Giáo sư Nhật Bản giúp hơn 3000 người giảm cân thành công chia sẻ 7 bí quyết "lạ tai" nhưng cực hiệu quả

Những năm gần đây, phương pháp nhịn ăn lên ngôi, lý thuyết giảm cân nhờ chế độ ăn ketogenic cũng được mọi người biết đến ngày càng nhiều nhưng bạn đã bao giờ nghe nói tắt đèn đi ngủ cũng sẽ giảm cân chưa? Chương trình tạp kỹ Nhật Bản THE MOST USEFUL SCHOOL IN THE WORLD (tạm dịch: Trường học hữu dụng nhất thế giới) đã mời Giáo sư Tetsuko Asahara, người đã giúp hơn 3000 người giảm cân thành công, giải thích về 7 thói quen đơn giản mà không ai nghĩ là nó hiệu quả nhưng thực chất lại mang tới kết quả vô cùng đáng kinh ngạc.

Thực tế, muốn giảm cân thành công không chỉ bắt đầu từ chế độ ăn kiêng và tập luyện mà còn phải kiểm tra lại thói quen sinh hoạt của mình để tránh tình trạng cân nặng tăng trở lại. Dưới đây là 7 thói quen đơn giản được giáo sư Tetsuko Asahara chia sẻ để giúp bạn giảm cân hiệu quả.

1. Tắt đèn khi đi ngủ

Năm 2019, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã tiến hành thử nghiệm trên khoảng 44.000 phụ nữ. Trong 5 năm, ba nhóm phụ nữ được yêu cầu ngủ khi bật đèn, bật đèn mờ và tắt đèn. Kết quả cho thấy nhóm nữ giới tắt đèn khi ngủ giảm được 5kg so với 2 nhóm còn lại trong cùng điều kiện thử nghiệm.

Khi ngủ bật đèn sẽ khiến chất lượng giấc ngủ kém đi, não bộ sẽ lầm tưởng rằng đang trong tình trạng khủng hoảng nên ra lệnh cho cơ thể tích trữ năng lượng cho những trường hợp khẩn cấp, dẫn đến béo phì. Ngoài ra, các chuyên gia khuyên rằng sau khi thức dậy, hãy mở rèm cửa và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Bởi vì trong cơ thể chúng ta có một loại protein gọi là "BMAL1", nó sẽ tích trữ chất béo, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến béo phì, nhưng chỉ cần bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là có thể giảm BMAL1.

Vì vậy, tốt nhất bạn nên tắt đèn khi đi ngủ, phơi nắng khi thức dậy để giảm BMAL1 tăng lên trong khi ngủ, tạm biệt vóc dáng ngấn mỡ.

2. Tư thế ngồi tốt

Các chuyên gia chỉ ra rằng, những người thường có tư thế ngồi không tốt, quen kê cao chân sẽ khiến các cơ xung quanh xương chậu bị suy giảm, dễ gây táo bón và dễ tăng cân. Ngược lại, những người ngồi thẳng lưng dễ giảm cân hơn.

Do cơ thể chịu tác động của trọng lực trong thời gian dài nên dù bạn không có thói quen vận động nhưng bạn đã sử dụng cơ bắp của mình bằng cách cố tình duy trì tư thế ngồi đúng nên tự nhiên bạn sẽ không dễ tăng cân, thậm chí là giảm cân.

3. Tự ngắm mình trong gương

Những người biết nhìn vào gương soi toàn thân có thể biết mình đang tăng cân như thế nào, điều này sẽ giúp họ nhận ra khi nào mình cần giảm cân. Đối với những người đang có ý định giảm cân, nhìn vào gương cũng có thể biết được hiệu quả giảm cân của mình, từ đó có thể tăng thêm động lực để tiếp tục giảm cân.

Ngoài ra, cân hai lần một ngày cũng có thể là động lực để giảm cân, tốt nhất nên cân một lần vào buổi sáng và buổi tối, nếu trọng lượng buổi sáng và buổi tối tương đương nhau thì bạn sẽ có xu hướng giảm cân, nhưng nếu chênh lệch lớn, bạn biết rằng mình cần cải thiện thói quen ăn uống và tập thể dục chăm chỉ.

4. Bày món ra bát nhỏ

Thay vì bày các món ăn trong một bát lớn, đặt chúng trong các bát nhỏ riêng biệt không chỉ có thể giảm lượng thức ăn mà còn kiểm soát tốt hơn lượng chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, việc làm này sẽ giúp bạn có cảm giác trực quan rằng khẩu phần lớn và cảm giác thỏa mãn khi ăn nhiều hơn. Trong khi đó, đặt đồ ăn trong tô lớn, bạn có thể sẽ ăn quá nhiều do tâm lý "không muốn lãng phí".

5. Nói về đánh giá món ăn

Chúng ta được dạy rằng không nên vừa ăn vừa nói. Tuy nhiên, giáo sư Asahara gợi ý rằng khi bạn ăn, bạn nên mô tả thêm về những gì bạn ăn. Nói chuyện trong khi ăn có thể làm chậm tốc độ ăn, thích trung tâm cảm giác no, do đó ngăn chặn sự thèm ăn.

Và tất nhiên, không thích hợp để nói ra vào bất kỳ dịp nào, trên thực tế, chỉ cần bạn âm thầm nghĩ đến những đánh giá món ăn trong lòng, nó sẽ có tác dụng tương tự. Ngoài ra, đặt đũa xuống và nhai kỹ sau mỗi miếng ăn cũng rất hiệu quả. Bằng cách này, có thể ngăn chặn việc đưa thức ăn vào miệng liên tục, do đó tăng tần suất nhai.

6. Đi dạo sau bữa tối

Nửa giờ đến 1 giờ sau bữa ăn là cao điểm của lượng đường trong máu, trong thời gian này đi bộ hoặc vận động nhẹ có thể tiêu hao đường, không dễ tăng cân. Ví dụ, mua sắm trong siêu thị cũng là một lựa chọn tốt, bởi vì bạn sẽ không đói khi mua nguyên liệu vì bạn vừa mới ăn, vì vậy bạn sẽ không dễ bị dụ mua quá nhiều.

Tất nhiên, liệt kê những nguyên liệu cần thiết ở nhà trước khi đi mua sắm cũng là một cách hay, để bạn có thể làm rõ hơn nhu cầu của mình và đảm bảo mua đúng thứ.

7. Uống canh trước bữa ăn

Chúng ta cảm nhận được mùi vị của thức ăn thông qua các nụ vị giác trên lưỡi, có thể bị mờ đi bởi các mảnh vụn thức ăn và vi khuẩn. Nếu bạn nuông chiều bản thân để ăn ngày càng nhiều hương vị đậm đà vì điều này, bạn sẽ ăn quá nhiều và béo phì. Lúc này, canh có thể là yếu tố để thỏa mãn đại não, ức chế thèm ăn.

Uống canh trước bữa ăn còn có thể rửa trôi một số cặn thức ăn và vi khuẩn trên lưỡi, phát huy tác dụng điều chỉnh vị giác, khiến vị giác nhạy cảm hơn, ngăn ngừa ăn quá nhiều đồ ăn có vị đậm. Tương tự như vậy, làm sạch bề mặt lưỡi cũng có tác dụng tương tự, nhưng hãy cẩn thận để không làm trầy xước lưỡi khi làm sạch.

Nguồn và ảnh: HK01, Healthline