Gin Tuấn Kiệt gây bất ngờ với hình ảnh lãng tử kết duyên cùng "cô dâu" Katleen Phan Võ

Sau series C-Pop90210 tạo được phản hồi tốt, Gin Tuấn Kiệt cho biết anh không nhận thêm dự án nào khác để tập trung hoàn thành sản phẩm âm nhạc.

Và không để các fan chờ đợi quá lâu, sắp tới đây nam ca sĩ sẽ cho ra mắt ca khúc Kẻ May Mắn.

Và sau tất cả, cuối cùng danh tính cô dâu thực sự cũng đã được tiết lộ thông qua bộ ảnh vô cùng ngọt ngào cùng đoạn teaser MV chính thức. Theo đó, Katleen Phan Võ - người từng kết hợp với Gin Tuấn Kiệt trong sitcom "Ngôi Sao Khoai Tây" chính là nữ chính của MV lần này.

Teaser MV "Kẻ May Mắn" - Gin Tuấn Kiệt.

Ngoài nữ chính, tạo hình của Gin Tuấn Kiệt cũng là điều khiến fan bàn tán. Gin Tuấn Kiệt chấp nhận rũ bỏ hình ảnh nam thần của mình và gây bất ngờ với phong cách lãng tử, bụi phủi bởi mái tóc xù kết hợp bộ vest rộng màu trắng tạo cảm giác vừa bất cần vừa xù xì cho người xem.

"Gin luôn muốn mang đến cho khán giả những cách nhìn khác nhau về Gin thông qua âm nhạc cũng như tạo hình. Bản thân Gin không ngại phải làm xấu, chỉ cần điều đó tốt cho sản phẩm của mình", nam ca sĩ chia sẻ.

Không chỉ làm náo loạn trái tim người hâm mộ bằng loạt ảnh cưới, Gin Tuấn Kiệt cũng cho ra mắt teaser audio của Kẻ May Mắn. Chỉ vỏn vẹn hơn 1 phút, bản Pop-Ballad sở hữu giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ đầy lãng mạn, khán giả khẳng định rằng ca khúc comeback của Gin hứa hẹn trở thành một trong những bản nhạc đám cưới được ưa thích trong thời gian tới.

Hơn nữa, so với các ca khúc mang chủ đề về những mối tình tan vỡ, những cảm xúc đơn phương, Kẻ May Mắn có tính tươi sáng, lạc quan. Và bài hát này cũng lần đầu thể hiện một Gin Tuấn Kiệt được hạnh phúc trong âm nhạc.

Teaser MV lại khiến fan tan chảy bởi hàng loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi đang say đắm trong tình yêu. Thêm vào đó, màn kết hợp của bộ đôi "Ngôi Sao Khoai Tây" thông qua phân cảnh "nhá hàng" và bộ ảnh ngọt lịm tim khiến người hâm mộ nôn nóng đếm ngược ngày MV được ra mắt.

Cùng với những khoảnh khắc ngọt lịm khiến công chúng mong chờ, Gin Tuấn Kiệt cũng bật mí Kẻ May Mắn là một trong những sản phẩm cực nhất của mình.

"Bắt đầu từ khâu hình thành ý tưởng thì Gin và cả team đã phải mất 2 năm để tạo nên những phác thảo cơ bản nhất cho câu chuyện của "Kẻ May Mắn". Ngoài ra, lúc chuẩn bị làm MV gặp khá nhiều trục trặc. Đầu tiên là do tác động của dịch bệnh khiến mọi kế hoạch gần như trì hoãn. Sau đó, khi ra hiện trường, hầu hết phân cảnh đều quay tại bãi biển nên nhiều lúc gặp sóng to, thuỷ triều lên cao nên khiến ekip phải làm việc rất vất vả. Rồi có những cảnh phải bơi dưới nước, biển sóng lớn mà bơi như vậy cũng rất khó khăn cho Katleen và những anh em quay phim", Gin Tuấn Kiệt chia sẻ.