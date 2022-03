Giữa lùm xùm chuyện con trai Xuân Bắc, dân tình đào lại chiếc vlog "đi trước thời đại" của JVevermind: Con xem phim đen đừng đổ lỗi cho mạng!

Bởi vì "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Đó là câu nói chưa bao giờ sai lệch của ông bà ta, nhắc nhở chúng ta cách sống khi đã trưởng thành. Trước khi nhận định rằng mình bị ai đó xúi giục, gây chuyện, làm sai điều gì đó, chúng ta luôn là người đưa ra quyết định đầu tiên phải không?

Sự cố của con trai nghệ sĩ Xuân Bắc đã thành chủ đề nóng trên MXH từ nhiều ngày nay. Không ít người nổi tiếng cũng tham gia tranh luận, dù ít dù nhiều cũng đẩy câu chuyện "con cái xem phim đen" lên mổ xẻ thành vô vàn khía cạnh khác nhau. Nào là trào lưu "giải cứu Bi béo", nào là chỉ trích vợ Xuân Bắc, nào là lên án việc trẻ con hư do tiếp xúc công nghệ sớm...

Status cảnh báo phụ huynh về việc quản lý con của vợ NS Xuân Bắc khiến MXH dậy sóng mấy ngày qua.

Giữa cơn bão tranh luận căng thẳng của cộng đồng mạng, một chiếc vlog cũ từ gần 10 năm trước của hot boy đình đám JVevermind bỗng dưng được đào lại bởi nội dung "đi trước thời đại". Chủ đề chính của chiếc vlog ấy là "Chửi bậy không văn minh", nhưng trong đó có một đoạn ngắn nhắc đến việc bố mẹ đổ lỗi cho con cái xem phim đen là vì các lý do như... tại nhà mạng, hoặc tại các idol mạng như JVevermind hay nói bậy khiến con họ học theo.

JVevermind nhắc nhở các phụ huynh bắt gặp con xem phim đen

Chàng vlogger 9X chia sẻ quan điểm khá rõ ràng để đáp trả các bậc phụ huynh: "Đừng đổ lỗi cho ai mà hãy đổ lỗi cho sự giáo dục nhận thức con cái một cách nghèo nàn của bạn". Điều này được cư dân mạng ủng hộ nhiệt tình, khen tư duy của JVevermind sáng tạo, chỉ ra vấn đề hot từ gần chục năm trước và vẫn đúng cho đến tận bây giờ.

JVevermind làm vlog đáp trả các ông bố bà mẹ chuyên đổ lỗi con cái hư hỏng do tác động bên ngoài.

Tiện đó thì JVevermind cũng diễn luôn một đoạn hội thoại khiến nhiều bậc cha mẹ giật mình. Đó là mẩu chuyện nhỏ về một bà mẹ bắt quả tang con xem phim người lớn, chị ta cắt mạng cắt luôn cả máy móc không cho con tiếp cận nữa nhưng vẫn gọi điện mắng chửi do nhà mạng nên con chị mới bị tiêm nhiễm văn hóa phẩm đồi trụy. Nhân viên nhà mạng bình tĩnh lắng nghe, sau đó chốt câu chí mạng làm bà mẹ sững sờ rằng chính chồng chị là người vẫn đang mở clip nóng trong nhà vệ sinh.

Vậy phần lỗi có còn là của người ngoài nữa không? Hay do người cha "đổ đốn" trước nên con trai mới tò mò sớm? Khi tấm gương của lũ trẻ bị vẩn đục thì thật khó để giơ lên cho chúng soi.

Bà mẹ ấy mặc định con mình làm việc sai trái do bạn bè hư hỏng, do nhà mạng cho web đen hoạt động tràn lan, do người dùng mạng tiêm nhiễm... chứ không hề ngồi xuống suy xét gốc rễ. Chẳng phải tự dưng các cụ có câu "Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa". Sự giáo dục của gia đình là cái cơ bản nhất, quan trọng nhất để hình thành tính cách của con cái, thiếu sự quan tâm của bố mẹ thì con cái rất dễ lầm đường.

Dân mạng trầm trồ với tư tưởng thẳng thắn của JVevermind khi đề cập vấn đề bố mẹ xử trí sai khi bắt gặp con xem phim nóng từ 7 năm trước.

Bên dưới vlog cũ của JVevermind xuất hiện khá nhiều bình luận mới, cư dân mạng đồng tình với quan điểm của chàng cựu du học sinh khi áp dụng cho trường hợp của con trai nghệ sĩ Xuân Bắc. Ở thời điểm JVevermind ra vlog thì thái độ của hầu hết phụ huynh vẫn còn tiêu cực khi bắt gặp con xem phim nóng, nhưng hiện tại thì các bậc cha mẹ đã cởi mở hơn rất nhiều, nhìn nhận cả trách nhiệm bản thân trong việc giáo dục giới tính cho con cái.

Đoạn vlog ngắn này vẫn đang được dân tình chia sẻ chóng mặt vì đào lại đúng chuyện đúng thời điểm. Một số ý kiến cho rằng các phụ huynh có con thuộc thế hệ gen Z gen Alpha nên xóa bỏ văn hóa đổ lỗi, tìm cách dạy con gần gũi hơn và không làm chúng xấu hổ. Vấn đề JVevermind nêu ra chưa bao giờ là cũ, có lẽ các phụ huynh thời 4.0 nên khéo léo hơn khi giải quyết những sự cố nhạy cảm của con cái chứ không nên "tung hê" trước bàn dân thiên hạ!

https://afamily.vn/giua-lum-xum-chuyen-con-trai-xuan-bac-dan-tinh-dao-lai-chiec-vlog-di-truoc-thoi-dai-cua-jvevermind-con-xem-phim-den-dung-do-loi-cho-mang-20220315145620373.chn