Giáng sinh năm nay thông tươi đại thắng thông nhựa: Nhà giàu đọ cây chục triệu thì gia đình bình dân dùng loại rẻ hơn gấp chục lần này để trưng trong nhà

Năm 2021, khi mà mọi người vẫn còn bảo nhau hạn chế tụ tập nơi đông người, dân tình có nhiều thời gian ở nhà hơn để chăm chút cho góc Giáng sinh của mình, nhất là cây thông Noel. Thậm chí, việc trang trí cây thông lại trở thành thú vui được nhiều gia đình hưởng ứng. Nhiều gia đình sắm cho mình những cây thông thật để tận hưởng trọn vẹn mùi hương và không khí.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thay vì mua thông đắt đỏ giá vài triệu đồng thì nhiều gia đình đã lựa chọn mua cây sơn tùng về chơi. Giá cả thỉ ít hơn gấp cả chục lần so với cây thông mà vẫn mang trọn không khí Giáng sinh về gia đình.

Vì sao Giáng sinh năm nay nhiều gia đình lựa chọn cây sơn tùng để trưng?

Cây sơn tùng có hình dáng cây thân gỗ nhỏ, họ cây lá kim, chúng có những cành lá um tùm mọc theo dạng hình tháp. Ở phần dưới của cây thì phình to, thóp ở trên thì nhỏ dần từ gốc lên đến ngọn. Cây có khả năng chịu được ánh nắng trực tiếp từ mặt trời, chiều cao trung bình của cây đạt khoảng 30cm – 1m.

Cây sơn tùng.

Cây sơn tùng có nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với từng gia đình.

Cây sơn tùng có hình dáng giống với cây thông nên nhiều năm gần đây được sử dụng phổ biến trong dịp lễ Giáng sinh. Tuy nhiên cây chỉ trưng được trong các không gian có diện tích trung bình, nhỏ nên đây là lựa chọn phù hợp cho nhiều gia đình.

Cộng thêm với đó một yếu tố rất quan trọng là giá của cây tùng sơn thấp hơn hẳn so với cây thông thật. Giá chỉ dao động từ 200.000-1.500.000 đồng tùy theo kích thước. Cây sơn tùng phù hợp với mọi đối tượng khách hàng nhất là trong thời điểm dịch bệnh nên hiện nay loại cây này được rất nhiều gia đình lựa chọn trưng trong mùa lễ hội.

Khi được hỏi về xu hướng nhiều gia đình mua sơn tùng trưng Noel thì đại diện tiệm Tropical Forset cho biết: "Suốt thời gian vừa qua, mọi người ở nhà nhiều, tọa những thói quen mới trong đó có việc chăm sóc nhà cửa, trồng cây xanh trong nhà. Nên mình nghĩ dịp Noel này, mua cây tùng sơn về cho không khí Giáng sinh và cũng coi như có thêm một loại cây xanh, đặc biệt là cực kinh tế. Bạn có thể chắm sóc cây để năm sau chơi tiếp."

Một cây sơn tùng trang trí hoàn thiện rơi vào khoảng gần 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Ngó nghiêng khắp các trang mạng thấy nhà nào cũng chơi sơn tùng - trưng cây "fake" trở nên hiếm hơn

Lướt các trang MXH, nhiều người nổi tiếng, nhiều gia đình đã trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh từ rất sớm. Nhiều gia đình sắm thông tươi, tùng sơn. So với thông giả, thông tươi, sơn tùng mang đến những trải nghiệm về xúc giác, thị giác, khứu giác mà thông giả không thể thay thế được.

Khách đến lựa cây để trang trí những ngày cận Giáng sinh. Tại tiệm, số lượng cây sơn tùng không còn quá nhiều.

Trao đổi thêm với đại diện quán Tropical Forest (Nguyễn Văn Thuyết, Hà Nội) chia sẻ: "Dòng sản phẩm cây sơn tùng được shop bán cũng được 3-4 năm nay mùa Giáng sinh rồi nên đây cũng không hẳn là một sản phẩm mới. Tuy năm nay có nhiều địa điểm bán cây sơn tùng hơn nhưng lượng khách bên mình thì chủ yếu là khách quen, vì vậy năm nay không có thay đổi gì lớn".

Không chỉ các gia đình mà một công ty ở Sài Gòn cũng dùng loại cây này để decor vì giá thành rất hợp lý.

Góc sống ảo rất "chill" trong nhà của một cô gái ở Hà Nội.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên mọi hoạt động để đón chào mùa lễ hội an toàn được nhiều gia đình tổ chức tại nhà bằng việc sắm một góc nhỏ với cây sơn tùng cùng những dây đèn nháy đã đủ thành một góc sống ảo mỹ mãn rồi. Như vậy, có thể vừa đảm bảo an toàn phòng chóng dịch, vừa có thể đón một mùa Giáng sinh ấm áp bên người thân.



