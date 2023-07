Giảm giá cực gắt, homestay ven đô sang chảnh vẫn 'đói' khách thuê

Kỳ nghỉ hè của các con đã trôi qua hơn một tháng, chị Phương Dung (Linh Đàm - Hà Nội) mới bắt đầu tìm kiếm các căn villa nghỉ dưỡng ở dự án homestay ven Hà Nội và Hòa Bình. Sau cú điện thoại hỏi giá tại một công ty booking (đơn vị nhận đặt phòng du lịch), chị Dung nhận được hàng loạt các cuộc gọi với mục đích mời chào sử dụng dịch vụ từ nhiều homestay khác nhau. Hóa ra, dù đang vào mùa cao điểm, việc tìm kiếm phòng nghỉ ở các khu homestay lại không khó như chị Dung nghĩ.

Nhiều homestay rơi vào cảnh vắng khách dù đang mùa cao điểm du lịch. (Ảnh minh họa)

“ Giá phòng cũng không đắt như mình nghĩ, thậm chí rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái ”, chị Phương Dung nói. Cụ thể, giá phòng tại một khu du lịch homestay ở Sóc Sơn, Hà Nội - nơi chị Dung book vào dịp 21-23/7 có giá một đêm vào khoảng 5 triệu đồng/villa. Mỗi một villa như thế có thể ở tối đa khoảng 15 người. “ Chia bình quân đầu người cho mỗi gia đình thì mức giá có thể nói là rất rẻ ”, chị Phương Dung nhận xét. Nếu book vào tối thứ 7, giá phòng cao hơn, vào khoảng 7 triệu đồng/villa/đêm. “ Tuy nhiên, giá như thế vẫn là rẻ vì phòng ốc được trang bị rất tiện nghi, hiện đại không thiếu một thứ gì ”.

Với kinh nghiệm nghỉ dưỡng tại nhiều khu homestay Hà Nội, chị Mai Loan (Đống Đa - Hà Nội) cho rằng, giá nghỉ dưỡng tại homestay ven Hà Nội đang thấp đến ngạc nhiên. “ Một căn villa có đến 4 phòng ngủ với đầy đủ nhà vệ sinh khép kín, có bể bơi tiêu chuẩn 4 sao, khu vực BBQ, xe đạp, xe máy, hệ thống âm thanh, karaoke. Nếu 4 gia đình đi cùng nhau thì chi phí chia ra rất rẻ so với việc book khách sạn riêng lẻ ”, chị Loan nói.

Tìm thuê homestay nghỉ dưỡng không hề khó dù đang mùa cao điểm. (Ảnh minh họa)

Trả lời PV VTC News , chị Ngô Trang, đại diện Công ty Booking Bảo Anh (Ba Đình - Hà Nội), cho biết, dù đang giữa mùa cao điểm về du lịch nhưng giá phòng nghỉ tại homestay các khu vực ven Hà Nội như Sóc Sơn, Ba Vì, Sơn Tây hay ở Hòa Bình, Tam Đảo đã bắt đầu “hạ nhiệt”. Nguyên nhân theo chị Trang là do nhu cầu du lịch của người dân năm nay giảm sâu so với mọi năm. “ Tầm này năm trước, trào lưu du lịch đến homestay được xem là đỉnh cao thì năm nay đã trở nên “bão hòa”, thậm chí là thoái trào. Giá phòng giảm đến 30% so với những năm trước” , chị Trang nói.

Vẫn theo chị Trang, kinh tế khó khăn là một phần, còn phần nữa người dân cũng đã có thêm những lựa chọn khác. “ Năm nay, tour nội địa và vé máy bay cũng giảm sớm cho nên khách hàng có xu hướng book tour du lịch xa và dài ngày hơn” .

Đại diện quản lý của một khu villa được quảng cáo là “không góc chết” ngay sát hồ Đồng Chanh, Hòa Bình tiết lộ, dù đang giữa tháng 7 nhưng khu du lịch vẫn còn nhiều phòng trống. Thậm chí nếu book ngay phòng vào cuối tuần dịp này thì vẫn có sẵn phòng để khách hàng lựa chọn.

Homestay "triệu view", giá thấp vẫn vắng khách.

Một căn villa tại đây có đến 6 phòng ngủ. Mỗi phòng đều có tiêu chuẩn một giường đôi, phòng WC khép kín có bồn tắm, thiết kế nội thất “xịn sò” đủ đồ dùng tiện nghi. “ Như mọi năm giá là 10 triệu đồng/đêm, tuy nhiên năm nay chúng tôi bắt đầu chạy chương trình giảm giá ngay từ đầu tháng 7. Giá chỉ còn 9 triệu đồng/villa/đêm cuối tuần. Nếu đi giữa tuần, giá chỉ còn 5 - 7 triệu đồng. Tuy nhiên, lượng khách vẫn không phủ kín như kỳ vọng ”, đại diện khu homestay cho hay.

“ Ngoài việc giảm giá, chủ khu du lịch còn đưa ra các gói kích cầu như giảm 50% giá tiệc nướng BBQ, miễn phí dịch vụ tắm khoáng nóng, không phát sinh phụ phí…Chi phí cho những chương trình này khá tốn kém, trong khi phí để duy trì vận hành trong mùa du lịch đã rất lớn. Vì thế, lợi nhuận thu về không nhiều, thậm chí có thời điểm “tăng trưởng âm ”, vị này cho biết.

Khảo sát của PV VTC News cũng cho thấy, trên các trang về dịch vụ kinh doanh homestay khu vực Hà Nội, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, hàng loạt các quảng cáo được giới booking đưa ra khá hấp dẫn.

Tràn lan thông tin quảng cáo sales "sập sàn" về du lịch homestay.

Chị Hồng Ngọc - nhân viên kinh doanh của một đơn vị booking cho biết, homestay view trọn hồ Đồng Chanh – Hòa Bình đang chạy chương trình giảm giá 30% nhân dịp khai trương. Giá niêm yết là 5,5 triệu đồng/đêm, tuy nhiên giá áp dụng “chương trình khai trương” chỉ còn 3 triệu đồng/đêm, với đủ các phân khúc từ căn 4 phòng ngủ, 5 phòng ngủ và phòng ngủ. Giá chênh đảm bảo cũng không cao, chỉ rơi vào 1 triệu đồng/căn. “Mức giá được mô tả là giảm “cực gắt”, đã được chủ homestay giảm thấp nhất để nhằm thu hút khách thuê. " Tuy nhiên, lượng book không nhiều do phải cạnh tranh với những địa điểm homestay đã ra đời trước đó. Họ hoạt động lâu năm hơn nên đã có thương hiệu và lượng khách ổn định từ các đơn vị booking khác ”, chị Ngọc phân tích.

Một căn villa nằm trong khuôn viên rộng 1.200 m2, diện tích nhà 220 m2, có bể bơi riêng, view rừng núi với khu nướng BBQ, khu vực ăn ngoài trời tại Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội đang có giá 3,8 triệu đồng/đêm cho 10 người. “ Mức giá này là thấp nhất trong vòng 3 năm qua ”, nhân viên kinh doanh cho biết. Hiện hệ thống các căn villa chỉ full vào cuối tuần, còn trong tuần thì vẫn trống rất nhiều. Mọi năm, vào các dịp hè, khu homestay này hiếm khi có phòng trống.

Giá nghỉ dưỡng tại homestay đang được rao với mức giá rẻ hơn so với nhiều năm trước.

Theo anh Trần Mạnh Quân, môi giới bất động sản phân khúc nghỉ dưỡng tại Hà Nội, mức độ cạnh tranh hiện nay trên thị trường homestay Hà Nội đang quá cao. Số lượng nhiều, khách lại không đồng đều, hoạt động vận hành không chất lượng như quảng cáo đang là thực trạng của nhiều khu homestay. Ngoài ra, nhiều chủ homestay hiện nay đang vừa bỏ tiền thuê nhà vừa thuê người quản lý, vận hành, cộng thêm các khoản chi phí phát sinh nên doanh thu từ homestay thực sự không hấp dẫn, thậm chí không bù đắp được chi phí.