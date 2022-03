Giết người tình, phân xác phi tang rúng động Ninh Bình: Kẻ thủ ác đối mặt với mức án nào?

Sáng nay (28/3), Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ án giết người đốt xác, phân xác phi tang. Nghi phạm trong vụ án là Phạm Văn Dũng (sinh năm 1985, Chu Văn An, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình), nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (30 tuổi, trú tại tổ 22, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình).

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Ninh Bình 24h.

Tại cơ quan công an, đối tượng Dũng đã bước đầu thú nhận hành vi vô nhân tính của mình.

Về vấn đề pháp lý trong vụ án mạng rúng động này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội nhận định: "Đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi giết người bởi vậy cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, lời khai của nghi phạm để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân để giải quyết theo quy định của pháp luật".

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Trong trường hợp có căn cứ cho thấy nạn nhân tử vong là do bị tác động ngoại lực, do bị sát hại mà người sát hại chính là bạn trai của nạn nhân thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Trường hợp lời khai nhận tội của nghi phạm phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và các chứng cứ thu thập được trên hiện trường vụ án, phù hợp với lời khai của người làm chứng thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với đối tượng này về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp nghi phạm số một của vụ án không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng những chứng cứ mà cơ quan thu thập được có căn cứ cho thấy nạn nhân đã bị sát hại, lời khai của người làm chứng và các chứng cứ khác mà cơ quan thu thập được cho thấy đối tượng này là nghi phạm số một và có khả năng là hung thủ của vụ án thì cơ quan điều tra cũng có thể sẽ khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong thời gian qua nạn nhân đã tiếp xúc với những ai, lịch sử cuộc gọi, tin nhắn từ điện thoại của nạn nhân sẽ phần nào thể hiện mối quan hệ và diễn biến đời sống của nạn nhân trước khi tử vong.

Trường hợp đối tượng có biểu hiện tâm thần, không nhận thức được hành vi của mình thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ mức độ nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của người này.

Trường hợp người đàn ông này tỉnh táo và khai nhận hành vi giết người thì cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ lời khai đó có phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân hay không, có phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường hay không. Trường hợp lời khai nhận tội mà phù hợp với các chứng cứ khác thì cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với đối tượng gây án.

Trường hợp nạn nhân bị cắt xác, xâm phạm đến thi thể thì đối tượng này còn có thể bị xử lý thêm về tội xâm phạm thì thể theo quy định tại điều 319 BLHS.

Theo điều 319, Bộ luật hình sự 2019 quy định về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt như sau: 1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; c) Vì động cơ đê hèn; d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.

Như vậy, đối với tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt thì mức phạt tù cao nhất lên đến 07 năm.

Luật sư Cường cho rằng, trong tình yêu, vì yếu tố cảm xúc chi phối hành vi nên nhiều người đã có những hành động thiếu kiểm soát bởi bởi vì ghen tuông, ích kỷ sẵn sàng ra tay sát hại bạn tình. Ngoài ra cũng có trường hợp đối tượng thực hiện hành vi giết nạn nhân để cướp tài sản.

Bởi vậy, với những vụ án mạng giữa những người có mối quan hệ tình cảm thì cơ quan điều tra cũng cần làm rõ nguyên nhân để xác định những yếu tố thúc đẩy đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và làm cơ sở để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm.

Trước đó, thông qua mạng xã hội Phạm Văn Dũng (đã có vợ) có quen biết rồi thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng với chị T. (đã có chồng, người thành phố Tam Điệp, hiện làm thuê tại thành phố Ninh Bình) khoảng hơn một năm trở lại đây.

Sáng 23/3, chị T. đến nhà chị Phạm Thị Tuyết (là chị gái của Dũng) tìm, trả đồ cá nhân của Dũng (để tại nhà thuê trọ) để về thành phố Tam Điệp làm nhưng Dũng không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Dũng trước khi gây án

Dũng đã giữ chị T. ở lại nhà không cho đi (chỉ có Dũng và chị T. ở tại nhà). Đến khoảng 18h45' cùng ngày, giữa Dũng và chị T. lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, Dũng đã dùng tay bóp cổ chị T. đến khi nạn nhân tắt thở rồi nằm cạnh xác chị T..

Tới sáng hôm sau (24/3), Dũng đem thi thể chị T. cho vào nồi chuyên dùng để nấu bánh chưng rồi phóng xe đi mua xăng về đốt nhưng thấy mùi khét nên đã dập tắt lửa. Tiếp đó đến trưa 25/3, Dũng mang thi thể chị T. qua phòng tắm ở tầng một dùng dụng cụ phân xác, bỏ vào 2 thùng nhựa (có sẵn tại nhà) và kéo lên tầng hai cất giấu vào trong tủ.

Đến ngày 27/3/2022, bố đẻ của Dũng là ông Năm về nhà chị Tuyết (ở cùng nhà) phát hiện Dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường, thấy xe mô tô của Th nhưng không thấy người đâu, nghi ngờ Dũng đã giết chị Thêm nên đã đến cơ quan Công an để trình báo, đồng thời, khóa trái cửa đề phòng Dũng bỏ trốn.

Cơ quan Công an tỉnh đã tạm giữ đối với Phạm Văn Dũng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

