếng vẫn thường xuyên gọi video cho bé để trò chuyện với Thiên Từ cho đỡ nhớ.

Tuy nhiên trong cuộc điện thoại mới đây, nam ca sĩ đã vô cùng bất ngờ trước cách xưng hô của con trai với mình và ngay lập tức chia sẻ câu chuyện hài hước này lên mạng xã hội cho mọi người cùng biết. Cụ thể sau thời gian xa cách, Thiên Từ không gọi Đan Trường là "ba" nữa mà thay vào đó, cậu nhóc gọi ba của mình là "Đan Trường".

Tổ ấm của ca sĩ Đan Trường.

Nguyên văn đoạn hội thoại của hai ba con Đan Trường như sau:

"- Ba: Alo! Alo!

- Thiên Từ bắt máy: Mom, Đan Trường call you (Mẹ ơi có Đan Trường gọi).

Tôi nói ôi trời chuyện gì vậy, phải con tôi không? Nhìn qua màn hình thấy rõ là Thiên Từ mà.

- Ba: Did you have dinner yet? (Con ăn tối chưa?).



- Thiên Từ: Yeah im already done (Dạ con ăn xong rồi).

Thiên Từ hỏi thêm: What are you doing, Đan Trường? Đan Trường đang làm gì vậy?).

- Ba: Don't call me Đan Trường, call me daddy ok? (Không được gọi ba là Đan Trường, gọi ba là daddy nghe không?).

- Thiên Từ: No, I like to call you that. (Không, con thích gọi như vậy).

Thiên Từ nói tiếp: Đan Trường did you see Tinu stay Beside me? (Đan Trường có thấy con Cún ngồi cạnh con không?)".

Cậu nhóc Thiên Từ rất dễ thương, kháu khỉnh.

Thiên Từ thấy các cô chú fan gọi ba là "Đan Trường" nên cũng học theo và thích gọi ba bằng cách này.

Hành động của con trai khiến "anh Bo" bó tay toàn tập. Sau khi hỏi ra nam ca sĩ mới biết trong thời gian xa ba, Thiên Từ hay xem những video về ba và tập hát theo tiếng Việt. Đặc biệt, cậu bé rất thích mấy cô chú fan của ba gọi to: "Đan Trường, Đan Trường". Vì thế nên cậu bé cũng thích gọi ba là "Đan Trường".

Nam ca sĩ hài hước cho rằng mới cách xa nhau có 4 tháng mà Thiên Từ đã gọi mình như vậy, nếu xa nhau hơn nữa có khi cậu bé sẽ gọi ba bằng cái tên là: "Anh Ba Khía" mất.

Những chia sẻ của Đan Trường đã khiến bạn bè, người hâm mộ của nam ca sĩ được dịp cười "vỡ bụng". Đông đảo cư dân mạng bày tỏ thích thú với sự đáng yêu của cậu nhóc Thiên Từ.

Thiên Từ hiện đang sống cùng mẹ ở Mỹ còn Đan Trường đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn.

Thiên Từ là một trong những rich kid nhận được đông đảo sự quan tâm của người hâm mộ.

Sinh ra trong một gia đình có bố là ca sĩ nổi tiếng và mẹ là một doanh nhân giàu có, từ nhỏ Thiên Từ đã được công chúng quan tâm không thua kém bố mẹ. Thiên Từ là một trong những thành viên đình đám của hội rich kid nhà sao Việt, cậu bé hiện đang sống trong căn biệt thự rộng hơn 4.000m2 ở Mỹ.

Hàng tuần, Thiên Từ đều được mẹ đưa đi mua sắm. Lúc mới hơn 2 tuổi, tủ đồ của Thiên Từ đã có đến hơn 40 đôi giày hàng hiệu cùng rất nhiều bộ trang phục đến từ các thương hiệu thời trang đình đám.

Mới hơn 3 tuổi nhưng Thiên Từ đã biết 4 thứ tiếng, cậu nhóc có công ty riêng và mỗi tháng tự kiếm được khoảng hơn 20 triệu đồng từ kênh Youtube riêng của mình. Mặc dù sống trong nhung lụa nhưng Thiên Từ cũng tự lập từ nhỏ và là một cậu bé rất ga-lăng, tình cảm. Nhiều người tin rằng trong tương lai, Thiên Từ sẽ trở thành một người đàn ông tốt và biết yêu thương mọi người.