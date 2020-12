Giấy nhôm thực phẩm, giấy chống sốc gói hàng lại giúp giữ ấm nhà ngày đông hiệu quả bất ngờ

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta đang trải qua những ngày rét đậm. Đèn sưởi nhà tắm, lò sưởi điện hay điều hoà hai chiều trở thành những mặt hàng được yêu thích giúp căn nhà trở nên ấm áp hơn.

Dưới đây là những mẹo giữ ấm nhà cửa từ những vật dụng sẵn có được người dân từ các quốc gia ôn đới với những mùa đông tuyết dày hàng tháng trời thường sử dụng. Tham khảo để biết đâu, bạn có thể áp dụng cho căn nhà của mình ấm áp hơn.

Hàn Quốc: Dùng giấy gói hàng chống sốc dán cửa sổ để giữ nhiệt

Cửa kính được ước tính làm thất thoát trung bình 40% năng lượng của một căn hộ: hấp thu hơi nóng vào nhà mùa hè và hơi lạnh ngoài trời trong mùa đông. Để hạn chế hiện tượng hấp thụ nhiệt độ lạnh ngoài trời và thất thoát hơi ấm trong nhà ra ngoài một cách tiết kiệm, người Hàn thường dùng giấy gói hàng chống sốc để dán lên cửa sổ.

Chất liệu nylon được thổi các bong bóng chống sốc trở thành lớp cách nhiệt hữu ích và còn ngăn gió lùa từ các khe cửa nhỏ thổi vào nhà. Một căn nhà được dán hết cửa kính bằng giấy gói hàng chống sốc ấm lên 2,2 độ C so với để cửa kính "trần". Nếu nhà bạn đang sẵn các tấm giấy gói hàng do mua sắm online đợt 12/12 vừa rồi, thử lấy chúng dán lên tường xem nhé.

Uniqlo từng thực hiện một chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm Heatech bằng việc cung cấp giấy gói đồ chống sốc in công nghệ của hãng như một thông điệp dòng Heatech của hãng cũng giữ nhiệt theo nguyên lý này.

Anh Quốc: Dán giấy nhôm bọc thực phẩm đằng sau máy sưởi

Giấy nhôm dùng trong nhà bếp.

Bạn có thể nhận thấy các loại quạt sưởi thường được phủ nhôm ở mặt sau để tránh hấp thụ nhiệt mà tản ra phía trước.

Tương tự, người Anh khi dùng máy sưởi cũng dán thêm giấy nhôm bọc thực phẩm ở đằng sau tường để hạn chế tối đa lượng nhiệt bị tản ra vùng không gian đằng sau vốn không cần sưởi ấm.

Người Anh dùng giấy nhôm dán đằng sau máy sưởi để tản nhiệt ra phía trước. Ngoài ra, người Anh cũng thường tránh để các món nội thất lớn trước máy sưởi, điển hình là sofa vì chúng có thể hấp thụ, giữ nhiệt khiến nhà lâu ấm, tốn điện hơn.

Ngoài ra, các lỗ hổng trong nhà ít được để ý như khe nhét thư, lỗ tra chìa khoá để được bọc lại, khe cửa sổ tất nhiên được dán kín để tránh bất kỳ một luồng gió cắt da cắt thịt nào chui vào.



Nhật Bản: Ngồi bàn trà giữ nhiệt và tắm nước nóng

Dân Nhật thích ngồi bàn trà sưởi nhiệt để giữ ấm.

Bàn trà giữ nhiệt hay còn gọi là kotatsu trong tiếng Nhật. Vẻ ngoài như bộ bàn trà bình thường, bên dưới kotatsu được gắn máy sưởi điện và phủ chăn để giữ nhiệt. Người Nhật ăn uống, làm việc, chuyện trò hay nghỉ ngơi quanh chiếc bàn ấm sực nức này.

Người Nhật đặc biệt thích tắm ngâm bồn nước nóng để sưởi ấm cơ thể, lưu thông khí huyết, giúp cơ bắp linh hoạt hơn trong mùa đông. Thói quen này khác với người Việt thường ngại tắm hơn khi mùa đông về.

Và thêm một thói quen đặc biệt là càng lạnh người Nhật càng mê tắm. Sau một ngày chịu lạnh đến "đông đá" người ở ngoài đường, người Nhật thích được tắm. Ngâm mình trong một nước nóng bốc hơi nghi ngút giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại phần thân nhiệt đã mất, khí huyết lưu thông và xương khớp tay chân vốn bị lạnh cứng trở nên linh hoạt, tinh thần cũng tốt hơn. Thế nên, mọi ngôi nhà Nhật dù là căn hộ siêu nhỏ cũng sở hữu bồn tắm là vì vậy.