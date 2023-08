Giới trẻ Hàn Quốc sợ hôn nhân do gánh nặng kinh tế

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, năm 2022, 36,6% người được hỏi trong độ tuổi 19-34 cho biết họ có nhận thức tích cực về hôn nhân năm 2022, giảm mạnh so với mức 56,5% của 10 năm trước đó. Tỷ lệ phụ nữ trẻ có nhận thức tích cực về hôn nhân chỉ chiếm 28% trên tổng số, thấp hơn nhiều so với 43,8% của nam thanh niên.

Hai thanh niên ngồi bên bờ sông Hàn, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Một trong những lý do khiến giới trẻ Hàn Quốc ngại kết hôn là vì kinh tế, chiếm 33,7%. 17,3% cho rằng lý do chính là không cần kết hôn, 11% là do gánh nặng kinh tế khi sinh con và nuôi dạy con cái và 10,2% chọn công việc không ổn định.

Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc, đo lường số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong suốt cuộc đời, đạt mức thấp kỷ lục 0,78 vào năm 2022, đánh dấu mức thấp nhất trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) kể từ năm 2013 .

Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người trẻ trì hoãn hoặc từ bỏ việc kết hôn và sinh con do những khó khăn kinh tế như giá nhà ở cao, chi phí nuôi dạy con cái cao, thanh niên thất nghiệp dai dẳng cùng với nhận thức xã hội đã thay đổi về hôn nhân. Tỷ lệ thanh niên cho rằng các cặp đôi có thể sống chung mà không cần kết hôn tăng đều đặn từ mức 61,8% vào năm 2012 lên 80,9% vào năm 2022. Tỷ lệ thanh niên cho rằng họ có thể có con mà không cần kết hôn đã tăng từ 29,8% năm 2012 lên 39,6% vào năm 2022.

Kết quả này dựa trên cuộc thăm dò ý kiến khoảng 36.000 người từ 13 tuổi trở lên được tiến hành vào tháng 5/2022.