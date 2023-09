Giúp bạn an tâm trên hành trình học tập tại Úc

Nước Úc - một điểm đến "lý tưởng" của du học sinh Việt Nam

Nước Úc là một trong những điểm đến quen thuộc với các bạn du học sinh Việt Nam, thường được "ưu ái" lựa chọn bởi những lý do sau đây:

Đất nước an toàn, thân thiện và đáng sống: Các thành phố của Úc được đánh giá là thành phố đáng sống cho việc học tập, cụ thể: Sydney (xếp hạng thứ 7) và Melbourne (thứ 2) theo bảng xếp hạng toàn cầu QS Best Student Cities Rankings 2024. Bảng xếp hạng này dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng bao gồm: sự đa dạng văn hóa, chất lượng học tập, chất lượng cuộc sống, cơ hội việc làm và tính chi trả hợp lý.

Nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn dành cho du học sinh: Du học sinh ở Úc được phép làm thêm tối đa 48h/2 tuần. Từ ngày 01/7/2023, mức lương tối thiểu (trước thuế) tại Úc cũng được tăng lên $23,23/giờ, mức lương hưu theo đó cũng được tăng lên 11%. Điều này cho thấy rằng các phúc lợi, an sinh từ chính phủ Úc mang lại khá thuận lợi cho các bạn du học sinh có mục tiêu học tập và ở lại sinh sống lâu dài sau này.

Cơ hội việc làm hấp dẫn: Học sinh theo học tại Úc trong danh sách ngành nghề ưu tiên được tăng thời hạn Visa 485 sau tốt nghiệp lên đến 6-8 năm tùy trường hợp, đặc biệt tại khu vực Regional. Để nhận chi tiết về các ngành nghề dự báo đứng vững và tiềm năng, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ t rung tâm tư v ấ n du h ọ c uy tín để cập nhật.

Chương trình đào tạo chất lượng cùng học bổng hấp dẫn: Các trường Đại hoc Úc liên tục được vinh dự vào TOP 50 trường Đại học tốt nhất Thế giới theo bảng xếp hạng uy tín QS World Ranking và Time Higher Education. Đồng thời, Chính phủ và các trường cũng cung cấp đa dạng các mức học bổng dành riêng cho sinh viên quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn hiện thực hóa giấc mơ Úc dễ dàng hơn ngay từ lúc bắt đầu.

Trải nghiệm trọn vẹn cả "du" và "học"

Việc đến một quốc gia mới để bắt đầu cho mục tiêu học tập và sinh sống chắc chắn rằng sẽ vững tâm hơn khi có thêm "người bạn đồng hành" trên hành trình này. Với tiêu chí luôn bên cạnh những khi bạn cần, du học SET với hệ thống văn phòng đồng nhất tại Việt Nam và Úc sẽ luôn đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục tri thức.

Hội thảo Du học và Định cư tại Úc do Du học SET tổ chức

City Tour khám phá thành phố tại Úc - kết hợp cùng Hội sinh viên trường Đại học Griffith (bang Queensland)

Hoạt động thăm quan trường Đại học dành cho các bạn học sinh trung học tại Úc

Buổi họp mặt dành cho các bạn du học sinh Việt Nam tại Úc: Tết nguyên Đán, trung thu, giáng sinh... Để vơi bớt nỗi nhớ nhà

Không chỉ thường xuyên tổ chức các buổi định hướng, tư vấn học tập, sự kiện du học và các hoạt động họp mặt thường xuyên. Với cộng đồng hơn 15.000 du học sinh Việt Nam tại Úc, cùng các anh, chị hiện đang công tác tại các văn phòng Du học SET ở Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide sẽ luôn có mặt kịp thời để hỗ trợ các bạn những vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục hồ sơ nhập học, visa…



