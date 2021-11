Giữa ồn ào cạch mặt Johnny Đặng vì tiền ảo, Khoa Pug bị đào lại phát ngôn phải cầm tiền để được chơi với "ông hoàng kim cương"

Giữa ồn ào cách mặt Johnny Đặng, Khoa Pug bị đào lại đoạn video clip kể chuyện từng "cầm tiền" để đến kết bạn được với "ông hoàng kim cương".



Theo quan điểm "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn", Khoa Pug cho biết muốn kết bạn với người giàu, học cách làm giàu thì cần phải bỏ tiền mua dịch vụ của họ.

Khoa Pug tiết lộ lý do chơi với Johnny Đặng

"Mình muốn kết bạn với anh Johnny Đặng, mình cầm 30.000$ tới, anh Johnny Đặng hỏi: "Anh kết bạn với em nha", mình "OK, of course".

Giống như bạn coi phim Bố già có một câu rất là hay đó là: "Tôi sẽ đưa cho anh một đề nghị mà anh không thể nào từ chối", mình cũng vậy mình áp dụng. Khi bạn muốn tăng một cái mối quan hệ, muốn hỏi người này người kia cách làm giàu hay làm này làm nọ, mình hay áp dụng câu: "Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn". Không thể nào người ta đang giàu, bạn chạy lại bạn nói: "Ê mày làm giàu sao vậy chỉ tao coi".

Thật sự người ta bán sản phẩm đó, mình tới mình mua mình kết bạn thì mình từ từ học hỏi cách làm giàu của người ta, rồi mình tìm cách mình làm giàu".

Trong một video khác đăng tải ngày 7/10, Khoa Pug từng chia sẻ việc mua "tiền ảo" do Johnny Đặng phát hành là để duy trì mối quan hệ. Ngoài ra, YouTuber này cho biết không kêu gọi, ủng hộ người xem đầu tư tiền ảo.



Khoa Pug bà Johnny Đặng từng có mối quan hệ mật thiết với nhau

Trước đó, ngày 7/11 mạng xã hội lan truyền thông tin Johnny Đặng và Khoa Pug đã cạch mặt nhau. Sở dĩ tin đồn này xuất hiện là vì tất cả các clip quay cùng với Johnny Đặng trên kênh YouTube gần 4 triệu người đăng ký của Khoa Pug đều đã bị ẩn và hàng loạt ảnh YouTuber 9x chụp cùng "ông hoàng kim cương" đều "không cánh mà bay".

Johnny Dang và Khoa Pug thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các video của YouTuber. Ngoài ra, trong một video từng đăng tải trên kênh YouTube của mình, Khoa Pug cho biết anh sở hữu 10 triệu đồng Diamond Boyz Coin (DBZ) - một loại tiền ảo mà "ông hoàng kim cương" đang phát hành. Vào thời điểm đồng Diamond Boyz Coin (DBZ) của Johnny Đặng đang lao đốc động thái này của Khoa Pug khiến dân tình càng tin chắc nịch vào tin đồn cả hai đã cạch mặt nhau.