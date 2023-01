"Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo" - Sự kiện nghệ thuật đáng nhớ của trường Sentia

Ngày 7/1 vừa qua, Chương trình giao lưu, trải nghiệm và giáo dục nghệ thuật "Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo" đã được tổ chức tại trường Liên cấp Song ngữ SenTia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), với sự tham gia của khoảng 2.000 phụ huynh và học sinh.

Đây chính là Sự kiện nghệ thuật thường niên của trường Sentia với không gian trải nghiệm nghệ thuật đa dạng dành cho học sinh và phụ huynh.

Năm thứ 3 tổ chức, chương trình được lấy chủ đề là Band Festival. Đúng với tên gọi, các hoạt động năm nay mang đúng nghĩa một "bữa tiệc" âm nhạc đa sắc màu, với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thỏa mãn cả thính giác và thị giác.

Chương trình giao lưu, trải nghiệm và giáo dục nghệ thuật "Gió đầu mùa – Khơi miền sáng tạo".

Sự góp mặt của 2 ca sĩ nổi tiếng và loạt band nhạc học sinh

Madihu và Kiên Trịnh là 2 ca sĩ khách mời góp mặt trong sự kiện "Gió đầu mùa - Khơi miền sáng tạo năm nay". Cả hai đã mang đến "làn gió" đích thực cho chương trình với nhũng tiết mục bùng cháy, phong cách biểu diễn sôi động, hết mình, khiến người nghe như được nạp năng lượng sau mỏi mệt.

Bên cạnh hai ca sĩ khách mời, khán giả còn được đắm chìm trong lễ hội âm nhạc với sự giao lưu của các band học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội như Vội Band, Mềm Band, MCCM Band, Đại học Thương Mại Band, The Rock Pop Academy Band, Cận Band và các ban nhạc học sinh đến từ SenTia.

Khi nhắc đến âm nhạc học đường tại trường SenTia, Hợp xướng cũng là một "đặc sản" không thể bỏ qua trong lễ hội "Gió Đầu Mùa". Nếu như mùa đầu tiên, khán giả phải trầm trồ trước tiết mục Earth Song với hơn 200 thành viên trên sân khấu thì năm nay kỷ lục này đã bị xô đổ. Sự kết hợp của gần 500 hợp xướng viên là học sinh, giáo viên toàn trường cùng với dàn Hợp xướng Đa dạng (Diversity Choir) sẽ mang đến một màn biểu diễn đặc biệt mang tên We will rock you.

Một số màn trình diễn của các band nhạc học sinh/sinh viên.

Nhiều hoạt động đặc sắc, ý nghĩa khác bên cạnh âm nhạc

Trong khuôn khổ sự kiện "Gió Đầu Mùa - Khơi Miền Sáng Tạo", khán giả không chỉ đã tai đã mắt với các tiết mục âm nhạc đa sắc màu mà còn được trải nghiệm không gian nghệ thuật tại ngôi trường đã từng đạt các giải thưởng lớn về kiến trúc trong và ngoài nước. Triển lãm "Phơi sáng miền tưởng tượng" là một trong những điểm nhấn của sự kiện năm nay khi các tác phẩm được thực hiện với học sinh Khối 10 SenTia thực hiện dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Thành Vinh.

Bằng việc vận dụng kỹ thuật nhiếp ảnh phơi sáng cyanotype - một kỹ thuật tráng rửa ảnh đã tồn tại 200 năm, các bạn học sinh đã sáng tạo nên những "độc bản" cho riêng mình.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện.

Ngoài ra, khi tham gia sự kiện, khán giả còn được thưởng thức những món ăn ngon, đồ uống có trong Hội chợ ẩm thực và tham gia quay số may mắn đầu năm. Tổng cộng có hơn 20 gian hàng của học sinh và giáo viên. Trong đó, gian hàng của CLB kinh doanh SenTia bao gồm các sản phẩm lịch, lì xì và sản phẩm mộc do chính học sinh trong trường tự làm. Một phần doanh thu của gian hàng được quyên góp cho Quỹ Bàn Tay Nhỏ, quỹ thiện nguyện của trường.