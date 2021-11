Giám đốc Tổ chức Newborns Việt Nam: Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm 20% nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh

Các nghiên cứu đã chỉ ra, trẻ không bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu tăng nguy cơ tử vong 14 lần, bú sữa mẹ một phần tăng 3-4 lần. Bú sữa mẹ giảm tỷ lệ đái tháo đường type II, giảm tỷ lệ thừa cân béo phì 13% (Horta, Loret De Mola et al. 2015); Trẻ bú sữa mẹ có chỉ số thông minh cao hơn trẻ không bú sữa mẹ (Horta, Loret De Mola et al. 2015); Ước tính, người mẹ cho trẻ bú sữa hoàn toàn trong 6 tháng đầu có thể phòng ngừa được 20.000 ca tử vong do ung thư vú (Victora, Bahl et al. 2016).

Bà Suzanna Lubran – Giám đốc Tổ chức Newborns Việt Nam

Giám đốc Tổ chức Newborns Việt Nam, bà Suzanna Lubran cho biết: "Theo các nghiên cứu chuyên sâu từ năm 2003 đến nay được thực hiện bởi các nhóm bác sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực sản – nhi (1), việc cho trẻ bú mẹ sớm và bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời ngăn ngừa khoảng 20% tử vong ở trẻ sơ sinh và 13% tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Nó cũng có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng sơ sinh (nhiễm trùng huyết, viêm phổi, uốn ván và tiêu chảy). Lý do là trong sữa non chứa các yếu tố miễn dịch có hoạt tính sinh học giúp bảo vệ trẻ sơ sinh chống lại nhiều loại nhiễm trùng và bệnh dị ứng."

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm 20% nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh

Bà Debbie Barnett MBE (Chủ tịch UKAMB, Chủ tịch ICCBA MB TAG), Điều phối viên Ngân hàng Sữa tài trợ, Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth, Glasgow cũng chia sẻ thêm: "Nuôi con bằng sữa mẹ là phương pháp tiết kiệm chi phí nhất mà mọi người đều có thể thực hiện được ở mọi quốc gia, không phân biệt giàu nghèo. Chỉ riêng phương pháp này đã tạo tác động lớn trong việc giảm tỷ lệ tử vong của trẻ em trên toàn thế giới. Trách nhiệm của chúng ta với tư cách cá nhân và cộng đồng toàn cầu là hỗ trợ phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ."

Mặc dù có nhiều bằng chứng về lợi ích dinh dưỡng và miễn dịch của việc cho trẻ bú sữa mẹ giúp giảm nguy cơ tử vong và bệnh tật ở trẻ sơ sinh song trên thực tế, tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ và bú sớm tại nhiều nước trên thế giới đặc biệt là châu Á trong đó có Việt Nam vẫn còn rất thấp.

Theo báo cáo của Unicef Việt Nam (2), tỷ lệ trẻ được bú sớm ở Việt Nam đã giảm đáng kể từ 44% năm 2006 xuống còn 27% năm 2014. Việt Nam đặt mục tiêu đạt 85% tỷ lệ cho trẻ bú sớm trong năm 2020 và kỳ vọng cao hơn vào các năm tiếp theo nhưng để làm được điều đó, cần rất nhiều nỗ lực từ mọi phía trong công tác vận động và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

Danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" là một trong những sáng kiến do Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Alive & Thrive triển khai thực hiện. Mục tiêu của dự án nhằm tăng tỷ lệ trẻ được bú sớm trong một giờ đầu sau sinh và bú mẹ hoàn toàn thông qua thúc đẩy các cơ sở y tế thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế về nuôi con bằng sữa mẹ, chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm và chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo. Tới năm 2021, số lượng bệnh viện tham gia đăng ký xét danh hiệu đã đạt tới 70 bệnh viện.

Tại miền Bắc, ngoài Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đạt danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc", một số bệnh viện hàng đầu về sản – nhi như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Hồng Ngọc … cũng đang triển khai và có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt để đạt chứng chỉ này. Trong đó, Bệnh viện Hồng Ngọc là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc phát động chiến dịch "nuôi con bằng sữa mẹ" đồng thời tham gia đăng ký xét duyệt danh hiệu "Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc".

Mẹ sau sinh tại Hồng Ngọc sẽ được y tá hướng dẫn chi tiết cho con bú đúng cách

Từ tháng 4/2021 đến nay, Bệnh viện Hồng Ngọc đã trải qua nhiều đợt đánh giá và đào tạo với sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ Nhi - Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cùng Tổ chức Alive & Thrive Việt Nam và đã ghi nhận kết quả bước đầu là đạt một trong ba tiêu chí quan trọng nhất (E1.3) về Nuôi con bằng sữa mẹ thuộc Bộ tiêu chí Chất lượng Bệnh viện Việt Nam. Hiện nay, bệnh viện đã và đang triển khai thực hành hướng dẫn sản phụ nuôi con bằng sữa mẹ và cho con bú sớm đối với tất cả các ca sinh thường và sinh mổ tại bệnh viện./.

Ghi chú:

(1) Nguồn đáng tin cậy NCBI: https://bitly.com.vn/190nbq

(2) Nguồn đáng tin cậy: https://bitly.com.vn/r3ysma