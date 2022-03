Giữa dàn mỹ nhân hở bạo, sao nữ gốc Việt diện áo dài nền nã chinh chiến thảm đỏ Oscar 2022

Với tinh thần thanh lịch, cao sang, thảm đỏ Lễ trao giải Oscar 2022 mang đến cho khán giả những bộ cánh lộng lẫy từ dàn sao nổi tiếng Hollywood, những cái tên đình đám có thể kể đến như Kristen Stewart với màn phanh ngực bất chấp dư luận, hay Zendaya - "bạn gái người nhện", khoe vòng eo thon săn chắc và lộng lẫy hơn cả là Nicole Kidman với nhan sắc trường tồn theo thời gian... thì một mình kiều nữ gốc Việt Kelly Marie Trần thật sự khiến fan nước nhà phải tự hào khôn xiết khi diện tà áo dài tha thướt, mang đậm phong vị Á Đông sải bước trên thảm đỏ quốc tế.

Kelly Marie Trần xuất hiện vô cùng duyên dáng trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam. Thiết kế phủ ren mềm mại quyến rũ tôn lên nhan sắc đậm nét Á Đông của nữ diễn viên.

Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần và diễn viên Clopez Estrada trên thảm đỏ Oscar 2022.

Kelly Marie Trần không chỉ mặc áo dài trên thảm đỏ danh giá mà còn đội mấn và kết hợp cùng trang sức xuyệt tông nền nã dịu dàng đúng chuẩn phụ nữ Việt.

Kelly Marie Trần chính là diễn viên lồng tiếng cho nhân vật công chúa Raya trong bộ phim ăn khách Raya And The Last Dragon (Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng). Đây cũng không phải lần đầu tiên nữ diễn viên gốc Việt diện áo dài lên thảm đỏ danh giá. Trước đó, ngay chính buổi họp báo ra mắt phim, cô cũng diện một thiết kế áo dài thướt tha đọ sắc cùng bạn diễn.

Kelly Marie Trần là một diễn viên gốc Việt, luôn hướng về cội nguồn bằng những hành động tinh tế nhất. Bằng chứng là hai thảm đỏ lừng danh gắn liền với sự nghiệp của cô tại Hollywood Kelly Marie Trần đã chọn áo dài như một lời tri ân về cội nguồn của mình.

Họa tiết thêu trên áo mang ý nghĩa phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn như thể khắc họa những khó khăn trở ngại của nữ diễn viên tại mảnh đất khắc nghiệt Hollywood.

Kelly Marie Trần lồng tiếng cho nhân vật công chúa Raya trong phim Raya Và Rồng Thần Cuối Cùng.

Nữ chính gốc Việt được người hâm mộ khen hết lời khi lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình của Disney.

Kelly Marie Trần chính là phụ nữ da mầu đầu tiên góp mặt trong siêu phẩm Star Wars - Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao, và cũng là phụ nữ châu Á đầu tiên lên bìa tạp chí Vanity Fair.



https://afamily.vn/giua-dan-my-nhan-ho-bao-sao-nu-goc-viet-dien-ao-dai-nen-na-chinh-chien-tham-do-oscar-2022-20220328095904728.chn