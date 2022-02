Giữa lùm xùm đấu tố với Hà Anh, Xuân Lan ẩn ý: “Trên lưng chúng ta đều là những vết sẹo xấu xa bỉ ổi"

Tập 2 The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ vẫn đang là chủ đề bàn tán của dân tình trên khắp các diễn đàn. Hiếm có chương trình truyền hình thực tế nào mà drama nổ ra từ dàn thí sinh đến huấn luyện viên, từ thử thách trong show cho tới cuộc sống đời tư như The Next Gentleman.

Hôm qua, Hà Anh và Xuân Lan liên tục có những bài đấu tố nhau trên mạng xã hội, tiết lộ loạt câu chuyện hậu trường sốc trong show The Next Gentleman. Trong khi Hà Anh tố Xuân Lan xúc phạm thí sinh thì Xuân Lan cũng chẳng ngại mỉa mai đồng nghiệp "lộ bản tính ăn vạ" như Chí Phèo.

Hà Anh mở đầu drama với bài tố Xuân Lan xúc phạm thí sinh, ngay sau đó Xuân Lan cũng đáp trả.

Ít giờ trước, Xuân Lan lại đăng đàn mỉa mai Hà Anh và các thí sinh team đồng nghiệp. Cô khẳng định sẽ không nể ai hết, sẵn sàng lật hết bàn cờ lên nếu có ai đụng đến cô. Cô cũng chê trách thí sinh team Hà Anh "áp lực rồi về nhà mách mẹ".

"Tôi đâu thi hoa hậu, đâu có giải thân thiện đâu mà phải giữ hòa khí?

Mới tập 2 mà các 'quý ông' cảm thấy áp lực về nhà mách mẹ đầy ấm ức thế này rồi à? Nếu muốn bảo vệ hình ảnh, tốt nhất là đừng đụng đến tên tôi. Vì tôi không nể ai đâu. Lật hết bàn cờ lên đó.

Tốt nhất là đừng vạch áo cho người xem lưng, vì trên lưng chúng ta đều là những vết sẹo xấu xa bỉ ổi".

Xuân Lan tiếp tục đăng đàn mạng xã hội với những chia sẻ căng thẳng.

Ngoài ra trong 1 bài phỏng vấn báo chí, Xuân Lan còn thẳng thắn khẳng định: "Tôi không ngại nói thẳng vai trò của tôi trong chương trình là người tạo 'drama' (kịch tính). Từ tập 1 đến tập 2, nếu không có team Xuân Lan thì mọi người xem cái gì, mọi người bàn cãi cái gì? Có phải là những drama đó từ team Xuân Lan không?".

Hiện những phát ngôn của Hà Anh và Xuân Lan xoay quanh chủ đề The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ vẫn nhận nhiều sự tranh cãi của dân tình.

https://afamily.vn/giua-lum-xum-dau-to-voi-ha-anh-xuan-lan-an-y-tren-lung-chung-ta-deu-la-nhung-vet-seo-xau-xa-bi-oi-20220227193833138.chn