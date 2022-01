Góc tối của bạo hành - chuyện chưa kể ám ảnh nữ luật sư của trẻ: Khi mẹ thành bị cáo vì 1 cái lỡ tay, cha vũ phu đẩy con vào vòng lao lý... bản án nào đây cho tình mẫu tử thiêng liêng?

Chỉ còn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, không khí ngày càng nóng lên nhưng không phải vì người dân háo hức mong chờ nghỉ Tết, mà là bởi vụ dì ghẻ bạo hành bé 8 tuổi đến chết khiến cho dư luận sôi sục. Ai cũng mong năm cũ sẽ khép lại trong yên bình vì 2021 đã quá nhiều mất mát đau thương, nhưng chỉ 2 ngày trước lễ Giáng sinh, một thảm kịch đã xảy ra trong căn chung cư sang trọng giữa trung tâm TP.HCM khiến dư luận phải dậy sóng.

Cứ mỗi tình tiết mới xuất hiện, mỗi lời khai của Nguyễn Trung Kim Thái và "dì ghẻ" Võ Nguyễn Quỳnh Trang được phơi bày, mỗi chứng cứ bạo hành được bóc trần ra là một lần dư luận càng thêm phẫn nộ. Thương xót bé V.A bao nhiêu thì dư luận căm ghét những kẻ hành hạ bé bấy nhiêu, một kẻ khác máu tanh lòng đã đành nhưng kẻ còn lại chính là người thân sinh ra bé, tại sao chúng có thể hợp sức lại để ngược đãi một sinh linh yếu ớt suốt thời gian dài như thế?

Bé V.A đã phải chịu đau đớn thiệt thòi nhường nào phía sau nụ cười giả tạo của dì ghẻ và bố?

Trước nguyện vọng của hàng triệu người mong 2 kẻ thủ ác sớm phải đền tội, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) - người đại diện bảo vệ quyền lợi cho bé V.A cũng dồn hết tâm sức để đưa họ ra tòa. 1 tuần sau khi bé V.A mất, nữ luật sư 65 tuổi quyết tâm phải bắt được kẻ là bố ruột tàn ác và cô đã làm được điều đó. Việc tiếp theo cô muốn thực hiện chính là thay đổi tội danh của "dì ghẻ" cho đúng hành vi giết người đầy máu lạnh, khiến ả phải trả giá xứng đáng cho sự ác độc của mình.

Tuy nhiên bé V.A không phải là trường hợp đau lòng duy nhất cô Ngọc Nữ từng tiếp nhận, bởi có rất nhiều vụ bạo hành trẻ không xuất hiện trên thông tin đại chúng. Nhìn lại hành trình 10 năm bảo vệ phụ nữ và trẻ em, vị luật sư giàu kinh nghiệm thở dài: "Chỉ có một số vụ gây hậu quả nghiêm trọng mới ầm ĩ trên báo, chứ thực tế số vụ bạo hành tôi nhận còn lớn hơn rất nhiều!".

Từ con cái-cha mẹ đến nạn nhân-bị cáo vì bạo hành

Cũng ở TP.HCM, trong một căn nhà nhỏ có 4 mẹ con ở quận 12. Đứa trẻ 3 tuổi bị mẹ đánh mắng, liên tục trút xuống đòn roi. Cơn tức giận khiến người mẹ mù quáng, không ai can ngăn nên chị cứ vung tay đánh con cho đến khi bé ngã lộn cầu thang mới sực tỉnh ngộ. Đứa nhỏ ngã đập vào những bậc xi măng cứng, va vào lan can sắt thương tích và được đưa vào viện cấp cứu ngay lập tức.

Nhận được tin báo, luật sư Ngọc Nữ vội vã đến viện ngay để tìm hiểu rõ ngọn ngành. Thật éo le làm sao khi thủ phạm gây án là một bà mẹ, và nạn nhân lại chính là con của cô ấy!

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - đại diện pháp lý của bé V.A bị dì ghẻ bạo hành.

Suốt gần 3 tháng ròng, luật sư Nữ liên tục ở trong bệnh viện, tìm đủ cách giúp bé sống sót bởi đó cũng là cơ may giúp người mẹ được giảm án. Nhưng thật đáng tiếc, em bé vẫn qua đời dù các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng đã cố gắng hết mình để cứu chữa. Không ai làm ầm lên, cư dân mạng cũng chẳng hề hay biết, chỉ có luật sư Nữ và công an chứng kiến cảnh người mẹ đau đớn vật vã vì vô tình đánh chết đứa con.

Đó là câu chuyện khiến cô Ngọc Nữ day dứt mãi đến tận bây giờ, bởi cô đã ở bên cạnh em bé ấy rất lâu, mong phép màu sẽ đến với bé, nhưng sau gần 3 tháng chống chọi bé đã ra đi trong sự ân hận muộn màng của người đã mang nặng đẻ đau ra thiên thần nhỏ ấy.

Người mẹ sơ ý giết con ấy sắp bị mang ra xét xử, nhưng chính vị nữ luật sư giàu kinh nghiệm cũng không biết phải "kiện" ra sao bởi bị cáo còn 2 đứa con nhỏ nữa, gửi bà ngoại nuôi hộ trong suốt thời gian bị tạm giam. Xử nặng quá thì ai nuôi mẹ già con thơ thay cô ấy? Mà cô ấy vừa là mẹ, cũng vừa là người gây ra cái chết cho đứa con tội nghiệp, bản án nào trừng phạt được tình mẫu tử đây?

Một tình huống vô cùng éo le mà có lẽ thẩm phán cũng chưa biết nên tuyên án thế nào...

(Ảnh minh họa)

Vừa thụ lý vụ bé V.A, luật sư Nữ cũng vừa ôm trong mình rất nhiều nỗi buồn khác: "Sắp tới đây tôi chuẩn bị dự phiên xét xử vụ án khác cũng thương tâm vô cùng. Một ông bố đánh vợ rất tàn ác, ngày nào cũng đánh, đánh đến mức đứa con chịu không nổi phải nhào tới can. Đến một hôm ông bố này cầm dao định đâm mẹ đứa nhỏ, nó trông thấy liền ngăn cản luôn nhưng chẳng biết xô xát thế nào con dao lại đâm ngược về người bố. Thế là bố thành nạn nhân, mẹ và con thành bị cáo.

Thằng bé mới 15 tuổi còn ai giám hộ nữa đâu? May là nó còn một anh trai 21 tuổi đã chứng kiến toàn bộ những trận đòn roi của bố trút lên mẹ, nên có thể người mẹ sẽ được xử vô tội nhờ phòng vệ chính đáng".

Hay như một vụ khác cô tiếp nhận từ lâu nhưng khiến cô không thể nào quên, đó là một đứa bé bị biến thành tàn tật bởi người thân bạo hành đến mức xuyên thủng một bên mắt. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau xót, đối với những người trực tiếp chứng kiến như cô Nữ, nó thực sự kinh hoàng và day dứt.

Bạo hành trẻ em "leo thang" trong mùa dịch

Chắc chắn ai cũng sẽ giật mình trước một thông tin mà luật sư Ngọc Nữ chia sẻ: số lượng các vụ bạo hành trẻ em trong mùa dịch năm qua đã tăng vọt so với trước đây, nhưng Hội Bảo vệ quyền trẻ em chưa thể thống kê chính xác do khối lượng công việc hiện tại quá nhiều. Lý do bạo hành chủ yếu bởi các bé ở nhà học online không tập trung, tiếp thu chậm, mải chơi, xem tivi, dùng điện thoại… nên cha mẹ bực mình và thiếu kiểm soát.

"Có vô vàn nguyên nhân khiến trẻ bị bố mẹ đánh. Thậm chí có vụ vợ đòi ly hôn vì chồng đánh con dã man quá, lấy cả máy tính đập lên đầu con! 1-2 lần đầu đánh nhẹ còn bỏ qua được, sau càng lúc càng hung dữ hơn, máy tính kim loại cũng có cạnh sắc, cũng gây thương tích nguy hiểm được chứ. Thế nên người mẹ mang hình ảnh bằng chứng con bị đánh lên Hội đưa cho tôi, tôi nhìn xong mà ám ảnh.

(Ảnh minh họa)

Rồi nhiều trường hợp bố đánh con lớn xong con nhỏ phải chứng kiến, nó sang chấn tâm lý, sợ hãi, gây hậu quả rất đáng buồn như sinh bệnh tự kỷ. Cha mẹ bạo hành thì trẻ em sinh tổn thương tâm lý, hoặc thúc đẩy lũ trẻ sinh ra tính côn đồ. Rất nhiều vụ trẻ thành niên gây án mạng hoặc thương tích là do trải nghiệm đau khổ từ chính bản thân chúng, bố chúng đâm mẹ đánh mẹ hàng ngày ra sao thì chúng đâm đánh người ta y như vậy. Như một bản sao đi hành hung người khác để "xả" ra sự uất hận của mình. Thế nên chúng ta phải ngăn chặn ngay, không được để những chuyện như thế tiếp diễn nữa

Cũng may là tỉ lệ thông tin báo cáo các vụ bạo hành đã tăng lên chứ không còn thờ ơ như trước nữa. Nếu trước đây 100 vụ tôi chỉ được thụ lý chừng 1/10 thôi vì không ai nói ra, nhưng bây giờ thì tốt hơn rất nhiều rồi, ý thức người dân tăng cao, xã hội cũng quan tâm bảo vệ phụ nữ và trẻ em hơn nên 100 vụ tôi có thể tiếp cận thụ lý khoảng 90 vụ, và đều có tỉ lệ thành công cao".

Những vụ hành hung trẻ khiến gia đình tan nát còn rất nhiều, đủ để luật sư Nữ viết thành một cuốn sách. Sau cái chết của bé V.A, cô càng day dứt hơn và quyết tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền kêu gọi người dân quan tâm bảo vệ trẻ nhỏ, ngăn chặn càng nhiều hành vi tiêu cực trong cuộc sống gia đình càng tốt. Thay vì những bó hoa và ngọn nến tưởng niệm quá muộn màng cho linh hồn những đứa trẻ vô tội, hay hành động để ngăn chặn cái chết đến với những đứa trẻ thuần khiết.

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Nếu hôm nay đầy tăm tối đau khổ thì ngày mai có còn ánh sáng hạnh phúc nữa không?

Đừng để những vụ bạo hành có cơ hội được xảy ra, đừng dung túng tiếp tay cho kẻ bạo hành gây tổn thương thể xác lẫn tinh thần cho lũ trẻ, đừng khiến đứa trẻ nào phải trút hơi thở mà không ai cứu giúp.

