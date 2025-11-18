Giữa thời buổi "rau đắt hơn thịt", mua cải thảo đừng chỉ nhìn kích thước, hãy chú ý 3 điểm này

Cải thảo nấu được đủ món như xào, luộc, hấp... đều ngon. Nhưng nhiều người vẫn thắc mắc: “Sao nấu cải thảo nhà tôi không ngon bằng ngoài quán nhỉ?”.

Nguyên nhân thường nằm ở khâu chọn mua . Nhìn bề ngoài to nhỏ thôi chưa đủ, nếu không chú ý vài chi tiết, rau dễ nhạt, nhiều nước, hoặc nhanh hỏng. Dưới đây là ba điểm quan trọng khi chọn cải thảo mà nông dân lâu năm thường nhắc.

1. Quan sát phần gốc cải thảo

Khi mua, để ý phần gốc sẽ thấy có cây gốc to, có cây gốc nhỏ. Đây thường là hai giống khác nhau :

- Cải gốc nhỏ, thân dày, lá ít, chứa nhiều nước. Khi xào, nước ra nhiều, vị nhạt, không thơm.

- Cải gốc to, chứa ít nước hơn, xào lên thơm, ngon hơn.

Ngoài ra, gốc không bị thối hay mềm nhũn , nếu có dấu hiệu hư hỏng thì nên bỏ qua, vì loại này dễ bị úng ruột, khó bảo quản.

2. Xem kích thước lá cải

Trên thị trường có hai loại: lá to và lá nhỏ (gần giống “cải con”, nhưng vẫn lớn hơn chút).

- Cải lá nhỏ, nặng nước, phù hợp để hầm cá, kho thịt , vì hút được vị ngọt của thịt và nước hầm.

- Cải lá to, chứa nhiều chất xơ, khi xào hay làm nhân bánh bao sẽ đậm vị, giòn ngon , đúng chất “cải thảo xào”.

Chọn lá cải phù hợp với món ăn, đừng chỉ nhìn vào cân nặng hay hình dáng bên ngoài.

3. Chú ý màu lá

Cải có lá xanh hoặc lá vàng. Nhiều người nghĩ lá vàng sẽ ngon hơn vì nhìn mềm, giòn. Nhưng thực tế:

- Cải lá vàng (hay còn gọi là “cải vàng non”) phát triển nhanh, chứa nhiều nước, vị nhạt, khó bảo quản lâu, chỉ nên ăn trong thời gian ngắn.

- Cải lá xanh , mặc dù nhìn cứng hơn, nhưng vị thơm ngon, giữ được lâu , nấu món xào hay làm nhân đều tốt, bảo quản đúng cách có thể để cả mùa đông.

Nhìn vào ba chi tiết này sẽ giúp bạn chọn được cải thảo ngon, đúng sở thích, không bị nhạt hay ra nước quá nhiều. Khi mua, đừng quên chia sẻ mẹo này với người thân, để cả nhà chọn rau chuẩn, ăn ngon lành, yên tâm và đáng tiền hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu