Gìn giữ sức sống làn da cùng dược mỹ phẩm L’Orsia

L'Orsia - Sự lựa chọn hoàn hảo cho chu trình chăm sóc da chuẩn



Thấu hiểu xu hướng làm đẹp và nhu cầu của khách hàng, L'Orsia cho ra đời bộ sản phẩm chăm sóc da đáp ứng được quy trình trên. Đặc biệt, thương hiệu ứng dụng cơ chế Autophagy - chìa khóa cho sức khỏe làn da để các sản phẩm phát huy hiệu quả tối đa trên da. Autophagy là quá trình "tự thực bào" của cơ thể, là một cơ chế tự bảo tồn tiến hoá để loại bỏ các tế bào bị rối loạn chức năng và tái chế các bộ phận của chúng để sửa chữa và làm sạch tế bào. Khi ứng dụng vào lĩnh vực làm đẹp, Autophagy sẽ giúp loại bỏ tế bào da bị lão hoá, hư tổn, không còn hoạt động tốt, từ đó tạo cơ hội cho các tế bào mới được hình thành. Quá trình này giống như việc cơ thể dọn dẹp các phần không còn hữu ích, giúp duy trì sức đề kháng và sự tươi trẻ.

Bộ sản phẩm của L'Orsia đáp ứng nhu cầu chăm sóc da đúng chuẩn

Với phương châm "From Nobel to No Age", thương hiệu L’Orsia tiên phong trong việc ứng dụng nghiên cứu từ cơ chế tự thực bào Autophagy đã giành giải Nobel 2016 vào sản xuất sản phẩm Dược mỹ phẩm. Sản phẩm của L’Orsia kích thích quá trình tự thực bào Autophagy trên da, giúp loại bỏ tế bào da cũ lão hóa và tạo điều kiện cho sự tái tạo da mới khỏe mạnh. Để cơ chế Autophagy phát huy hiệu quả đến mức tối đa, thương hiệu đã ứng dụng phức hợp Extremosio™. Phức hợp làm giảm peroxide và gốc tự do - nguyên nhân chính hủy hoại màng tế bào khiến dấu hiệu lão hóa xuất hiện. Extremosio™ còn làm giảm MDA – đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư da.



Bật mí chu trình dưỡng da đúng chuẩn cùng L’Orsia

Để duy trì làn da tươi trẻ, mịn màng và rạng ngời, việc thực hiện một chu trình dưỡng da đúng chuẩn là vô cùng quan trọng. Làn da được chăm sóc toàn diện đủ 5 bước sẽ có những thay đổi tích cực.

Bước 1: Đào thải

Đào thải là bước quan trọng trong chu trình dưỡng da. Loại bỏ tế bào chết và các tạp chất trên da giúp làn da trở nên sạch và sáng hơn. Một làn da sạch sẽ giúp các bước dưỡng chất tiếp theo hấp thụ tốt hơn. Với Sữa rửa mặt hỗ trợ tái tạo da - L'Orsia Rejuvenating Facial Cleanser, làn da của bạn vừa được làm sạch sâu, nhưng vẫn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thông thoáng, đồng thời, giữ được độ ẩm trên da.

Bước 2: Điều trị

Sau khi làm sạch da, cần sử dụng các sản phẩm điều trị cho từng vùng da gặp vấn đề, điển hình là nếp nhăn. Và nếp nhăn vùng mắt là một trong những vấn đề gây "đau đầu" nhất khi chăm sóc da. Sử dụng Tinh chất cải thiện nếp nhăn vùng mắt - L'Orsia Cosmétique Autophagy Activating Advanced Super Revitalizing Eye Essence giúp giảm nếp nhăn và vết chân chim một cách hiệu quả, mang lại nét trẻ trung cho đôi mắt.

Kem mắt có chứa công nghệ Liposome siêu thẩm thấu, giúp tăng tốc độ phục hồi gấp 06 lần

Bước 3: Phục hồi



Sử dụng một lớp kem dưỡng để cấp ẩm, làm dịu và phục hồi da. Kem dưỡng hỗ trợ phục hồi da - L'Orsia Cosmétique Autophagy Activating Redefining Lifting Cream không chỉ tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất mà còn kích hoạt sự trao đổi chất của tế bào. Sản phẩm hỗ trợ làm sáng da, chống oxy hóa hiệu quả, đồng thời kích thích quá trình tái tạo tế bào da.

Sản phẩm thúc đẩy làm lành vết thương và cân bằng hệ vi sinh trên da

Bước 4: Duy trì



Sử dụng tinh chất dưỡng da hàng ngày để bảo vệ da khỏi tác động của môi trường và duy trì độ ẩm cần thiết. Bạn có thể tham khảo Tinh chất dưỡng da cải thiện dấu hiệu lão hóa - L'Orsia Cosmétique Autophagy Activating Power Infusing Concentrate không chỉ giúp duy trì độ ẩm mà còn làm sáng da và ngăn ngừa mất nước trên da.

Tinh chất dưỡng da giúp phục hồi da từ sâu bên trong và sản sinh collagen tự nhiên

Bước 5: Nâng cấp



Sử dụng các sản phẩm chứa các thành phần chống lão hóa như Retinol để giữ cho làn da luôn trẻ trung và săn chắc. Kem dưỡng da chuyên sâu - L’Orsia Cosmétique Phức hợp Retinol 1% được chứng minh có khả năng giúp đẩy lùi sạm nám, giúp làn da trở nên rạng ngời và đồng đều màu sắc hơn. Thành phần Glucosyl Hesperidin giúp ngăn ngừa gốc tự do gây hại và hạn chế sự hình thành các dấu hiệu lão hóa.

Phức hợp Retinol 1% giúp ngăn ngừa gốc tự do gây hại, giảm thâm nám và giữ độ ẩm ổn định trên da

L’Orsia không chỉ là một thương hiệu, mà còn là một cam kết, một ước mơ được thể hiện thông qua những sản phẩm thật tốt cùng quyết tâm khai phá những con đường mới để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên và bền vững.



