"Góa phụ đen" Lady Gaga tái xuất lộng lẫy, kiêu sa trong phim nói về bí ẩn của gia tộc thời trang xa xỉ Gucci

Sau tấm hình first look gây náo loạn mạng xã hội vừa qua, một trong những tác phẩm điện ảnh được mong chờ nhất năm sau – House of Gucci vừa trình làng trailer đầu tiên hé lộ câu chuyện bí ẩn của gia tộc thời trang xa xỉ Gucci.

Trailer phim House of Gucci

House of Gucci xoay quanh câu chuyện có thật về Maurizio Gucci – cháu trai của nhà sáng lập đế chế Gucci và người đẹp Patrizia Reggiani. Họ kết hôn và trở thành cặp đôi đình đám một thời. Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Maurizio Gucci bỏ vợ để đến với người tình trẻ trung hơn.

Patrizia phát hiện khối u trong não không lâu sau đó. Ba năm sau, một sát thủ được thuê bởi Patrizia hạ sát Maurizio ngay trên bậc thềm trước văn phòng của ông. Vụ án từng gây bão trong giới truyền thông thời đó, Patrizia Reggiani được báo chí gọi với cái tên "Góa Phụ Đen". Dù được gia đình bao biện là khối u não đã ảnh hưởng đến suy nghĩ nhưng sau cùng vào năm 1998 Patrizia vẫn bị kết án tù.

Trailer mở đầu bằng lời tự sự của nhân vật Patrizia Reggiani do Lady Gaga thủ vai. Chất giọng khàn đặc trưng của Lady Gaga dẫn dắt người xem tới hình ảnh một tên sát nhân giấu mặt đang cầm trên tay tấm hình của Maurizio Gucci (do Adam Driver thủ vai). Thế giới hào nhoáng và xa xỉ của nhà mốt Gucci hiện ra qua những khung hình ấn tượng. Áo khoác lông thú phô trương, trang sức xếp tầng lấp lánh, kính râm gọng lớn và biểu tượng xanh đỏ đặc trưng của thương hiệu Gucci được phô bày trên nền ca khúc nổi tiếng Heart of Glass, đã tạo nên không gian đậm chất của thập niên 80 và 90.

Tạo hình của Lady Gaga trong phim.

Thâm cung bí sử của gia tộc Gucci bắt đầu mở ra qua mối quan hệ phức tạp nhiều thăng trầm của chính cặp đôi Maurizio và Patrizia lẫn các thành viên trong gia đình. Trailer cũng lần lượt giới thiệu dàn sao trong mơ gồm ngôi sao huyền thoại Al Pacino trong vai Aldo Gucci, "Joker" Jared Leto trong vai Paolo Gucci, nữ thần nóng bỏng Salma Hayek trong vai Pina Auriemma và chủ nhân tượng vàng Oscar Jeremy Irons trong vai Rodolfo Gucci. Bên cạnh đó, những nhân vật nổi tiếng của giới thời trang như siêu sao Sophia Loren, nhà thiết kế Tom Ford cũng sẽ xuất hiện trong phim. Thậm chí, bóng dáng của giám đốc sáng tạo quá cố của hãng Chanel - Karl Lagerfeld cũng được "nhá hàng".

Qua hai phút ngắn ngủi của trailer, có thể thấy câu chuyện của House of Gucci sẽ tập trung góc nhìn vào nhân vật Patrizia Reggiani. Từng sống trong đỉnh cao tiền bạc và danh vọng, dành lòng chung thủy tuyệt đối cho người chồng và đế chế Gucci nhưng Patrizia nhận lại là sự phản bội, để rồi kết cục của một chuyện tình khét tiếng là vụ giết người không kém phần tốn kém giấy mực báo chí.

Lady Gaga hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng cô ca sĩ Ally trong A Star is Born, khoác lên mình một vai diễn nặng tâm lý và số phận phức tạp. Khí chất độc nhất vô nhị của nữ ca sĩ nổi danh bởi sự lập dị, Lady Gaga là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho nhân vật Patrizia Reggiani, đặc biệt, Lady Gaga cũng là một biểu tượng thời trang và từng là "nàng thơ" của nhiều nhà mốt xa xỉ. Vai diễn này được dự đoán sẽ đưa Lady Gaga đến gần hơn với các giải thưởng điện ảnh danh giá.

House of Gucci được sáng tạo bởi đạo diễn sở hữu 4 đề cử Oscar Ridley Scott cùng ê-kíp quen thuộc của ông gồm đạo diễn hình ảnh Dariusz Wolski (The Martian, Prometheus), thiết kế sản xuất Janty Yates (Gladiator, All the Money in the World, The Maritan). Đội ngũ sản xuất hoành tráng này sẽ bảo chứng chất lượng cho siêu phẩm được mong đợi nhất đầu năm 2022.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 18/02/2022.