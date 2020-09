Góc giải ngố: "Karen" là gì mà đâu đâu cũng thấy? Chị em nào bị gán cho từ lóng này cần xem lại bản thân ngay lập tức!

Karen nghĩa là gì?

Thời gian gần đây, có lẽ bạn thường xuyên bắt gặp từ "Karen" trong các bản tin, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Nhưng rất nhiều người sẽ bối rối, từ này nghĩa là gì? Thực tế, phải hỏi "Karen" là ai mới đúng!

Đây là một từ lóng dùng để mỉa mai những người cáu kỉnh, hay giận dữ, đáng ghét, thường phân biệt chủng tộc, cho rằng mình có đặc quyền, tỏ vẻ bề trên...

Có thể hiểu đơn giản, Karen là những người có tính cách cáu kỉnh, hách dịch, tự cho mình là mẹ thiên hạ!

(Ảnh minh họa)

Karen thường bị hình dung là người phụ nữ trung niên có mái tóc bob màu vàng, thường thường có câu cửa miệng là: "Cho tôi gặp quản lý của anh/chị". Họ cũng hay gọi cảnh sát về hành vi của người khác mà không có lý do rất... vớ vẩn!

Theo Wikipedia, Karen là một từ để chỉ kiểu người tự cho mình có quyền hoặc đòi hỏi quá mức cần thiết. Một kiểu điển hình thường thấy là một phụ nữ trung niên da trắng có hành động hung hăng khi không có được cái mình muốn.



"Karen" bắt nguồn từ đâu?

Mặc dù không rõ chính xác nhưng "Karen" được cho là lấy cảm hứng từ các nhân vật trong phim cũ: Oh My God, Karen; Mean Girls, Goodfellas. Và gần hơn, meme này bắt nguồn từ show hài kịch nổi tiếng của Dane Cook với hàm ý châm chọc "Người bạn mà không ai thích".

Bộ phim Goodfellas.

Tuy nhiên, meme Karen lan rộng và được biết đến nhiều hơn nhờ vào 1 bài đăng trên Tumblr vào ngày 20/10/2016. Người dùng joematar đã chia sẻ đoạn trailer Nintendo Switch với nội dung: "Oh sh**, Karen lại mang con máy Nintendo ngu ngốc của mình tới bữa tiệc kìa! Chúng ta đang nhậu mà Karen. Chúng ta phải nói chuyện".

Bài đăng này sau đó nhận được hơn gần 17.000 note, tính tới 27/12/2017.

Bài đăng trên Tumblr.

Nhưng Reddit mới được xem là nơi khởi nguồn chính thức của "Karen". Theo đó, một người đàn ông li dị vợ và bị cô vợ "cướp" con, lấy mất nhà. Ông đã lên Reddit "xả hận" bằng các bài viết kể tội vợ cũ tên là… Karen.

Những bài viết này dẫn tới một subreddit (tương tự một group - hội nhóm theo chủ đề trên Facebook) được thành lập, lấy tên là Fu**YouKaren với 57.000 người tham gia. Nội dung trong subreddit thường chia sẻ những nội dung về kiểu người mẹ thiên hạ nà, từ kiểu tóc, tính cách...

Những hình ảnh chế trên Reddit về kiểu phụ nữ "mẹ thiên hạ".

Những Karen điển hình ngoài đời thực có tính cách, hành động như thế nào?

1. Cô gái cho chú chuột hamster của mình ngồi hàng ghế ưu tiên - Một "Karen" châu Á điển hình

Một cô gái bị gọi là "Karen" trên mạng xã hội vì hành động ngang ngược trên tàu điện ngầm.

Cụ thể, sự việc xảy ra trong một chuyến tàu của Cục Đường sắt Đài Loan (TRA) đi đến ga Xike ở thành phố Tân Đài Bắc vào khoảng 5h25 chiều ngày 5/9, Taiwan News đưa tin.

Cô gái để lồng chuột hamster lên ghế ưu tiên trên tàu bị gọi là "Karen".

Theo đoạn video được ghi lại, người đàn ông lớn tuổi đã ý kiến về việc cô gái đặt lồng chuột lên ghế ưu tiên. Người đàn ông có hỏi cô ấy rằng: "Thú cưng của bạn đã mua vé chưa?"

Tuy nhiên, người phụ nữ đáp trả gay gắt: "Ông bị điên à? Đừng can thiệp nữa".

Cuộc xung đột leo thang khi người đàn ông giật lồng chuột của người cô gái khỏi ghế ưu tiên. Cô ta cũng không vừa, bắt đầu đấm người đàn ông lớn tuổi khiến những hành khách khác trên tàu phải can thiệp.

Sau một hồi tranh cãi, người đàn ông giật lồng chuột ra khỏi ghế và bị cô gái đánh tới tấp. (Ảnh cắt từ clip)

Các quy định của Cục Đường sắt Đài Loan cho phép đưa vật nuôi lên tàu nhưng chúng phải ở trong lồng và phải được đặt dưới ghế của chủ sở hữu.

2. Người phụ nữ báo cảnh sát khi bị nhắc xích chó lại - Central Park Karen

Một người đàn ông da đen có tên Christian Cooper đang đi dạo ở công viên Central Park, New York thì gặp một người phụ nữ tên là Amy Cooper (không có quan hệ họ hàng). Người đã dắt chó đi dạo mà không có dây xích, hành động này là trái với quy định của công viên.

Người phụ nữ báo cảnh sát vì bị nhắc nhở xích chó lại. (Ảnh cắt từ clip)

Christian Cooper nhắc nhở người phụ nữ xích chó lại. Thế là Amy đã nổi giận và gọi 911 có người đàn ông đe dọa mạng sống của mình. Người phụ nữ còn nhấn mạnh thêm với cảnh sát rằng anh này là người Mỹ gốc Phi. Toàn bộ cuộc trao đổi đã được quay phim, tải lên mạng xã hội và cô Cooper từ đó được biết đến với cái tên "Central Park Karen".

3. Người phụ nữ mắng cô bé châu Á vì tập thể dục ở công việc

Một cậu thiếu niên người châu Á đang tập thể dục trong công viên thì bị người phụ nữ lớn tuổi mắng xối xả là đi vào phòng gym mà tập. Người này còn bảo: "Hãy quay về nước châu Á nào đấy, nơi mà mày thuộc về đi!"

(Ảnh cắt từ clip)

Tóm lại, chỉ cần lên YouTube hoặc Google và gõ từ khóa "Karen", bạn sẽ thấy hàng triệu kết quả về những mẹ thiên hạ đời thực.

Từ lóng này cũng được sử dụng rất phổ biến, chị em "giải ngố" ngay vào từ điển và đừng bao giờ hành động kiểu hách dịch để bị gọi là "Karen" nhé!