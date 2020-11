Giữa cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kịch tính, "chàng trai chăn bò" So Ytiet bất ngờ được loạt sao hạng A gọi tên để... kiểm phiếu!

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không chỉ là được dân Mỹ quan tâm, mà còn là sự kiện cả thế giới đang hướng về. Giữa lúc sự kiện đang đầy kịch tính thì mới đây, Rihanna bất ngờ chia sẻ story nhắc tới So Ytiet - chàng trai chăn bò với bài hát đếm số đình đám.

Nữ ca sĩ viết: "Where's bro at when ya need him?" (tạm dịch: Người anh em ở đâu khi chúng tôi cần anh ấy?).

Trước đó, Cardi B cũng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khiến ai nấy phì cười. Cụ thể, nữ rapper đã đăng tải hình ảnh "chàng trai chăn bò" So Ytiet kèm dòng chú thích: "The only person I trust to count the ballots", (tạm dịch: Người duy nhất trên đời tôi tin tưởng cho việc kiểm phiếu).

Story của Cardi B có nhắc tới So Ytiet.

Đương nhiên việc So Ytiet được tham gia kiểm phiếu bầu cử Tổng thống là điều không thể!

Nhưng câu đùa hài hước của Cardi B có hàm ý rằng, chàng trai chăn bò này nổi tiếng với bài hát đếm số và anh chẳng bận tâm điều gì khác ngoài... đếm miệt mài. Story của Cardi B nhanh chóng được chụp lại và viral khắp mạng xã hội.

Nữ rapper đình đám của Mỹ.

Ngoài Cardi B, trước đó hàng loạt sao hạng A trên thế giới như: Miley Cyrus, Justin Bieber, Chris Brown, Snoop Dogg... cũng khen nức nở So Ytiet trên trang cá nhân của mình. Không chỉ thế, chàng trai chăn bò còn được góp giọng trong sản phẩm Number Song (From 41 to 49) của nam rapper đình đám Wiz Khalifa.

Chàng trai chăn bò So Ytiet rất được lòng các sao Âu Mỹ.

Nổi như cồn vượt khỏi biên giới quốc gia, anh chàng Bình Định cũng từng tiết lộ rằng mình được nhiều chương trình truyền hình trong và ngoài nước để mắt tới và mời tham dự. Tuy nhiên, thời gian đó Ytiet đang bận xây nhà vệ sinh cho dì - dượng, ngoài ra vì bất ngờ nổi tiếng nên anh cũng rất bối rối.