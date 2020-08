TP.HCM quyết phương án tổ chức lễ khai giảng

Theo đó, lễ khai giảng tại TP.HCM được tổ chức theo hình thức cử đại diện. Cụ thể: Tập trung đại diện học sinh các khối lớp tham dự lễ; mỗi lớp từ 10 đến 20 học sinh (riêng học sinh các lớp đầu cấp dự đầy đủ).

Chương trình lễ khai giảng (ngắn gọn, khoảng 60 phút) gồm: Văn nghệ chào mừng; Nghi thức đón học sinh đầu cấp; Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu...

Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt vào ngày 5-9-2020.

Học sinh TP.HCM trong một lễ khai giảng trước đây, khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Ảnh: Đ. Trinh)

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hình thức tổ chức khai giảng này nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và TP, nhất là thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.



Riêng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức "Bé vui đến trường" một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng cơ sở giáo dục mầm non và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.