Góc đam mê: Vượt hàng chục cây số từ Hà Nội về Bắc Ninh để... xem phim "Spider-man: No way home"

Trong thời gian qua, do tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp nên dù được tại điều kiện để mở cửa hoạt động trở lại nhưng các loại hình dịch vụ giải trí như rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí... trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa mở lại. Chính vì vậy, thời gian này mặc dù rất nhiều phim bom tấn cùng các loại hình giải trí khác không có cơ hội phát sóng cũng như đón khách.

Mới đây, sự việc tưởng chừng như hi hữu đã xảy ra khi rất nhiều bạn trẻ sẵn sàng đi từ Hà Nội sang Bắc Ninh để thỏa mãn nhu cầu giải trí sau một thời gian rất dài TP chưa mở lại các hoạt động này.

Theo đó, rất nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đã sẵn sàng dành hẳn nửa ngày đến 1 ngày đi từ Hà Nội sang Bắc Ninh để... xem phim.

Trong số hàng loạt bom tấn Hollywood đang công chiếu thì lý do mà giới trẻ Hà Nội sẵn sàng "phượt" lên Bắc Ninh để xem chính là Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không Còn Nhà). Bom tấn này đã nhận được phản hồi rất tích cực trên các diễn đàn phim ảnh cũng như giới chuyên môn trong những ngày đầu công chiếu tại Bắc Mỹ.

Đây là bộ phim khiến nhiều người dân từ sẵn sàng đi từ Hà Nội sang Bắc Ninh để xem.

Không nằm ngoài xu thế, các rạp tại Việt Nam cũng đã mua bản quyền công chiếu bom tấn này và cũng nhận được phản hồi khá tích cực từ khán giả khi tại TP.HCM, các rạp đều cháy vé.

Không thể chờ đợi, nhiều khán giả tại Hà Nội đã sẵn sàng bắt xe sang các tỉnh lân cận đã mở rạp, nhiều nhất là Bắc Ninh, để xem phim.

Và không chỉ rủ nhau sang các tỉnh để xem phim, nhiều người còn nhận book vé, lập team để cùng nhau đi "chiến". Những thông tin về việc di chuyển giữa các tỉnh có cần giấy tờ, xét nghiệm hay không cũng được cư dân mạng giải đáp tận tình cho nhau.

Vậy bộ phim này có thực sự chất lượng để khiến 1 bộ phận khán giả bất chấp vượt hàng chục km để theo dõi?

Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến về quyết định vượt hàng chục km để xem, Anh Quân (20 tuổi) ở Hà Nội, cho biết quãng đường dài hơn 30km này trở nên gần hơn bao giờ hết bởi anh quá hào hứng đi xem bộ phim mình yêu thích và bộ phim này hoàn toàn xứng đáng để mình vượt 60km cả đi và về.

Trước đó, 17h cùng ngày, Quân và 2 người bạn chạy xe máy từ nhà tới rạp phim Lotte Cinema Bắc Ninh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để xem.

Anh cho biết mình đã chờ đợi bộ phim này từ lâu, song không thể xem ở Hà Nội do các rạp chưa hoạt động lại.

Trước thời điểm ra mắt chính thức 17/12, phim đã công chiếu tại Los Angeles, Mỹ hôm 13/12 và có những suất chiếu sớm đầu tiên tại nhiều quốc gia. Những thống kê doanh thu đầu tiên gửi về từ khắp nơi trên thế giới đang dần biến viễn cảnh Spider-Man: No Way Home trở thành tác phẩm điện ảnh quan trọng nhất năm 2021 thành sự thật.



Từ đầu tháng 5, hệ thống rạp chiếu phim đóng cửa tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, trong đó có Hà Nội và TP.HCM. Tới tháng 11, các rạp phim tại TP.HCM đã mở cửa hoạt động trở lại, song các cụm rạp tại Hà Nội vẫn im ắng. Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã ban hành hướng dẫn về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như sau: Đối với hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật a) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 2: - Giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. - Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. - Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. b) Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3: - Giảm 70% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. - Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. - Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

