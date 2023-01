Giữa hối hả cuộc sống, hãy luôn nhớ ta còn gia đình để yêu thương

Mùa Tết - Mùa của những yêu thương, sum vầy



Tết là dịp để để gia đình sum vầy, con cháu đi học, đi làm xa nhà được trở về quê hương đoàn tụ với ông bà, mẹ cha, với những yêu thương chân thành. Nhưng, nếu những người ta yêu nhất đã không còn nữa, liệu bạn có nuối tiếc vì những gì đã qua?

"Ngoại ơi, gọi cho con nhé!" là 1 clip ngắn nhưng gói gọn cả tuổi thơ và hành trình lớn lên với những cảm xúc tiếc nuối của nhiều người.

Đó là câu chuyện về một cô bé tên Hòa, được ngoại yêu thương, chăm sóc từ tấm bé. Ngày đầu xuân, ngoại lì xì Hòa tận 2 bao. Khi cha mẹ cãi nhau, ngoại ôm ấp và giúp Hòa che tai để không phải nghe những lời tổn thương. Ngoại chơi cùng, ngủ cùng, lớn lên cùng Hòa. Ngoại luôn quan tâm nhắc Hòa ăn no, ngủ đủ để thật khỏe mạnh. Ngoại không nói mình ốm và lại càng không trách vì Hòa ít về thăm… Mỗi việc ngoại làm đều thể hiện tình yêu cho con, cho cháu.

Ngoại là một người, cũng là đại diện cho rất nhiều ông, bà, cha, mẹ, các bậc trưởng bối khác, yêu thương và chăm sóc con cháu của mình.

Còn Hòa thì sao? Nữ nhân vật chính chắc chắn cũng rất yêu thương bà của mình. Hòa luôn cười hạnh phúc khi ở bên ngoại, ảnh chụp 2 bà cháu được cô để ở góc dễ thấy nhất trên bàn làm việc. Dù không về thăm ngoại được nhưng cô vẫn mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vitatree và gửi về biếu bà, mong bà khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi như lời chúc từ thơ bé.

Ảnh chụp với Ngoại luôn được Hòa mang theo mình và để ở nơi dễ thấy nhất

Điều tiếc nuối duy nhất của Hòa có lẽ là đã không vui vẻ hơn khi nghe điện thoại của ngoại và chưa tự tay tặng ngoại món quà sức khỏe ấy. Giá như, Hòa không để bận rộn là cái cớ khiến mình mất dần cơ hội chăm sóc gia đình, mọi chuyện sẽ trọn vẹn biết bao.

"Ngoại ơi, gọi cho con nhé!" lay động trái tim người xem

"Ngoại ơi, gọi cho con nhé!" chẳng có drama gay gắt, kịch tính, chỉ có những con người đời thường bị những hối hả thường nhật cuốn đi. Họ cũng như bao người luôn tin rằng còn nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc những người quan trọng mà quên mất thời gian như thoi đưa, rất vội.

Bạn Lường Ngọc Hà (Hà Nội) bình luận: "Thực ra mình kiếm tiền cũng chỉ để cuộc sống của mình tốt hơn, cuộc sống của những người thân của mình cũng tốt hơn. Nhưng tiền nhiều để làm gì khi người quan trọng nhất đã chẳng chờ nổi ta trở về chứ? Điều mình nuối tiếc nhất cũng là vì mải kiếm tiền mà đã không dành nhiều thời gian hơn ở bên ông, bà, cha mẹ".

Video ngắn của thương hiệu Vitatree đến từ Úc chính là sự sẻ chia, lời nhắc nhẹ nhàng với mỗi người, hãy trao đi yêu thương một cách trọn vẹn đến người thân khi bạn còn có cơ hội. Đừng để bận rộn là cái cớ khiến ta mất dần cơ hội chăm sóc gia đình.

Video "Ngoại ơi, Gọi Cho Con Nhé!"

Nhớ đến người thân và tặng quà là rất tốt nhưng tốt hơn cả là hãy trở về, tận tay chăm sóc và cũng để bậc trưởng bối yêu thương ta biết là ta sống tốt, không phụ lòng mong đợi của người.



Bạn Lê Xuân Thắng (TP.HCM) chia sẻ: "Mỗi lần xem lại clip này mình lại khóc vì nhớ nội. Nội cũng yêu thương chở che mình như người bà trong clip vậy. Thật muốn được nghỉ Tết ngay để về với nội, nghe nội mắng yêu và chăm sóc nội".

Đừng quên tự tay tặng món quà sức khỏe từ Vitatree và cùng người thân bảo vệ sức khỏe mỗi ngày

Một mùa Tết nữa đã đến thật gần, bạn đã chuẩn bị gì để đón Tết thật trọn vẹn và ý nghĩa bên người thân? Thương hiệu thực phẩm bảo vệ sự khỏe Vitatree hân hạnh được đồng hành cùng người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình, người thân với những sản phẩm tăng cường sức khỏe:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Vitatree Ginkgo Plus 6000 with Q10 50MG giúp hỗ trợ cải thiện trí nhớ, hỗ trợ tăng sự tập trung, hỗ trợ chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do.

TPBVSK Vitatree Glucosamine 1500 Plus Shark Cartilage: hỗ trợ duy trì sức khỏe của khớp và sụn khớp, hỗ trợ duy trì chức năng của khớp và sụn khớp.

TPBVSK Vitatree Super Liver Detox là "trợ thủ đắc lực" trong hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ bảo vệ gan, hỗ trợ duy trì chức năng gan.

TPBVSK Vitatree Organ Fat Detox hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ giảm mỡ máu tăng cường sức khỏe.

Để biết thông tin chi tiết về sản phẩm. Người tiêu dùng xin vui lòng liên hệ: Công ty TNHH B.PURE Việt Nam - Văn phòng đại diện thương hiệu Vitatree Australia Website: https://vitatree.com.vn/ Địa chỉ: số 811, tầng 8, toà nhà CEO Tower, Lô HH2-1, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Khuyến cáo: Những sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.