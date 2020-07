Giữa đêm, Hari Won bất ngờ đăng status mong được bình an, chuyện gì đây?

Là một trong những mỹ nhân có hôn nhân viên mãn và cuộc sống đầy đủ trong Vbiz, vì thế nhất cử nhất động của Hari Won đều khiến dân tình quan tâm. Tuy nhiên, vào tối muộn đêm qua, cô đã khiến người hâm mộ được phen rần rần khi bất ngờ đăng tải một status lạ.

Cụ thể, Hari Won đã chia sẻ: "Làm ơn. Cho chúng tôi được bình an". Chính vì lí do không nói rõ đang muốn nhắc đến sự việc gì, Hari Won đã làm người hâm mộ vô cùng lo lắng và thi nhau dự đoán nguyên nhân. Dưới phần bình luận, có ý kiến cho rằng cô đang mong cầu bình an sau 1 vài thông tin mới về dịch bệnh Covid-19, một số dân mạng khác đã để lại lời động viên và tỏ ra hoang mang vì nghi Hari Won đang gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống. Thực hư thế nào, chắc phải đợi bà xã Trấn Thành lên tiếng tiết lộ.

Hari Won bất ngờ đăng status mong cầu bình an vào tối muộn

Một số ý kiến cho rằng Hari Won đang muốn nhắc đến những diễn biến của dịch Covid - 19

Một số dân tình tỏ ra hoang mang và dành nhiều lời động viên cho Hari Won