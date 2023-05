Giữa lúc Trấn Thành gây xôn xao với phát ngôn về hợp đồng hôn nhân, Hari Won làm gì?

Trấn Thành tiếp tục gây chú ý khi có phát ngôn liên quan đến tin đồn về hợp đồng hôn nhân với Hari Won. Cụ thể, trong 1 lần trả lời phỏng vấn, Trấn Thành đã thẳng thắn nhắc đến tin đồn thất thiệt.

Đến nay, thông tin này lại bị đào lại và xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội. Trong đó, Trấn Thành nói: "Về thông tin hợp đồng hôn nhân, mọi người hỏi mình có tức giận hay stress, áp lực không, thì nói không giận thì cũng không đúng, nhưng mà giận thì làm gì được nhau? Người ta đồn thì mình phải chịu thôi, do họ thấy ít up hình chung nên nghĩ vậy. Từng ấy thời gian tôi bận đi làm phim, vợ tôi cũng bận những công việc riêng ở Hàn Quốc thì làm gì có thời gian đi ăn đi chơi để chụp hình tình tứ up lên cho quý vị xem".

Phát ngôn về tin đồn có hợp đồng hôn nhân với Hari Won bất ngờ bị đào lại. Ảnh: NVCC

"Thế nên khán giả thích thì cứ ý kiến, chúng tôi vẫn tiếp nhận nhưng hạnh phúc hay không là tự cảm nhận ở riêng chúng tôi. Còn mọi người nói về hợp đồng hôn nhân thì các bạn cứ đợi xem, thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Ví dụ là có kí hợp đồng hôn nhân thì tôi có được cái gì không? Tôi vẫn thành công khi chưa lập gia đình và cả sau khi lập gia đình. Tôi có thể là một người độc thân thành đạt chứ đâu cần phải cưới xong thì mới trở nên thành công".

Giữa lúc Trấn Thành bị đào lại phát ngôn về hợp đồng hôn nhân, Hari Won đang làm gì? Nữ ca sĩ vẫn tiếp tục ở Hàn Quốc để thực hiện các lịch trình công việc đã sắp xếp từ trước. Thêm nữa, Hari Won còn chia sẻ lên trang TikTok cá nhân đoạn clip nhảy bài Lemonade cùng 2 thành viên nhóm nhạc Kpop - Dream Note.

Hari Won vui vẻ quay clip nhảy cùng nhóm nhạc Kpop. Ảnh: TikTok Hari Won

Hari Won tuyệt nhiên giữ im lặng trước những vụ lùm xùm liên quan đến Trấn Thành. Ảnh: TikTok Hari Won

Trong clip, Hari Won ăn mặc khá sành điệu với váy trắng phối cùng áo phông đen. Bà xã Trấn Thành cho biết đã gặp nhóm Dream Note tại Mnet. Vì hiện tại vẫn còn vướng lịch trình ở Hàn Quốc nên Hari Won hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện giải trí diễn ra tại Việt Nam.

Trước đó, Hari Won đã vắng mặt trong buổi họp báo công bố phát sóng chương trình Siêu tài năng nhí 2023. Tại chương trình này, MC Đại Nghĩa chính thức thay thế Trấn Thành ở vai trò giám khảo cố định.