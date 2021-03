Giám khảo Siêu Trí Tuệ: "Mỗi năm tôi thi lại ít nhất là 2 môn, không năm nào thoát khỏi môn tiếng Anh"

Dương Anh Vũ - kỷ lục gia trí nhớ là Trưởng ban Cố vấn Khoa học của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Anh khiến nhiều người khâm phục với trí tuệ siêu việt, có thể ghi nhớ rất nhiều dữ liệu từ con số cho đến hình ảnh.

Tuy nhiên trên trang cá nhân, Dương Anh Vũ cũng không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện dở khóc dở cười của mình thời đi học. Mỗi năm anh phải thi lại ít nhất là 2 môn, và không có năm nào thoát khỏi môn tiếng Anh, xuất phát điểm từ một học sinh yếu tiếng Anh nhưng trong suốt 20 năm trời lại đi du học và làm việc cho các tổ chức nói tiếng Anh...

Bảng điểm lẹt đẹt của kỷ lục gia Dương Anh Vũ thời đi học

Nguyên văn những chia sẻ của kỷ lục gia Dương Anh Vũ trên trang cá nhân như sau:

"Thà để môn tiếng Anh quật chứ đừng để đời quật...



Thời phổ thông, mỗi năm tôi thường phải thi lại ít nhất là 2 môn, và không có năm nào thoát khỏi môn tiếng Anh. Vì thế mà tôi gọi môn học này là '*** ***' và giáo viên dạy môn tiếng Anh là 'thiên lôi'...

Lên cấp 3 thì tôi không còn thi lại môn Anh văn nữa, vì... cấp 3 tôi học bổ túc, mà bổ túc thì không có học tiếng Anh chứ không phải tôi tự học giỏi lên đâu. Cấp I và II năm nào cũng thi lại, cấp III thì không học Anh văn, nên khi lên Đại học, tôi không bị gọi là "mất gốc" tiếng Anh, mà gọi đúng thuật ngữ chuyên ngành thì chính là "mù" tiếng Anh.

Hỡi những người anh em "ám ảnh English" thiện lành, không ai hiểu các bạn bằng tôi đâu. Một đứa số 0 tròn trĩnh tiếng Anh trong suốt 20 năm trời lại đi du học và làm việc cho các tổ chức nói tiếng Anh...

Tôi đã làm gì để chinh phục nó? Theo như BsNhan Harvard đã từng khẳng định: 'Dương Anh Vũ chỉ ăn may thôi'. Vậy thực sự tôi ăn may hay do tôi sở hữu tuyệt chiêu để đánh bại 'thiên lôi'".

Sau quá trình cố gắng nỗ lực, Dương Anh Vũ trở thành người Việt đầu tiên xác lập 4 kỷ lục thế giới về Siêu trí nhớ học thuật. Anh từng được công nhận là người nhớ được khối lượng dữ liệu khoa học lớn nhất thế giới với hơn 650.000 trang giấy A4. Anh có kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực như Toán học, Văn học, Địa lý, Ngôn ngữ.

Chàng trai này có thể nhớ được hơn 20.000 số Pi sau 3,14; 1.000 tác phẩm văn học kinh điển thế giới; nhớ được nguyên tấm bản đồ thế giới khổ lớn nhất bằng 5 ngôn ngữ là Anh, Hoa, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và hơn chục ngàn mốc lịch sử qua 7.000 năm của nhân loại... Anh từng lọt top 8 Gương mặt trẻ Việt Nam ấn tượng năm 2017, được Nhà nước tôn vinh là Điển hình tiên tiến toàn quốc, được TW Đoàn và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam 2 lần đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu & Trao bằng khen vì có những thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc ở nước ngoài.

Nguồn: FBNV