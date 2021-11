Giang Kim Cúc có động thái "đáng ngờ" ngay sau khi hay tin Giám đốc Công ty Phước Điền bị bắt

Như thông tin đã đưa, ngày 8/11 mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Chuyền (SN 1983, HKTT tỉnh Đắk Lắk, cư trú khu phố 4, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh đối tượng Đặng Văn Chuyền bị bắt.

Đáng nói, ông Đặng Văn Chuyền chính là người quyền lực thứ 2, sau Giang Kim Cúc trong nhóm "Mai táng 0 đồng" của Cúc với vai trò là người điều hành.

Ngay sau khi nhận được thông tin ông Đặng Văn Chuyền bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giang Kim Cúc đã nhanh chóng xoá tên "đồng đội" ra khỏi danh sách người điều hành quỹ thiện nguyện của mình!

Trước khi Giám đốc Công ty Phước Điền bị bắt, tên Đặng Văn Chuyền vẫn được để là người điều hành trong chương trình từ thiện "Mai táng 0 đồng" của Giang Kim Cúc

Sau khi Giám đốc Công ty Phước Điền bị bắt, tên Đặng Văn Chuyền đã âm thầm bị xóa

Dân mạng lập tức "soi" ra điều bất thường này và đây hiện đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên khắp MXH.

Nhiều người thắc mắc rằng, không biết có uẩn khúc gì mà người điều hành các dự án - cộng sự quan trọng của Giang Kim Cúc lại bị "gạt tên" đúng thời điểm nhạy cảm. Nhiều người cũng tò mò về danh tính, hình ảnh của Đặng Văn Chuyền - cộng sự (từng) thân thiết của Giang Kim Cúc.

Người sáng lập dự án Mai táng 0 đồng không có động thái phản hồi những thắc mắc này. Trang cá nhân có tích xanh của Giang Kim Cúc cũng không thể tìm kiếm trên thanh công cụ Facebook.

Trước đó, Giang Kim Cúc cũng là cái tên gây chú ý, không chỉ bởi là Trưởng nhóm "Mai táng 0 đồng", Giang Kim Cúc còn liên tục dính vào lùm xùm từ thiện và những phát ngôn không chính xác trên MXH.

Sau đó là ồn ào với nhóm Nhất Tâm về chuyện không rõ ràng tiền bạc khi đi từ thiện cùng nhau. Kế đó, dân mạng cũng nghi ngờ Giang Kim Cúc có quan hệ thân thiết với "trùm lừa đảo Ngân Gốm", Nguyệt Hà Nội - "nữ quái" đang "nợ" án chung thân vẫn lừa đảo hàng tỷ đồng?

Trước quá nhiều thị phi bủa vây, dư luận đã đặt vấn đề minh bạch trong hoạt động từ thiện của "Mai táng 0 đồng", khi yêu cầu cô cung cấp bản sao kê tài chính của quỹ, Giang Kim Cúc hứa khi kết thúc dự án sẽ tổng kết. Điều này cũng khiến nhiều người bị lung lạc lòng tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.