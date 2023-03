Giáng chức thiếu tá công an ở Bình Dương sống chung với vợ người khác

Ngày 3-3, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ đội trưởng xuống phó đội trưởng đối với Thiếu tá L.T.V do vi phạm quy định về Luật Hôn nhân và gia đình.

Trước đó, ông T.V.T, có địa chỉ tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gửi đơn tố cáo Thiếu tá L.T.V, đang công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương có hành vi quan hệ bất chính với vợ ông T.

Kết quả sau khi thẩm tra, xác minh, ông L.T.V đang có vợ nhưng sống chung với bà N.T.H.H (vợ ông T.) như vợ chồng là đúng. Hành vi của ông L.T.V đã vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm và quy định của Bộ Chính trị, Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chi ủy viên Chi bộ cơ sở PC09 và Giám đốc Công an tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Đội trưởng xuống Phó Đội trưởng đối với ông L.T.V.