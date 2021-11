Giảm giá Black Friday: Kem chống nắng sale sốc, serum làm mờ nám còn 199k

Black friday 2021 là ngày nào?

Chính là ngày 26/11 tới đây. Đương nhiên, không nằm ngoài xu hướng giảm giá cuối năm, nhiều hãng cùng các sàn thương mại điện tử đang tung ra hàng loạt giảm giá black friday. Với các tín đồ làm đẹp, đây là thời gian vàng để bạn tranh thủ sắm các món skincare cần thiết như sữa rửa mặt, toner. Cũng trong dịp này, các nàng có thể mua được hàng loạt serum chống lão hóa, hay máy rửa mặt xịn với giá cực hời.

Em serum Revox này là serum chống oxy hóa cho mặt và cổ. Sản phẩm được làm giàu với chiết xuất nha đam và chiết xuất trà xanh để tăng cường các đặc tính chống oxy hóa. Cả hai chiết xuất đều có tác dụng làm dịu và nuôi dưỡng. Sản phẩm hỗ trợ cho các làn da bị nám, da không đều màu và có dấu hiệu lão hóa.

Kem chống nắng Banobagi Milk Thistle Repair Sunscreen SPF 50+ PA++++ mang tới hiệu quả chống nắng toàn diện, chống lão hóa da ưu việt. Với công nghệ chống nắng đặc biệt cùng màng lọc quang phổ rộng không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và các tác nhân gây hại khác từ môi trường bên ngoài đồng thời sản phẩm còn có thành phần dưỡng ẩm hiệu quả mang lại vẻ tươi trẻ và rạng rỡ cho làn da.

Skin1004 Madagascar Hyalu-cica Blue Serum 50ml sở hữu công thức "Hyalu-Cica" chứa chiết xuất rau má Madagascar và Hyaluronic Acid giúp làm dịu da nhảy cảm, tăng cường hàng rào bảo vệ da, cung cấp độ ẩm. Ngoài ra còn chứa Niacinamide và Adenoside bộ đôi làm sáng da và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Toner cam thảo Acwell Licorice pH Balancing Cleansing Toner giúp cân bằng lại độ pH trên da và giúp da có thể thẩm thấu các dưỡng chất một cách tốt hơn. Sản phẩm làm sạch sâu một lần nữa cho da, giúp da có cảm giác thông thoáng.

Paula's Choice 1% Retinol Treatment làm mờ vết nám sâu, các đốm nâu tàn nhang hoặc thâm mụn lâu năm trên da. Chứa 1% Retinol - một phái sinh của vitamin A, chúng có khả năng tác động sâu đến tận tầng sâu của biểu bì da, đẩy nhanh quá trình thay tế bào giúp hiệu chỉnh các sắc tố da, chống lão hoá cho da, giữ da luôn tươi trẻ, căng mịn đầy sức sống.

Sunday Riley Good Genes All-In-One Lactic Acid Treatment là tinh chất điều trị làn da bị hư tổn do môi trường, hạn chế và làm giảm nếp nhăn, nuôi dưỡng da tươi trẻ, mềm mại, mịn màng.

Với các nàng da dầu, rất hời khi bạn đặt mua combo Gel rửa mặt làm sạch sâu cho da dầu mụn và được tặng kèm máy rửa mặt.



Kem dưỡng ẩm phục hồi chuyên sâu với 5% Pro-Vitamin B5 kết hợp chiết xuất nhau thai cá hồi lên men mang lại hiệu quả cấp ẩm sâu, và làm dịu da tức thì. Kết cấu kem giọt nước độc đáo giúp thấm nhanh, giữ ẩm lâu cho da mịn mượt.

Nếu đang gặp phải tình trạng da xỉn màu, thì bạn hãy đặt ngay deal mua 1 tặng 1 này. Serum Balance Active Formula Gold + Marine Collagen Rejuvenating là một loại tinh chất nhẹ dạng nước chứa Colloidal Gold, được biết đến với đặc tính chữa lành, mang lại làn da sáng rạng rỡ, và Marine Collagen giúp làm mịn và bảo vệ cấu trúc da.

Nước tẩy trang Neutrogena giảm giá hời cho chai "bự" 400ml, Neutrogena Micellar sử dụng công nghệ cải tiến Triple Micellar mang đến bước làm sạch 7 trong 1. Làm sạch các cặn bẩn trên da, loại bỏ lớp trang điểm cứng đầu kể cả vùng da nhạy cảm xung quanh mắt. Cung cấp và duy trì độ ẩm thiết yếu, đồng thời thanh lọc sâu trả lại làn da khỏe mạnh, rạng rỡ và không nhờn bóng. Không lưu lại dư lượng sau khi tẩy trang.

