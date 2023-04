Gil Lê trở thành Quán quân The Heroes

Trải qua hơn 4 tháng phát sóng, The Heroes Idol Camp - Thần tượng đối thần tượng đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người yêu nhạc. Các đội chơi của chương trình luôn mang đến những ca khúc ấn tượng cũng như những phần trình diễn để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Kết quả không ngoài dự đoán, team Shadow Wolves của Gil Lê và Minh Đinh đã chính thức giành được quán quân của chương trình, đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà Shadow Wolves đã thể hiện tại The Heroes.

Mở đầu chương trình là sự xuất hiện của ngôi sao đến từ Hàn Quốc - Shaun với ca khúc Monsters. Đây là một bài hát nói về nỗi sợ hãi và những cảm xúc tiêu cực bên trong mỗi con người. Nam ca sĩ chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng không ai mà không có những cảm xúc tiêu cực. Bởi đó chính là những cảm xúc mà tất cả chúng ta khi sống trên đời cũng phải có. Tôi mong muốn giọng hát của mình có thể an ủi tâm hồn các bạn".

Tiếp đến là phần dự thi của team Royal Family trong ca khúc Anh không bận tâm để chinh phục trong đêm chung kết. Có thể nói, Roy Nguyễn đã thật sự thành công tại The Heroes khi mỗi vòng trôi qua, anh chàng đều mang đến những sân khấu âm nhạc chất lượng, được đầu tư một cách chỉn chu, bài bản.

Kết thúc phần trình diễn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương bày tỏ sự khâm phục cũng như độ chịu chơi của Roy Nguyễn "Em có giọng hát mới, cách hát, cách nhả chữ cực trend. Bạn có đủ tố chất trở thành nghệ sĩ Gen Z. Em có lợi thế là có cả một ê kíp đứng phía sau. Chị luôn luôn đón chờ những sản phẩm của em sau khi bước ra khỏi The Heroes".

Tiếp đến là phần trình diễn của Jason.T và ICD với ca khúc Cơm nhà. Ngay từ tựa đề bài hát, khán giả đã phần nào hình dung đây là ca khúc viết về tình cảm gia đình. Với chất giọng truyền cảm, Jason.T đã khiến cả trường chìm đắm trong những giây phút lắng đọng.

Trước phần trình diễn đầy cảm xúc, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chia sẻ: "Bạn đã chạm tới trái tim của tôi, bạn xứng đáng là một quán quân. Bởi, rapper viết lời khiến người ta lắng nghe từng câu, từng chữ. Câu chuyện kể đến cuối cùng làm người ta vỡ òa, và tôi là người đó. ICD - năng lượng trong bạn tràn trề, lời rap của bạn dài nhưng không bị chán mà xúc động. Tiết mục này điểm nhấn chính là ICD. Ở các tiết mục khác, Thịnh là người tỏa sáng bởi chất giọng quá đỉnh. Hôm nay, Thịnh đã lùi lại để cho người bạn bên cạnh tỏa sáng. Các em đúng là Hapo Brothers".

Kế đến là phần trình diễn đầy sôi động đến từ team North Sound cùng ca khúc Barbie. Trên sân khấu của chương trình, Pháo khiến cả trường quay vô cùng thích thú bởi phần trình diễn đầy sôi động.

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương thừa nhận phần giai điệu Pháo viết rất bắt tai, hợp xu hướng khiến Pháo cũng bày tỏ: "Em tin rằng tương lai em sẽ không có anti-fan nữa".

Trong đêm chung kết, team Shadow Wolves chọn một sáng tác ghi dấu ấn của Minh Đinh được phát hành từ một năm trước để thể hiện có tên Khi hai ta ngồi chuyện trò. Đây là bài hát có phần lời sâu lắng cùng melody nhẹ nhàng dưới sự thể hiện của Minh Đinh và Gil Lê khiến cả trường quay như đắm chìm vào câu chuyện tình yêu lãng mạn. Minh Đinh chia sẻ: "Đây là ca khúc được sáng tác 4 năm trước và tình cờ Gil Lê cũng thích bài hát này nên hai anh em quyết định sử dụng trong vòng chung kết với bản phối hoàn toàn khác. Thay bằng tiết mục xập xình như trước đây là một tiết mục sâu lắng hơn thay cho lời kết Khi hai ta ngồi chuyện trò".

Kết thúc phần trình diễn, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương dành nhiều lời khen cho team Shadow Wolves: "Hôm nay các bạn làm rất tới. Chị thích sự thông minh trong cách chọn bài. Sự sang trọng này không chỉ chạm tới riêng giám khảo mà còn chạm đến tất cả các khán giả. Gil Lê may mắn khi có được Minh Đinh bởi có nhiều bài hát mới, ca từ hay. Sau khi ra khỏi The Heroes, em hãy bám lấy Minh Đinh cho chị". Nhạc sĩ Phương Uyên cũng thừa nhận so với hành trình đầu với hành trình cuối ở The Heroes, Gil Lê như "lột xác thành người khác".

Không khí đêm chung kết càng bùng nổ hơn khi có sự góp mặt của team Deezawoo. Trên sân khấu của chương trình, Hải Đăng Doo và Weeza lựa chọn ca khúc có tên Cứ yêu thôi.

Không làm người hâm mộ thất vọng, bộ đôi Hải Đăng Doo và Weeza tiếp tục mang đến đêm chung kết The Heroes những giai điệu vui nhộn khiến cả trường quay phải đứng dậy nhún nhảy theo.

Ngoài ra, sự góp mặt của Osad khiến cho phần trình diễn của team Deezawoo "cháy" hơn cả. Đây là lần đầu tiên Weeza vừa nhảy, vừa hát trên sân khấu khiến anh gặp không ít khó khăn. Nhưng trong đêm chung kết, anh đã xõa hết mình. Giám khảo Lưu Thiên Hương cảm thấy buồn vì Deezawoo không được đi sâu vào trong top 6.

Kết quả cuối cùng, với tổng điểm quy đổi từ BGK 4.75, tổng điểm quy đổi từ khán giả tại trường quay: 2, tổng điểm quy đổi từ bình chọn online: 2.75 và tổng điểm là 9.5, Gil Lê và Minh Đinh trở thành quán quân của chương trình. Trong khi đó, 5 team đồng hạng nhì bao gồm Queen, Royal Family, Fresh Team, Hapo Brothers và MJ.