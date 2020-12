Giữa lúc An Nguy mang thai, lùm xùm với Phạm Hương ở The Face một thời bị đào lại

Tin tức An Nguy khoe ảnh có bầu vừa được tung ra đã gây xôn xao làng giải trí. Thông qua mạng xã hội, An Nguy đăng bức ảnh bụng bầu to vượt mặt và ngồi bên cạnh người yêu đồng giới Alex. Cô nàng viết: "May mà chưa hết trứng. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành".

Thông báo của An Nguy ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý cũng như lời chúc phúc đến từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý, Phạm Hương cũng thả tim cho chia sẻ từ An Nguy. An Nguy từng tham gia chương trình truyền hình The Face - Gương mặt thương hiệu và vào đội Phạm Hương. Dù không đi được xa nhưng những lùm xùm mà cô nàng tạo ra vẫn gây chấn động showbiz Việt.

Ngay sau khi Phạm Hương có động thái với tin tức An Nguy mang thai, những ồn ào The Face 1 lần nữa bị khán giả đào lại và chia sẻ rộn ràng trên mạng xã hội.

Phạm Hương từng làm huấn luyện viên The Face.

Tại chương trình, An Nguy gây ấn tượng với gương mặt xinh xắn, biểu cảm sinh động dù là thí sinh có chiều cao thấp bé nhất The Face. Khi thực hiện các thử thách catwalk và chụp ảnh, An Nguy lộ rõ khuyết điểm thiếu kinh nghiệm. Trong thời gian The Face diễn ra, Hoa hậu Phạm Hương đã khá vất vả khi huấn luyện thí sinh.

Nói về An Nguy, Phạm Hương từng chia sẻ: "An Nguy là người không có nhiều kinh nghiệm. Bạn ấy đã thua người khác ở xuất phát điểm rồi, tôi phải kiên nhẫn với bạn rất là nhiều, cạn cũng phải nỗ lực rất là nhiều".

An Nguy ở "The Face".

"Tôi rất là tự hào về Thiên An, tại vì bản thân cũng tò mò, không dám nghĩ vì sao Thiên An lại quyết định đi thi The Face không. Theo tôi biết thì do bạn của Thiên An có bảo là xem thử coi Thiên An có dám đi thi The Face không. Đó cũng là 1 hành động chứng minh cho bạn mình thấy, mặc dù Thiên An không phải là người có tiêu chí xứng đáng với The Face nhưng Thiên An vẫn quyết tâm thử sức".

An Nguy từng khiến Phạm Hương phát bực ở The Face.

"Đó là điều Phạm Hương vô cùng trân trọng. Bản thân Thiên An cũng rất cố gắng. Trong cuộc thi có vô số khó khăn và áp lực, mỗi ngày bạn ấy đều phải học. Môi trường truyền hình thực tế nó không dễ dàng, đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Quay lên truyền hình thì thế thôi chứ đó là thành quả của cả những ngày quay dài. Có những lúc Thiên An cũng xúc động và khóc rất là nhiều".