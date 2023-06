Giữa loạt tranh cãi về phim, The Weeknd ra nhạc cùng Jennie lại được khen

Trưa 23/6 (theo giờ Việt Nam), màn kết hợp đầu tiên của Jennie cùng The Weeknd - Lily Rose-Depp đã chính thức được trình làng. Ca khúc One Of The Girls là dự án nhạc phim cho series The Idol, cũng là bộ phim đánh dấu tư cách diễn viên của main rapper nhà BLACKPINK. Bộ phim này cũng khiến Jennie bị chỉ trích không ít vì vai diễn nóng bỏng, nhiều cảnh quay nhạy cảm vượt quá giới hạn idol Kpop. Ra nhạc giữa tranh cãi bủa vây, liệu ca khúc kết hợp The Weeknd có đủ giúp Jennie khiến dân tình "quay xe"?

Trước đó, trong sự kiện ra mắt BST Jennie for Calvin Klein, nữ idol đã nhá hàng một phần giai điệu One Of The Girls khiến fan "phát sốt", chờ đến ngày ca khúc được ra mắt. Không ngoài mong đợi, One Of The Girls là bản phối thu hút đậm chất The Weeknd. Ca khúc vẫn phát huy thế mạnh RnB, những âm thanh bay bổng mang lại cảm giác mơ hồ của The Weeknd. One Of The Girls hợp bối cảnh phim The Idol, tạo nên câu chuyện liên kết với những track nằm trong soundtrack playlist đã được trình làng trước đó.

Phần góp giọng của Jennie chính xác là phần được dân tình chú ý nhất. Từ lâu, fan đã rất trông đợi vào sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa 2 ngôi sao. Có thể thấy, màu giọng Jennie cực kì hợp với bản phối của The Weeknd. Thế mạnh tiếng Anh giúp cô dễ dàng truyền tải được tinh thần của One Of The Girls. Về mặt giai điệu, One Of The Girls có sức thuyết phục khán giả nghe nhạc. Fan nhạc thừa nhận chất lượng âm nhạc của The Weeknd đúng là không thể bàn cãi, nam ca sĩ và Jennie nên chuyên tâm làm nhạc thì hơn.

Nhưng ca từ vẫn ít nhiều mang về ý kiến trái chiều, đặc biệt là ở verse hát của Jennie. Vốn là idol Kpop, nữ rapper nhà BLACKPINK dù không ngần ngại phá vỡ giới hạn nhưng vẫn đối diện với không ít chỉ trích, nhất là sau khi vai diễn Dyanne trong phim bị phản ứng gay gắt. Phần lời hát của Jennie bị nhận xét chưa đủ chiều sâu nhưng giai điệu và cách truyền tải của Jennie lại rất mượt mà.

Jennie chia sẻ hình ảnh làm nhạc tại phòng thu

