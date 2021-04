Giết con trai dã man, người mẹ gây chú ý khi được tòa giảm án tới 3 lần, biết được nguyên nhân phía sau ai nấy đều thông cảm

Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã một lần nữa đưa ra xét xử vụ án của người phụ nữ họ Bành, hiện đang thụ án tại nhà tù nữ tỉnh An Huy. Cuối cùng, tòa quyết định giảm án 7 tháng cho phạm nhân Bành do có đạo đức và hành vi cải tạo tốt.



Theo 163 đưa tin, bà Bành sinh năm 1963, chỉ học đến hết tiểu học. Hai vợ chồng bà Bành rất nghèo, cả gia đình mưu sinh chỉ với một gánh cháo nhỏ. Đáng tiếc, vợ chồng bà Bành lại sinh ra một đứa con phá của, suốt ngày chỉ ham mê chơi bời, cờ bạc, rượu chè…

Bà Bành trong lúc thực nghiệm lại vụ án sát hại con trai. (Ảnh: 163)

Cảnh sát điều tra khi đến nơi ở của bà Bành cho biết trong căn nhà lụp xụp hầu như chẳng có một thứ gì đáng giá. Tất cả những thứ có giá trị đều đã bị đứa con trai mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Ngay cả chiếc xe điện vợ chồng bà ráng chắt chiu từng đồng mua cho con trai, hy vọng anh ta tu chí làm ăn, cũng đã bị bán đi chỉ vài ngày sau đó.

Vợ chồng bà Bành quá đau khổ, trong lúc cùng cực đã bàn nhau bán đi căn nhà rồi bỏ trốn khỏi đứa con bất hiếu. Chẳng ngờ việc này bị bại lộ, người con trai vô cùng giận dữ tuyên bố: “Nếu ông bà dám đi, tôi sẽ đào mộ ông nội lên!”

Ngày 10/11/2010, bà Bành nhận được cuộc gọi của con trai, nói rằng đang nợ người ta 8.000 NDT (khoảng 28 triệu đồng), yêu cầu bà phải chuẩn bị ngay để anh ta về lấy. Khi con trai đến nơi, bà Bành nói không có khả năng chi trả số tiền lớn như vậy nên đã khiến anh ta nổi giận đập phá, chửi bới lớn tiếng. Trong lúc hai mẹ con giằng co, bà Bành tức giận vơ lấy sợi dây nilong gần đó và siết cổ con trai đến chết.

Hiện trường nơi bà Bành phi tang xác con trai. (Ảnh: 163)

Sau khi gây án, bà Bành giấu xác con trai trong nhà suốt 2 ngày, nói dối chồng là con đã đi Quý Châu chơi. Đến tối muộn ngày thứ 3, nhân lúc chồng ra khỏi nhà, bà Bành mới khiêng xác con trai phi tang xuống hồ Tây Dương cách nhà vài cây số.

Ngày 17/11/2011, một vài công nhân nạo vét bùn trên hồ Tây Dương đã phát hiện ra thi thể nạn nhân nên đã trình báo với cảnh sát.

Bà Bành bị bắt vào ngày 15/12/2011 và đã thành khẩn khai nhận tất cả tội lỗi của mình. Hàng xóm biết chuyện ai cũng cảm thấy rất thương xót nên đã cùng nhau viết thư lên tòa án, hy vọng có thể xin tòa xử nhẹ cho bà Bành. Cuối cùng bà Bành bị tuyên án 14 năm tù giam.

Được biết cho đến nay, đây lần thứ 3 phạm nhân Bành được nhận khoan hồng, tổng cộng mức án giảm là 21 tháng. Dự kiến bà Bành sẽ được tại ngoại vào 15/3/2024.

(Nguồn: 163, Sohu)