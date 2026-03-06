Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai thông tin chính thức vụ 2 cơ sở mai táng xô xát tranh khách trước cửa bệnh viện

Ngày 6/3, bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ vụ xô xát giành chở nạn nhân qua đời xảy ra trước nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), báo VietNamnet đưa tin.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông được đưa đến nhà đại thể của bệnh viện. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, cơ sở mai táng Huy Tam Bình được sự đồng ý của gia đình (bố nạn nhân) tới vận chuyển thi thể về nhà lo hậu sự.

Trong quá trình đơn vị trên đưa thi thể từ nhà đại thể ra khu vực để xe, một cơ sở mai táng khác đến và cho rằng đã có người thuê vận chuyển thi thể về. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, gây mất trật tự tại khu vực này.

Người đàn ông áo trắng lao vào xô xát với người quay video tại lối ra vào nhà đại thể của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Ảnh: Cắt từ clip

Lực lượng bảo vệ bệnh viện đã tới can ngăn và báo công an địa phương đến xử lý.

Theo Giám đốc Sở Y tế, cơ sở mai táng Huy Tam Bình đã ký hợp đồng với bệnh viện về việc vận chuyển thi thể bệnh nhân về nhà khi gia đình có yêu cầu, với các điều khoản thực hiện theo quy định hiện hành.

“Cơ quan công an đã triệu tập và làm việc với các đương sự liên quan”, bà Nguyên thông tin.

Cũng liên quan đến vụ việc, trả lời trên PLO, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết đơn vị có ký hợp đồng với trại hòm Huy Tam Bình về việc vận chuyển thi hài, thuê nhà tang lễ bệnh viện.

Theo hợp đồng có thời hạn một năm, phía trại hòm trả chi phí cố định thực hiện dịch vụ là 12 triệu đồng/tháng. Chi phí thuê nhà tang lễ của bệnh viện nếu sử dụng là 550 ngàn đồng/ngày.

“Trong hợp đồng, bệnh viện quy định phía trại hòm thực hiện dịch vụ vận chuyển người bệnh tử vong, thi hài lưu tại bệnh viện khi được sự đồng ý của người nhà. Nếu gia đình bệnh nhân có dịch vụ mai táng khác đến chở thi thể về thì phải đồng ý. Phía trại hòm tự thỏa thuận với người nhà để thực hiện dịch vụ an táng, hỏa táng”, ông Tuấn cho biết.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khẳng định mọi vấn đề liên quan đến dịch vụ an táng, hỏa táng do phía trại hòm thực hiện và thỏa thuận với gia đình, không làm ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện.

Cũng theo lãnh đạo bệnh viện, để tránh tình trạng nâng giá vận chuyển thi hài, hợp đồng đã ghi rõ đơn giá theo số km. Cụ thể, lộ trình 10-20 km có chi phí 600 ngàn đồng, từ 20-30 km là 800 ngàn đồng.

Phía bệnh viện đã có quy định rõ ràng về quy trình xử lý người mất để tránh tình trạng giành giật phức tạp. Việc xích mích này xảy ra giữa một đơn vị khác với trại hòm Huy Tam Bình. Nếu công an điều tra, phía trại hòm Huy Tam Bình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hiện cơ quan công an đã vào cuộc làm rõ.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xô xát tại lối xuống nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trong clip, một bên giằng co và buông lời đe dọa: “Mày ở đâu vô đây, mày vào đây bố láo, mày nhắm mày ra khỏi bệnh viện không? Mày biết tao là ai không?”. Sự việc khiến khu vực nhà đại thể náo loạn, một số người có mặt đã kịp thời can ngăn.

Ông Đỗ Đình Huy, chủ cơ sở trại hòm Huy Tam Bình giải thích, trưa 2-3, cơ sở thỏa thuận phí với người nhà bệnh nhân tử vong. Do gia đình nghèo, cơ sở đã hỗ trợ cho mượn tiền đóng viện phí. Tiền công tắm rửa, mặc quần áo và chở thi thể về Gia Kiệm (khoảng 60 km) chỉ lấy 600 ngàn đồng.

Khi chuẩn bị đưa thi thể về, người của cơ sở mai táng ở Gia Kiệm tên Thy chạy ô tô đến đòi chở rồi hô hoán "Huy Tam Bình ép người".

“Người của trại hòm muốn anh Thy xóa clip quay trước đó nên xảy ra xô xát, giằng co. Tôi không tham gia việc đó, chỉ gạt tay khi anh Thy quay clip tôi”, chủ cơ sở Huy Tam Bình giải thích thêm.

Cũng theo chủ cơ sở này, ông đã xuống xin lỗi và bồi thường cho phía anh Thy. Hiện phía anh Thy đã rút đơn tố cáo.