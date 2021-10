Giáo sư nổi tiếng nói: Nhà có con gái bố mẹ phải nhớ kỹ 5 điều, làm đúng thì tương lai con rực rỡ, nở rộ như đóa hoa ngày xuân

Có một câu nói như này: "Nuôi con trai lo một giai đoạn, còn nuôi con gái lo cả đời". Quả thực so với con trai, con gái mỏng manh, yếu đuối và có nhiều mối bận tâm hơn. Trong một chương trình truyền hình, bà Lý Mai Cẩn - giáo sư nổi tiếng tại Đại học Nhân dân Trung Quốc từng chia sẻ: "Nhiều gia đình bồi dưỡng cho con gái rất cẩn thận theo một hình mẫu hoàn hảo.

Nhưng khi con gái không may kết hôn với một người đàn ông tồi tệ thì lại chẳng biết bảo vệ bản thân mình. Bởi từ nhỏ, cô ấy đã được giáo dục phải văn minh, lịch sự. Nhưng đâu phải ai cũng được dạy dỗ điều đó. Kết quả là cô gái đó bị bắt nạt, làm tổn thương.

Cha mẹ nếu muốn con gái an toàn trong xã hội thì phải dạy dỗ 2 điều: "Đầu tiên là cách làm quen, kết bạn với mọi người. Thứ hai là học cách bảo vệ chính mình".

Giáo sư Lý Mai Cẩn.

01

Tuân thủ nguyên tắc và nắm giữ điểm mấu chốt

Trong một bài giảng, giáo sư Lý Mai Cẩn kể lại câu chuyện sau: Một cô gái sáng sớm mới về nhà sau cả đêm uống rượu say khướt. Người bố chẳng những không mắng mà mấy ngày sau còn rủ con đi nhậu: "Cứ uống đi, uống say thì bố đưa về". Kết quả, cô gái say khướt trên quán bar. Ngày hôm sau, khi tỉnh rượu, cô gái thấy một bức thư của bố để trên bàn:

"Có nhớ đêm qua con say như nào không? Con đã uống 2 cốc bia và 5 ly rượu. Hãy nhớ, đây là giới hạn của con. Có rất nhiều kẻ xấu trên thế giới này và không phải lúc nào bố cũng có thể ở cạnh và đưa con về. Đó là lý do con phải biết giới hạn của mình và học cách tự bảo vệ bản thân".

Câu chuyện này cho chúng ta biết, cách tốt nhất để bảo vệ con gái là dạy con về điểm mấu chốt. Là con gái, muốn được tôn trọng thì phải tuân thủ nguyên tắc, giữ ý tứ. Đây cũng là công cụ bảo vệ bản thân tốt nhất.

Hãy lấy tình yêu làm ví dụ. Những cô gái có nguyên tắc khi yêu đương sẽ không khiến bố mẹ lo lắng. Vì dù có gặp được người mình yêu thì họ vẫn tỉnh táo, trở về nhà vào buổi tối với trang phục kín đáo. Những cô gái như vậy thường được nam giới tôn trọng và quý mến. Ngược lại, những cô gái không có nguyên tắc thì tỷ lệ chia tay cũng cao hơn.

02

Thưởng phạt rõ ràng, không nuông chiều thái quá

Một trong những quan niệm nuôi dạy con phổ biến gần đây là "nuôi con trai nghèo, nuôi con gái giàu". Tuy nhiên rất nhiều cha mẹ đang hiểu sai về quan niệm này. "Nuôi con gái giàu", "giàu" ở đây không phải chỉ vật chất thuần túy mà còn cả tinh thần.

Sự sung túc quá mức có thể khiến con gái trở nên kiêu căng quá mức, thậm chí mắc bệnh công chúa. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ nam nữ bình thường. Trong những nghiên cứu của mình, giáo sư Lý Mai Cẩn nhận thấy, bé gái không có cuộc sống như công chúa, nhưng lại mắc bệnh công chúa thì lớn lên khó hạnh phúc.

Ngoài việc "nuôi con giàu" đúng cách thì cha mẹ còn cần phải thưởng phạt phân minh. Đừng nghĩ con là con gái thì có thể bỏ qua. Những hình phạt sẽ giúp con sửa chữa sai lầm và hiểu rằng mọi việc đều có mấu chốt. Tất nhiên khi con làm tốt, cha mẹ đừng tiếc những phần thưởng. Sự khích lệ sẽ khiến con gái có khao khát tốt hơn về tương lai.

03

Con gái cần đầy đủ tình yêu thương của cha

Giáo sư Lý Mai Cẩn cho hay: Trong một gia đình thiếu hụt cha hoặc mẹ, con cái thường dễ yêu sớm. Chẳng hạn con trai thiếu vắng tình thương của mẹ và con gái thiếu vắng tình thương của cha cũng vậy.

Cha chính là người đàn ông đầu tiên mà con gái tiếp xúc trong đời và có ảnh hưởng lớn đến quyết định chọn bạn đời của con, hay những suy nghĩ về hôn nhân. Quan sát kỹ, bạn sẽ thấy tiêu chuẩn chọn chồng của con gái thường có nét tương đồng với bố của mình.

Nếu có cha dịu dàng, biết tôn trọng phụ nữ thì con gái sẽ tìm những người đàn ông như vậy. Người cha càng tốt thì con gái càng có tầm nhìn xa và ít yêu sớm hơn. Do đó, tình yêu thương, sự bao bọc, chở che của cha dành cho con gái là vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến đường đời của con sau này.

04

Đừng cho con gái ăn mặc đẹp quá

Về điều này, giáo sư Lý Mai Cẩn từng nhắc nhở các bậc phụ huynh rất nhiều lần. Theo bà, việc cho con gái ăn mặc đẹp quá mức có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Thứ nhất là ảnh hưởng đến việc học, bởi chọn lựa trang phục đẹp mỗi ngày là công việc tốn nhiều thời gian và sức lực. Trẻ còn nhỏ, việc học tập nên là ưu tiên hàng đầu, thay vì suy nghĩ lung tung mai mặc mốt gì, phối áo này với chân váy nào? Bị phân tâm như vậy thì trẻ khó lòng bảo đảm việc học.

Thứ hai, việc ăn mặc đẹp có thể khiến trẻ tăng tính phù phiếm. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên của con. Nếu cha mẹ quá chú trọng đến các giá trị vật chất bên ngoài thì trẻ có thể học theo tính cách này, trở nên ngưỡng mộ những thứ phù phiếm. Điều này có thể gây ra những vấn đề tâm lý nghiêm trọng.

Thứ ba, nó có thể khiến trẻ hình thành quan điểm sai lầm về tiêu dùng. Cha mẹ cho con ăn diện quá mức có thể khiến con nghĩ rằng việc mua sắm xa hoa là bình thường. Con dễ bị nghiện mua sắm, và nghĩ chỉ cần mình thích thì đắt tiền nên mấy cũng cứ mua! Đây là quan điểm tiêu dùng cực kỳ sai lầm. Bên cạnh đó, trẻ quen với nếp sống trưng diện từ nhỏ thì khi lớn lên, thói quen này sẽ ăn sâu vào nếp sống hàng ngày. Thực tế, nhiều cô gái sẵn sàng hy sinh những giá trị đạo đức để thỏa mãn giá trị bề ngoài.

05

Phải giáo dục giới tính cho con

Mặc dù xã hội ngày càng cởi mở hơn nhưng vẫn còn rất nhiều phụ huynh rụt rè trong việc giáo dục giới tính cho con. Không ít cha mẹ lảng tránh, thậm chí mắng khi con thắc mắc những vấn đề nhạy cảm. Về điều này, giáo sư Lý Mai Cẩn cũng nhắc nhở, và đưa thực trạng về những vụ xâm hại trẻ em để nhắc nhở các bậc cha mẹ.

Cha mẹ phải biết rằng thời điểm tốt nhất để giáo dục giới tính là khi trẻ vừa có ý thức về giới tính. Ví dụ khi trẻ nói: "Mẹ ơi, con muốn đứng dậy đi tè" thì đây chính là lúc cần giáo dục giới tính cấp thiết.